Caixa libera consulta ao FGTS para investimento nas ações da Eletrobras

Por meio do aplicativo FGTS, todo trabalhador que possui conta vinculada ao FGTS, ativa ou inativa, já pode simular o saldo disponível para aplicação em Fundos Mútuos de Privatização (FMPs) da Eletrobras. É por meio da aplicação financeira que os investidores poderão participar da oferta de ações da companhia, que será privatizada.

As reservas do saldo poderão ser feitas entre os dias 3 e 8 de junho na instituição financeira escolhida e autorizada pelo trabalhador.

Onde Investir em 2022? Faça o teste e descubra se você está preparado para encontrar as melhores oportunidades de investimento do ano!

O valor mínimo para a aplicação é de R$ 200 por trabalhador. É possível utilizar até 50% do saldo disponível na conta do FGTS.

As condições para desestatização da empresa e previsão de aplicação de recursos da conta FGTS em FMP foram aprovadas pela Resolução nº 203/2021 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos.

Como autorizar a aplicação

A aplicação dos recursos pode ser realizada pelo trabalhador no banco ou corretora de sua escolha, dentre aquelas habilitadas a operar com os fundos.

Mas, antes, é preciso que o interessado acesse o app FGTS e autorize a instituição a consultar o saldo disponível de sua conta vinculada e a realizar a reserva dos valores.

Além do aplicativo FGTS, o trabalhador poderá, nas agências da Caixa, consultar o saldo disponível para aplicação nos fundos, simular a aplicação e autorizar uma instituição administradora de FMP-FGTS a efetuar a reserva dos valores para aplicação.

Após autorização, o trabalhador deverá entrar em contato com a administradora do fundo escolhida para informar os valores que deseja aplicar.

A partir da escolha da administradora de FMP-FGTS, todo relacionamento do trabalhador para efetivar a aplicação se dará com a instituição selecionada, que passa a ser responsável pela aplicação dos valores de suas contas FGTS.

Em caso de dúvida, os trabalhadores devem acessar os canais de atendimento da Caixa: o telefone 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e o 0800 104 0104 nas demais regiões.