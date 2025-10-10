Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Busca do brasileiro por investimento em ouro aumenta com preço recorde do metal

Volume financeiro ainda é baixo, mas disparou 700% de um mês para o outro

B3 também disponibiliza BDR e ETF atrelados ao metal precisoso (EyeEm Mobile GmbH/Getty Images)

B3 também disponibiliza BDR e ETF atrelados ao metal precisoso (EyeEm Mobile GmbH/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 19h34.

O ouro segue em alta no mercado global e atrai também investidores brasileiros, com o contrato futuro de ouro (GLD) da B3 movimentando quase R$ 936 milhões desde sua estreia em julho.

A valorização foi impulsionada pela guerra comercial desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, fortes compras de ouro por bancos centrais, entradas de fundos negociados em bolsa e expectativas de cortes de juros nos EUA.

Esse movimento também se refletiu no mercado brasileiro. Em agosto, primeiro mês completo do GLD, o volume financeiro era de R$ 99 milhões e saltou para R$ 801 milhões ao final de setembro, um crescimento de 700%, segundo levantamento da plataforma DataWise+, da B3 (B3SA3) e Neoway.

Entre os investidores, os estrangeiros lideram a procura, com um volume de R$ 588 milhões, seguidos por pessoas físicas (R$ 233 milhões) e fundos de investimento (R$ 110 milhões).

Ouro acessível

Segundo a B3, o futuro de ouro foi desenhado para ser um produto acessível, permitindo que investidores negociem o metal precioso a partir de R$ 50.

A instituição zerou as tarifas para as negociações com o contrato futuro de ouro desde setembro para atrair mais investidores. A iniciativa estará vigente até 30 de novembro.

Com a remoção das tarifas, a B3 amplia o acesso ao ativo e reforça os benefícios de operar em uma infraestrutura que garante a integridade das operações e a proteção de todos os participantes.

“Pensamos no Contrato Futuro de Ouro com tamanho reduzido, liquidação financeira e precificação indexada ao principal índice global de referência do metal, para ser uma ferramenta utilizada em diversas estratégias, tanto para proteção quanto para quem busca lucro em operações de curto prazo. A aderência dos investidores, tanto estrangeiros quanto locais mostra que endereçamos corretamente essa demanda do mercado por produtos bem estruturados e acessíveis”, analisa Marcos Skistymas, Diretor de Produtos da B3.

Outras formas de investir em ouro na B3

Além do GLD, a Bolsa brasileira oferece outras formas de investir no metal precioso sem a necessidade de adquirir o metal físico.

Os fundos de índices (ETFs) de ouro, como GOLD11 e GLDX11, são a porta de entrada mais líquida, replicando o desempenho do preço do ouro com cotas negociadas como ações.

Já os ETFs globais, como BIAU39 e ABGD39, permitem que investidores brasileiros comprem, em reais e na B3, cotas dos maiores ETFs de ouro do mundo, oferecendo diversificação internacional para a carteira.

Em meio à crescente desconfiança no dólar e à busca por ativos de refúgio, o ouro voltou a ser a aposta de investidores, voltando a fechar acima de US$ 4.000 a onça nesta sexta-feira e registrando a oitava alta semanal consecutiva.

Acompanhe tudo sobre:OuroB3Commodities

Mais de Invest

Big techs perdem US$ 770 bilhões em valor de mercado com guerra comercial de Trump contra a China

Como os mercados devem reagir ao novo 'tarifaço' de Trump contra a China

O que são as terras raras que acirraram tensões entre Trump e a China?

Bolsas americanas caem após Trump ameaçar novas tarifas contra a China

Mais na Exame

Mercados

Big techs perdem US$ 770 bilhões em valor de mercado com guerra comercial de Trump contra a China

Mundo

Pequim sedia Cúpula Global das Mulheres em outubro

Tecnologia

Brinquedos com inteligência artificial ganham espaço entre crianças e adultos na China

EXAME Agro

Comércio asiático avança enquanto setor agrícola dos EUA enfrenta retração