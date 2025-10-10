Busca do brasileiro por investimento em ouro aumenta com preço recorde do metal

O ouro segue em alta no mercado global e atrai também investidores brasileiros, com o contrato futuro de ouro (GLD) da B3 movimentando quase R$ 936 milhões desde sua estreia em julho.

A valorização foi impulsionada pela guerra comercial desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, fortes compras de ouro por bancos centrais, entradas de fundos negociados em bolsa e expectativas de cortes de juros nos EUA.

Esse movimento também se refletiu no mercado brasileiro. Em agosto, primeiro mês completo do GLD, o volume financeiro era de R$ 99 milhões e saltou para R$ 801 milhões ao final de setembro, um crescimento de 700%, segundo levantamento da plataforma DataWise+, da B3 (B3SA3) e Neoway.

Entre os investidores, os estrangeiros lideram a procura, com um volume de R$ 588 milhões, seguidos por pessoas físicas (R$ 233 milhões) e fundos de investimento (R$ 110 milhões).

Ouro acessível

Segundo a B3, o futuro de ouro foi desenhado para ser um produto acessível, permitindo que investidores negociem o metal precioso a partir de R$ 50.

A instituição zerou as tarifas para as negociações com o contrato futuro de ouro desde setembro para atrair mais investidores. A iniciativa estará vigente até 30 de novembro.

Com a remoção das tarifas, a B3 amplia o acesso ao ativo e reforça os benefícios de operar em uma infraestrutura que garante a integridade das operações e a proteção de todos os participantes.

“Pensamos no Contrato Futuro de Ouro com tamanho reduzido, liquidação financeira e precificação indexada ao principal índice global de referência do metal, para ser uma ferramenta utilizada em diversas estratégias, tanto para proteção quanto para quem busca lucro em operações de curto prazo. A aderência dos investidores, tanto estrangeiros quanto locais mostra que endereçamos corretamente essa demanda do mercado por produtos bem estruturados e acessíveis”, analisa Marcos Skistymas, Diretor de Produtos da B3.

Outras formas de investir em ouro na B3

Além do GLD, a Bolsa brasileira oferece outras formas de investir no metal precioso sem a necessidade de adquirir o metal físico.

Os fundos de índices (ETFs) de ouro, como GOLD11 e GLDX11, são a porta de entrada mais líquida, replicando o desempenho do preço do ouro com cotas negociadas como ações.

Já os ETFs globais, como BIAU39 e ABGD39, permitem que investidores brasileiros comprem, em reais e na B3, cotas dos maiores ETFs de ouro do mundo, oferecendo diversificação internacional para a carteira.

Em meio à crescente desconfiança no dólar e à busca por ativos de refúgio, o ouro voltou a ser a aposta de investidores, voltando a fechar acima de US$ 4.000 a onça nesta sexta-feira e registrando a oitava alta semanal consecutiva.