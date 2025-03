Buffett revela o erro de US$ 200 bilhões que você pode estar cometendo agora

Poucas publicações anuais no mundo dos investimentos despertam tanto interesse quanto a carta aos acionistas escrita por Warren Buffett.

No último sábado, o CEO da Berkshire Hathaway divulgou sua carta com insights para todo tipo de investidor. Entre os ensinamentos, ele ressalta a importância de admitir erros, evitar a paralisia diante de decisões financeiras difíceis e manter uma perspectiva de longo prazo no mercado de ações.

A formação em Mercado de Renda Fixa da Saint Paul e B3 prepara seus estudantes para se tornarem profissionais reconhecidos e valiosos para o mercado de trabalho. Inscreva-se agora.

Os conselhos de Buffett para investidores

Aprender com os erros e agir rapidamente

Buffett não hesita em admitir que cometeu erros ao longo de sua trajetória, incluindo a compra da própria Berkshire Hathaway, em 1962, quando ainda era uma empresa do setor têxtil. "Embora o preço que paguei pela Berkshire parecesse barato, seu negócio estava condenado à extinção", afirmou.

Sua insistência em tentar reerguer ao invés de se concentrar em seu ramo de seguros custou cerca de US$ 200 bilhões em potencial crescimento.

A grande lição é que erros financeiros fazem parte do jogo, mas o verdadeiro problema está em retardar a decisão de corrigi-los. Buffett defende que a pior falha é a "demora em corrigir erros". No mercado financeiro, reconhecer rapidamente uma decisão equivocada pode evitar perdas ainda maiores.

Manter a confiança em ações, mesmo em tempos incertos

Outro destaque da carta é a importância da bolsa de valores como principal instrumento para crescimento patrimonial no longo prazo. Apesar das especulações da Berkshire ter caixa recorde de US$ 334 bilhões, Buffett reforça que o mercado de ações continua o melhor destino para investir.

Ele destaca que a inflação pode corroer o valor do dinheiro e afetar o desempenho de títulos de renda fixa, enquanto empresas bem geridas tendem a gerar valor mesmo em tempos econômicos difíceis. "Compre um fundo de índice de baixo custo do S&P 500 de forma consistente", recomenda.

Com conteúdo desenhado pela B3 Educação com a curadoria da Saint Paul, este curso vai aprofundar seus conhecimentos em Renda Fixa. Inscreva-se.

Buscar oportunidades onde estão os melhores preços

Buffett é um dos maiores expoentes do value investing, ou investimento em valor, que consiste em comprar empresas cujo preço está abaixo do seu real potencial. Embora sua carta sempre exalte as oportunidades do mercado americano, ele não hesita em investir onde os preços são mais atraentes.

Em 2019, por exemplo, a Berkshire Hathaway adquiriu participações em cinco grandes empresas japonesas, aumentando esses investimentos ao longo dos anos. Buffett afirma que ficou impressionado com os baixos preços dessas ações e que sua convicção sobre a força dessas companhias só aumentou com o tempo. Mesmo com a queda de até 24% de algumas dessas ações no último ano, ele continua apostando nessas empresas no longo prazo.

Esse raciocínio é crucial para qualquer investidor que deseja maximizar seus retornos. Em vez de se preocupar com oscilações, é preciso avaliar a solidez dos fundamentos das empresas e a qualidade da gestão. Para Buffett, o segredo do sucesso financeiro é simples: paciência, disciplina e foco em valor.

Formação no Mercado de Renda Fixa

Em um mercado cada vez mais competitivo, dominar Renda Fixa é um diferencial valioso para profissionais do setor financeiro. Pensando nisso, a Saint Paul, em parceria com a B3 Educação – braço educacional da Bolsa de Valores do Brasil –, lança um curso que prepara especialistas para as exigências do mercado.

A Formação no Mercado de Renda Fixa traz um conteúdo robusto e prático, desenvolvido por quem entende do assunto. O objetivo? Capacitar profissionais para tomar decisões estratégicas e se tornarem referências no setor.

Se você busca conhecimento de alto nível e quer ampliar suas oportunidades na área, essa é a sua chance.

Inscreva-se agora e dê o próximo passo na sua carreira.