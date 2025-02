BTG Pactual recomenda 10 títulos para buscar retornos reais de até 9,23% ao ano

A projeção da Selic em 15% ao ano para 2025 parece se consolidar a cada semana. Pela sexta vez as instituições consultadas apontaram que este deve ser o patamar dos juros até o fim do ano.

Na mesma linha, as estimativas para 2026 e 2027 apontam que as taxas devem continuar nos dois dígitos com taxas de 12,50% e 10,50%, respectivamente.

Embora esse contexto seja negativo para os ativos de risco, é justamente neste momento que os investidores têm a oportunidade de buscar retornos acima da Selic.

Os analistas do BTG Pactual selecionaram 10 ativos que podem entregar uma rentabilidade de até 13,79% ao ano. Considerando a inflação, estamos falando de um potencial de retorno real de 9,23% a.a.

QUERO SABER COMO BUSCAR RETORNOS ACIMA DA SELIC

Selic em alta e inflação costumam ser boas notícias para esses ativos

Em cenários de juros altos e inflação persistente, os ativos atrelados ao IPCA e à Selic se tornam mais atrativos aos olhos dos investidores.

Para se ter uma ideia, é possível encontrar retornos de 13,37% ao ano em títulos pós-fixados do Tesouro Direto. Já as NTN-Bs (títulos IPCA+) oferecem retornos reais de 7,50% a.a.

Isso se deve não só ao fato de que a inflação segue escalando e os juros estão altos, mas também porque o mercado projeta que IPCA e Selic devem se manter em níveis elevados por mais tempo. Assim, os prêmios da renda fixa são ajustados para acompanhar tais expectativas.

Nesse contexto, muitos investidores já se contentam com os retornos oferecidos pelos títulos públicos. Contudo, existe uma classe de ativos cuja rentabilidade pode ser até 23% maior.

Estou me referindo aos títulos de crédito privado. Trata-se de títulos de dívida emitidos por bancos ou empresas vinculadas aos setores agropecuário e imobiliário. Assim como o Tesouro Direto, essa classe de ativos oferece remuneração atrelada à inflação (IPCA) ou à taxa básica de juros (que acompanha o CDI).

Contudo, por se tratar de ativos emitidos por entes privados, as taxas oferecidas costumam ser superiores às dos títulos públicos.

E é aqui que os investidores encontram boas oportunidades para “apimentar” a carteira.

Para aqueles que toleram um pouco mais de risco, este contexto de juros altos dá a chance de investir em ativos com retornos acima da Selic. Por exemplo, enquanto produzia esta matéria, este título privado, com vencimento em 2043, estava oferecendo uma taxa de IPCA + 9,23% ao ano.

Fonte: BTG Investimentos

Considerando a inflação acumulada dos últimos 12 meses, estamos falando de um retorno de 13,79% ao ano, ou seja, acima da Selic. Lembrando que se trata de uma taxa divulgada apenas para referência, dado que o papel é negociado no mercado secundário e, portanto, sofrerá com marcação a mercado.

Mas esta não é a melhor parte.

Este título oferece uma rentabilidade livre de inflação. Na prática, isso significa que o poder de compra do seu investimento é preservado. Além disso, diferentemente dos títulos IPCA+ do Tesouro Direto, esses ativos são isentos de Imposto de Renda.

Por esse motivo, os analistas do BTG Pactual incluíram este ativo na seleção com os Top Picks Títulos de Crédito Privado para o mês de fevereiro.

E, graças à nossa curadoria de conteúdos do BTG Pactual, você pode conhecer a carteira completa DE GRAÇA.

Renda fixa ‘apimentada’: veja as recomendações do BTG Pactual para buscar retornos acima da Selic

O Seu Dinheiro tem acesso a todas as análises e recomendações feitas pelos analistas do BTG Pactual e decidiu compartilhar essas informações com os leitores.

Para isso, montamos uma curadoria e toda semana selecionamos as melhores recomendações do banco e entregamos de graça em uma área de conteúdo exclusivo.

Nesta semana, a recomendação é a carteira Top Picks Títulos de Crédito Privado que reúne os títulos preferidos dos analistas do BTG para o mês de fevereiro.

O título com potencial de retorno de IPCA + 9,23% ao ano é uma das indicações, mas, além dele, o portfólio conta com outros 9 ativos para “apimentar” a sua carteira.

Este relatório já está disponível na nossa área de conteúdo exclusivo. Para acessar é muito simples, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções.

Você não terá que pagar nada, em nenhum momento, para acessar este material. Além disso, vai poder conferir todas as recomendações selecionadas pela nossa curadoria.

GRATUITO: 10 ATIVOS PARA ‘SURFAR’ A ALTA DOS JUROS

DISCLAIMER: “Este material não tem relação com objetivos específicos de investimentos, situação financeira ou necessidade particular de qualquer destinatário específico, não devendo servir como única fonte de informações no processo decisório do investidor que, antes de decidir, deverá realizar, preferencialmente com a ajuda de um profissional devidamente qualificado, uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos face a seus objetivos pessoais e à sua tolerância a risco (Suitability).”