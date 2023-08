BTG inclui Petrobras em carteira recomendada após nova política de dividendos

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) incluiu as ações da Petrobras em sua carteira de ações recomendadas para o mês de agosto. A decisão teve como pano de fundo o nova política de distribuição de dividendos anunciada pela empresa no fim da última semana. Os papéis da empresa entraram no lugar dos de outra estatal, o Banco do Brasil. A retirada do banco da carteira recomendada.

Nova política de dividendos

Foi definido que o pagamento será trimestral, com base em 45% do fluxo de caixa livre da empresa no período. A regra anterior considerava uma proporção de 60% para distribuição aos acionistas.

A política de dividendos anunciada ainda estabelece uma remuneração mínima anual de US$ 4 bilhões para exercícios em que o preço médio do Brent for superior a US$ 40. Adicionalmente, a companhia informou que utilizará programas de recompra de ações para remunerar seus acionistas.

Oportunidade de curto prazo

Para analistas do BTG, a nova política de dividendos "não foi um divisor de águas", mas "certamente serviu como um evento de redução de riscos para a ação". "O potencial para cortes ainda mais severos nos pagamentos de dividendos era uma preocupação no mercado."

O BTG ainda ressaltou que a sentimento de seus analistas quanto à política de preços dos combustíveis melhorou em relação ao início do ano. "Consequentemente, acreditamos que pode haver uma oportunidade de investimento favorável no curto prazo, dado que o pior cenário parece ter sido evitado por enquanto", afirmaram.