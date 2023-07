Brasileiros depositam mais de R$ 2,5 bilhões na poupança em junho, primeira entrada líquida no ano

Os depósitos na poupança, tradicional aplicação financeira dos brasileiros, superaram os saques em R$ 2,59 bilhões no mês de junho. Os dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira apontam que essa é a primeira entrada líquida mensal desde dezembro de 2022.

De acordo com o BC, foram R$ 331,8 bilhões depositados e R$ 329,2 bilhões sacados no sexto mês do ano. Ou seja, as retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos nos R$ 2,59 bilhões.

Saques superam os depósitos no ano

No acumulado do ano, de janeiro a junho, foram R$ 69,232 bilhões em resultado negativo - com saques superando os depósitos. O saque elevado da poupança, em parte, é reflexo da inflação, que reduz o poder de compra da população, além do alto endividamento das famílias.

Outro motivo para o resultado apontado pelo BC é o rendimento da poupança, no cenário em que as pessoas passam a ter acesso a investimentos mais rentáveis para formar reservas de emergência, como os títulos do Tesouro Direto.