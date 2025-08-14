Bons dividendos da Petrobras (PETR4) chegaram ao fim?

O cenário atual pode trazer questionamentos sobre a capacidade que a Petrobras (PETR4) ainda tem de pagar bons dividendos. Vale lembrar que em 2022 a companhia foi a maior pagadora de proventos aos acionistas do mundo.

O destaque da petrolífera naquele ano se deu em meio a uma disparada nos preços do petróleo, que chegou a ser negociado na casa dos US$ 120 dólares por barril. Foi então que a estatal brasileira chegou à primeira posição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson.

Dois anos depois, em 2024, a Petrobras ainda voltou ao ranking, porém na 13ª posição desta vez.

Diferentes fatores influenciam a mudança nos pagamentos aos investidores, e uma das principais é a cotação da commodity que, somente nos últimos 12 meses, já acumula queda na casa dos 16%.

Porém, Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, ainda vê boas possibilidades para a empresa.

Ainda vale a pena investir na Petrobras para ganhar dividendos?

O analista acompanhou de perto a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025 da companhia e destaca os números de Exploração e Produção (E&P). Foram 2,32 milhões de barris de óleo equivalente diários (Mboed), uma alta de 4,8% em relação ao período anterior e de 7,7% frente ao 2T24.

Junto a estes resultados, a companhia anunciou R$ 8,66 bilhões em dividendos, número um pouco abaixo do que era esperado pelo mercado.

Por outro lado, Hungria destaca que o aumento na produção deve continuar ao longo do ano. Em sua visão, este movimento é capaz de compensar a cotação mais baixa do petróleo atualmente e, assim, manter os dividendos da estatal em um patamar que pode ser considerado interessante pelos investidores.

Como resultado, o analista ainda espera ver uma boa distribuição de proventos: “mesmo com a commodity negociada a valores mais baixos, ainda estamos falando de um dos maiores dividend yields da bolsa brasileira. Anualizado, ele chega a 10% ou 12%, de acordo com as cotações”, explica.

Portanto, ainda que não lidere mais o índice global, a estatal ainda está entre as maiores pagadoras de dividendos do Brasil.

O especialista também destaca que a companhia é negociada na bolsa pelo equivalente de “apenas” 4x lucros. Além disso, em julho, os investidores também puderam ganhar com a valorização das ações, que tiveram alta de 4% no mês.

PETR4 é uma das ações para dividendos no momento

O desempenho de PETR4 em julho pôde ser aproveitado por quem investe com a carteira recomendada de dividendos feita pelo analista da Empiricus Research. E esta foi apenas a terceira maior alta do portfólio no mês – outras duas ações recomendadas subiram 5,3% e 10,2% no mesmo período.

Na média, o dividend yield estimado para a seleção de Ruy Hungria é de 6,7% em 2025. Além disso, o grupo de ações avançou 22,5% desde o início do ano até o fechamento de julho e 39,8% desde quando foi criado, em novembro de 2023. Nos mesmos períodos, o Ibovespa sobe respectivamente 10,7% e 17,7%.

