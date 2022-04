Bolsa abre no feriado? Veja o funcionamento da B3 nos próximos dias

Devido ao feriado de Tiradentes, comemorado no dia 21 de abril, não haverá pregão na quinta-feira. A B3 informou que não terá nenhum tipo de negociação, registro, contratação ou movimentação nos segmentos BM&FBOVESPA, Cetip UTVM, Tesouro Direto e na Câmara de Câmbio B3. Não haverá alteração no horário de funcionamento dos sistemas do segmento Cetip UFIN.

Já na sexta-feira, dia 22 de abril, bolsa brasileira funcionará normalmente.

Confira todos os dias da semana em que a B3 irá parar (ou funcionar parcialmente) até o final do ano:

Corpus Christi: 16 de junho (quinta-feira)

16 de junho (quinta-feira) Independência do Brasil: 7 de setembro (quarta-feira)

7 de setembro (quarta-feira) Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (quarta-feira)

12 de outubro (quarta-feira) Finados: 2 de novembro (quarta-feira)

2 de novembro (quarta-feira) Proclamação da República:15 de novembro (terça-feira)

Nas vésperas de Natal (dia 24 de dezembro) e Ano-Novo (dia 31) também não haveria pregão, bem como em 25 de dezembro, caso esses dias todos não caíssem no fim de semana em 2022.