BlackRock e B3 lançam seis novos BDRs de ETFs iShares

Nesta segunda-feira, 1º de agosto, a BlackRock, gestora global de ativos financeiros, e a B3 lançam seis novos BDRs (Brazilian Depositary Receipts) lastreados em ETFs iShares (Exchange Traded Funds) de renda variável para investidores qualificados (pessoas físicas ou jurídicas com investimentos que excedam R$ 1 milhão) no Brasil.

As novidades são tendências em infraestrutura nos Estados Unidos (iShares U.S. Infrastructure ETF) e tecnologia, como cibersegurança (iShares Cybersecurity and Tech ETF), robótica e inteligência artificial (iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF) e veículos autônomos (iShares Self-Driving EV and Tech ETF).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

“Estamos trabalhando para ampliar o leque de produtos disponíveis aos investidores, permitindo que eles construam estratégias cada vez mais diversificadas. Os BDRs de ETFs lançados pela BlackRock são uma ferramenta conveniente para que os investidores garantam a exposição de suas carteiras a temas relevantes”, conta Luís Kondic, diretor-executivo de produtos e dados da B3.

Karina Saade, head da BlackRock no Brasil, explica que “os investimentos temáticos e as megatendências são verdadeiras estradas para o futuro e transformações inquestionáveis que estão ocorrendo na economia mundial. As megatendências apontam para modificações permanentes em setores relevantes, como a indústria, o setor de saúde e o mercado de consumo. Transformações assim geram grandes oportunidades ao longo de vários ciclos econômicos”.

Para Saade, por meio da plataforma de BDRs de ETFs, investir em ETFs iShares é uma opção para a construção de portfólios diversificados e resilientes, de forma ampla, acessível, democrática, simples, com transparência e baixo custo. Além disso, segundo ela, oferece acessos irrestritos a cestas de ações ou títulos capazes de capturar o potencial de retorno desses movimentos de diversos setores e regiões, tamanhos de capitalização de mercados e empresas que se beneficiam das mudanças estruturais globais.

Confira aqui a lista completa dos novos BDRs de ETFs iShares disponíveis na B3:

Treze novos ETFs iShares de renda variável

A BlackRock e a B3 também estão trazendo mais 13 BDRs de ETFs de renda variável listados em bolsas americanas. Os destaques são vários ETFs iShares setoriais que permitem uma exposição específica em diferentes setores da economia, assim como o iShares Core High Dividend ETF, que foca em empresas pagadoras de dividendos altos. Outra novidade é o aumento da oferta de produtos com viés de sustentabilidade, como iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF e iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF.

A lista completa pode ser encontrada aqui:

Os investidores encontram na B3 um total de 101 ETFs iShares, com mais produtos sendo adicionados regularmente, sendo 91 de renda variável, dois commodities e oito de renda fixa. Destes, 81 são voltados para o varejo, incluindo exposições a diferentes setores, países, regiões e estratégias temáticas.

Esteja sempre informado sobre as notícias que movem o mercado. Assine a EXAME por menos de R$ 11/mês