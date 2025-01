Bitcoin e ouro no topo: quais os destaques de 2024 e onde investir agora?

Os ativos brasileiros sofreram com o pessimismo do mercado em 2024. No último ano, o Ibovespa, Ifix e os títulos públicos atrelados à inflação não conseguiram fugir do “banho de sangue” que tomou conta do mercado local.

A justificativa para as derrocadas tem um ponto em comum: a insatisfação com a condução da política fiscal do país que aumenta as incertezas sobre o futuro da economia brasileira.

Com essa turbulência no radar, o ano encerrou com o dólar e a taxa Selic nas alturas, além da inflação assombrando os investidores:

Inflação a 4,71% – segundo o IPCA-15 de dezembro –, acima do teto da meta;

Selic a 12,25% e a perspectiva da continuidade de alta da taxa básica de juros em 2025; e

Dólar a R$ 6,18 , de acordo com o fechamento do dia 30.

Neste cenário, houve uma grande fuga dos investidores em relação aos ativos de risco domésticos. Não é à toa que o Ibovespa encerrou 2024 com uma performance negativa de 10,36%, enquanto o principal índice de fundos imobiliários registrou perda de 5,89% – o terceiro pior desempenho da história do Ifix.

Mesmo os investidores que apostaram nos títulos do Tesouro IPCA+ tiveram que lidar com a volatilidade do ano.

Quem comprou o ativo com vencimento em 2045 no início do ano, por exemplo, sofreu na marcação a mercado e acumulou uma perda de 21,9% – a pior do ranking de investimentos produzido pela equipe do Seu Dinheiro, portal parceiro do Money Times.

Estes outros ativos tiveram uma onda positiva e se destacaram

Mas mesmo com a decepção no mercado brasileiro, nem só de prejuízos viveu o investidor em 2024.

Na contramão das quedas do Ibovespa, Ifix e parte dos títulos públicos, quem tinha exposição ao criptomercado pôde capturar ganhos fortes.

O Bitcoin foi o grande destaque dos últimos 12 meses. Pelo segundo ano consecutivo, a maior criptomoeda do mundo ficou no primeiro lugar do pódio do ranking de investimentos.

O ano de 2024 ficou marcado por um grande apetite pelos criptoativos, impulsionado principalmente por:

Halving do Bitcoin ;

Aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos; e

Eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, com a proposta de uma política pró-cripto.

Esse ambiente animador para as moedas digitais levou o Bitcoin a um desempenho impressionante de 182,32%. Além dele, outros ativos que também se destacaram com retornos positivos foram o ouro, o dólar e o Tesouro Selic, por exemplo.

Veja o ranking completo de melhores e piores investimentos de 2024:

Investimento Rentabilidade no ano Bitcoin 182,32% Ouro (GOLD11) 60,02% Dólar PTAX 27,92% Dólar à vista 27,34% Tesouro Selic 2029 11,12% Tesouro Selic 2027 11,10% CDI 10,77% Índice de Debêntures Anbima Geral (IDA - Geral) 8,49% Poupança 7,06% Inflação (IPCA-15) 4,71% Tesouro Prefixado 2026 4,01% Tesouro IPCA+ 2029 -1,31% IFIX -5,89% Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 -5,97% Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 -7,42% Tesouro Prefixado 2029 -9,81% Ibovespa -10,36% Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 -10,90% Tesouro IPCA+ 2035 -11,56% Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 -13,77% Tesouro IPCA+ 2045 -21,90%

Fonte: Seu Dinheiro / Banco Central, Anbima, Tesouro Direto, Broadcast, IBGE e Coinbase, Inc.

O que esperar dos investimentos em 2025? Veja como planejar seus ativos

É inegável que 2024 foi um ano bastante desafiador para os investidores. Mas isso não significa que não existem oportunidades para buscar lucros no novo ano.

Agora, com o início de 2025, é a hora ideal para calcular a rota nos investimentos e repensar as estratégias com o seu dinheiro pelos próximos 12 meses.

Para ajudar os investidores nesse processo, o Seu Dinheiro – portal de notícias parceiro do Money Times – vai reunir, no evento Onde Investir em 2025, gigantes do mercado financeiro para discutirem as perspectivas de investimentos neste ano.

Um dos convidados do evento é Felipe Miranda, cofundador e CIO da Empiricus Research. Para ele, é esperado que 2025 não seja um ano fácil. No entanto, com uma boa alocação de carteira, é possível capturar ganhos sem o risco de perda permanente de capital:

“Se você tiver uma boa posição em pós fixados, em dólar, ouro, um pouco de Bitcoin... dado isso, eu não desistiria do Kit Brasil [ações tradicionais brasileiras] e estenderia meu horizonte de investimento até o final de 2026”, defendeu em entrevista ao programa Giro do Mercado.

Durante o programa Onde Investir em 2025, o analista quer ajudar o investidor pessoa física a tomar as melhores decisões com o patrimônio e vai revelar algumas das suas principais teses para o ano que se inicia.

Mas o CIO da Empiricus não é o único convidado do evento. Outros nomes importantes do mercado financeiro também participarão das entrevistas com direcionamentos do que fazer com o seu dinheiro.

Evento gratuito reúne gigantes do mercado financeiro – saiba como retirar seu ingresso

O evento organizado pelo Seu Dinheiro vai ao ar entre os dias 14 e 16 de janeiro e será dividido em seis painéis:

Macro e estratégia;

Renda fixa;

Ações brasileiras;

Fundos imobiliários;

Investimentos internacionais; e

Criptomoedas.

Além de Felipe Miranda, outros gigantes do mercado que participarão do evento são:

Bruno Funchal , CEO do Bradesco Asset e ex-secretário do Tesouro;

Ulisses Nehmi , CEO da Sparta;

Roberto Elaiuy , gestor de renda fixa da Kinea;

Christiano Clemente , CIO do Santander Private Banking;

Larissa Quaresma , analista de ações da Empiricus Research;

Werner Roger , CIO da Trígono Capital;

Caio Araujo , especialista em fundos imobiliários da Empiricus Research;

Ricardo Vieira , diretor da área de Real Estate do Pátria;

Mauro Dahruj , sócio e gestor da Hedge Investments;

Enzo Pacheco , analista de ações internacionais da Empiricus Research;

João Piccioni , CIO da Empiricus Gestão;

Valter Rebelo , especialista em ativos digitais da Empiricus Research;

Fabrício Tota , diretor de Novos Negócios do Mercado Bitcoin;

Bernardo Srur , Diretor-Presidente da ABCripto.

A boa notícia é que o programa será totalmente gratuito e qualquer investidor interessado em tomar boas decisões com o dinheiro em 2025 pode participar. Para reservar uma vaga, basta clicar neste link ou no botão abaixo e concluir o cadastro.

Você não paga nem um centavo e pode capturar bons ganhos com todas as informações que receberá:

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.