Bet365, Betfair e outras… Qual a melhor casa de apostas esportivas para ganhar dinheiro na internet?

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus

Se você é do tipo que acompanha o noticiário esportivo, deve ter reparado que, de uma hora para a outra, se multiplicaram as propagandas das chamadas casas de apostas online, também chamadas de “bets”.

Nomes como Bet365, Betano, SportingBet, PixBet, Betfair e similares aparecem nos uniformes dos times, placas publicitárias, transmissões esportivas e em programas de TV.

A possibilidade de ganhar dinheiro se divertindo, muitas vezes fazendo uma “fezinha” no próprio time, atrai muitos fãs, mas, diante de tantas possibilidades, qual casa de apostas escolher?

Existem diferenças de taxas, segurança e possibilidade de ganhos em cada uma delas? Cada uma é focada em diferentes esportes?

Antes de escolher uma casa de apostas, é essencial entender sobre as regras de funcionamento de cada uma delas — e vou explicar mais abaixo sobre alguns detalhes que você deve observar.

E também vou te dar a resposta sobre qual casa de aposta você deve escolher, conforme o seu objetivo:

Objetivo 2: fazer um joguinho “para brincar”

Entretanto, uma coisa é fato em todas as casas de apostas: elas usam modelos matemáticos para definir as probabilidades de cada evento acontecer e pagam prêmios proporcionais a essas chances. Quer dizer, QUASE proporcionais — e isso faz toda a diferença.

O segredo que as casas de aposta não querem que você saiba

Imaginemos uma partida de futebol. Quanto maiores as chances do “time A” vencer, menor será o prêmio pago por essa vitória. Agora se o “time B” for mais fraco e tiver menos possibilidades, um eventual acerto pagaria muito mais.

Bem, acontece que as casas de aposta não pagam exatamente o que seria “justo” de acordo com as chances: elas pagam sempre um prêmio menor — e tiram seu lucro justamente dessa assimetria.

No longo prazo, é natural que você acerte alguns palpites e erre outros, certo? O grande problema é que, quando você ganhar, o prêmio será inferior ao risco que você correu — ou seja, você pode até dar bastante sorte no começo, mas, se for um apostador recorrente, será muito difícil fazer desse hobby uma fonte de renda.

Para explicar essa lógica, vou usar de um exemplo hipotético de jogo:

Existem 100 possibilidades

Você aposta o valor que quiser na possibilidade que desejar

Se você acertar a possibilidade, ganha 60 vezes o valor que apostou

Se você errar, perde tudo

Perceba que o prêmio justo para o acerto seria de 100 vezes o valor apostado, já que a chance de vencer é de 1/100. Contudo, o lucro da casa está justamente em pagar menos do que o risco do apostador.

Como no longo prazo, estatisticamente, o apostador tende a acertar apenas uma a cada 100 apostas, se ele apostar sempre o mesmo valor, ele tende a perder R$ 100 a cada R$ 60 obtidos.

É o mesmo mecanismo das casas de apostas. Portanto, se você quer ganhar dinheiro de maneira consistente com apostas, lamento te informar que:

Não existe uma “bet” ideal para isso. Contudo, não quer dizer que você não possa conseguir lucrar todas as vezes. Pelo contrário: isso não só é possível como muitas pessoas no mundo todo estão conseguindo.

O segredo é o seguinte: como cada casa de aposta tem um modelo de probabilidade diferente, os prêmios pagos por elas são diferentes.

Isso possibilita que, em alguns casos, mesmo com a margem de lucro das casas, seja possível identificar essas distorções, apostar em cenários contrários em diferentes casas e, voilà: obter lucro independentemente do resultado.

Um dos maiores especialistas nesta técnica no Brasil, inclusive, é o jornalista e apresentador Fred Ring. No próximo dia 20, ele irá a público revelar em uma entrevista os detalhes do seu método, conhecido no mercado como “arbitragem” ou “sure bets”.

É claro que essas assimetrias não são tão fáceis de se encontrar, afinal, elas são fruto de um “erro de cálculo” das casas de aposta.

Contudo, em meio às milhares e até milhões de combinações que existem em sites de apostas, que vão desde a acertar placares em campeonatos de elite a acertar o número de escanteios de um jogo da Série B do campeonato iraquiano, surgem dezenas de oportunidades de obter lucros todos os dias.

Mas para um mero mortal, é impossível identificar essas assimetrias “no olho”. Por isso, além de ensinar a técnica, o Fred irá apresentar um algoritmo desenvolvido por ele que mapeia todas as principais casas de apostas com o objetivo de identificar esses “erros”.

Na entrevista, ele irá revelar como você pode acessar esse algoritmo e começar a ganhar dinheiro já no próximo dia.

E se eu quiser apenas fazer um joguinho?

Agora, se você busca por casas de apostas com o objetivo de apenas se divertir apostando no seu time ou porque teve um sonho ou algo do tipo, há algumas coisas a considerar antes de escolher uma casa de apostas.

Mas já aviso: confiar na mera intuição pode te fazer ganhar uma ou duas vezes na sorte, mas é uma péssima estratégia de longo prazo.

Em primeiro lugar, você precisa ler sobre as normas das casas de aposta que incluem:

Valores para aportes, bônus e resgates;

Regras para movimentar o dinheiro;

Modelos de aposta

Além disso, outro fator importante a se considerar são os prêmios que as casas estão pagando para o seu palpite.

Se você quiser apostar na vitória de um time em uma partida específica, procure a casa que pague o maior prêmio.

Por exemplo, se uma casa paga 1,8 vez pela vitória do time A e outra paga 2,1 vezes pelo mesmo resultado, é natural que você escolha a segunda para apostar, afinal, poderá ganhar mais dinheiro.

Mas lembre-se: fazer apostas baseadas na aleatoriedade ou na intuição não vão te trazer lucros no longo prazo.

Agora, usar este algoritmo para buscar assimetrias e oportunidades de obter lucro pode se tornar até uma fonte divertida de renda extra.

