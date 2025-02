BBSE3 vai pagar dividendos de R$ 4,4 bilhões, mas ação não é recomendada agora

A BB Seguridade (BBSE3) anunciou, na última segunda-feira (17), o pagamento de R$ 4,4 bilhões em dividendos referente ao lucro líquido apurado no segundo semestre de 2024, somado ao saldo de dividendos prescritos relativos a exercícios passados.

O valor equivale atualmente a R$ 2,30 por ação, mas será atualizado pela taxa Selic no período de 31 de dezembro de 2024 até a data de pagamento, que ocorrerá em 6 de março.

Além disso, os dividendos terão como base a posição acionária do dia 20 de fevereiro, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir do dia 21 deste mês.

Mas, apesar do “burburinho” que essa notícia causou entre os investidores, a verdade é que as ações da BB Seguridade podem não ser a melhor opção para ter na carteira agora.

Pelo menos é nisso que acredita o analista Ruy Hungria, da Empiricus Research, a maior casa de análise financeira independente do país.

Ele é responsável pela carteira mensal de dividendos da casa, que mensalmente aponta as 5 ações mais promissoras para investir e buscar proventos “gordos”.

Mas, em fevereiro, as ações da BB Seguridade (BBSE3) não apareceram nesta seleção. No lugar delas, o analista deu preferência para outros papéis de empresas que, na sua visão, estão mais bem posicionadas para o momento atual:

“O importante é ter na carteira ações de empresas sólidas, geradoras de caixa, que estejam descontadas e que paguem ótimos dividendos, como é o caso das empresas da nossa carteira, que subiu 9% no consolidado de janeiro”, explica Hungria.

Para comparação, no mesmo período, o Ibovespa, o principal índice da bolsa brasileira, teve uma alta de 4,9%.

Melhor que BBSE3? Analista prefere outras 5 ações para dividendos agora

As ações selecionadas por Ruy Hungria para dividendos agora são de empresas que trazem ao investidor uma dose de segurança frente ao cenário mais desafiador para os ativos listados em bolsa.

Isso porque, em um contexto de juros mais altos no Brasil, em 13,25% ao ano, é natural que os investidores não topem tomar tanto risco em busca de rendimentos.

Esse efeito pode ser percebido, por exemplo, nos destaques positivos da carteira de dividendos no mês de janeiro. As ações com melhor desempenho foram justamente as mais defensivas, como a Porto Seguro (PSSA3).

A Porto é, atualmente, uma das apostas do analista para buscar dividendos. A ação é vista como uma “concorrente” da BB Seguridade e, segundo Hungria, traz mais potencial de lucros para o investidor, diante do valuation descontado.

“Nos níveis de valuation atuais, entendemos que o mercado esteja precificando uma piora exagerada no segmento de auto e não esteja considerando outras avenidas que vêm mostrando ótimo desempenho”, pontua.

Na visão do analista, a Porto vem buscando diversificar seu portfólio com a venda de outros seguros (como celular, residência, vida, etc), mas também em outras verticais como saúde, odonto, serviços e banco, que têm rentabilidade elevada e vêm mostrando um ótimo crescimento.

“Em termos de valuation, a Porto negocia por apenas 8x lucros esperados para 2025, um dividend yield superior a 5% e com chances de surpreender positivamente o mercado”, avalia.

Mas é claro que essa é apenas uma das 5 ações escolhidas pelo analista para compor a carteira de dividendos agora. Além dela, há outros 4 papéis de empresas que estão em um bom momento de compra, na avaliação de Hungria.

Todos os meses, Ruy Hungria “garimpa” a bolsa brasileira para encontrar as ações que possibilitem aos investidores lucrar em duas frentes:

Com o pagamento de dividendos “gordos”; Com o potencial de valorização das ações.

E, para o mês de fevereiro, o analista chegou a 5 nomes com esse potencial. Uma delas você já conheceu nesta reportagem, é a Porto Seguro (PSSA3).

