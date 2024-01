BBAS3 tem desdobramento, mas segue fora de lista de dividendos em 2024

Popularmente conhecido por ser um grande pagador de dividendos, o Banco do Brasil (BBAS3) anunciou que fará um desdobramento de ações na proporção de dois para um.

Com isso, uma ação vai se transformar em duas e o valor do papel, que hoje custa cerca de R$ 54, cairá pela metade e passará a valer R$ 27, se considerarmos a cotação atual.

O objetivo é tornar a ação mais acessível para o investidor – o Banco do Brasil é um dos papéis com a maior base de acionistas pessoa física –, deixando-a mais líquida.

Mas, com a notícia, uma dúvida que surgiu foi a seguinte: o fato de haver mais ações do banco em circulação poderá reduzir os pagamentos de dividendos?

A resposta é não. Segundo analistas, nada muda e a distribuição de dividendos será a mesma. A mudança se aplica apenas à liquidez das ações, que as torna mais baratas e, por consequência, mais acessíveis aos investidores.

Porém, isso não quer dizer que ela seja a melhor opção para o seu patrimônio agora. Pelo menos é nisso que acreditam os analistas da Empiricus Research.

Recentemente, os analistas liberaram um ranking com as melhores ações pagadoras de dividendos para comprar em 2024, e o Banco do Brasil (BBAS3) não está entre elas…

Na visão deles, há outras ações mais atrativas – e com menos riscos – para comprar neste início de ano e buscar receber até 8,8% em dividendos em 2024.

GRATUITO: CONHEÇA AS 5 MELHORES AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS EM 2024

Por que o Banco do Brasil (BBAS3) não é uma das ações preferidas agora?

Embora hoje o Banco do Brasil não esteja entre as ações recomendadas pela Empiricus Research, ela já fez parte de uma carteira renomada da casa, chamada “Vacas Leiteiras”, com foco em boas pagadoras de dividendos.

A ação foi recomendada pelos analistas em abril de 2022 e foi possível capturar um retorno de 50% com ela, somando valorização e dividendos, até a realização dos lucros, que aconteceu em setembro de 2023.

Para se ter uma ideia, no mesmo período o Ibovespa (o principal índice da bolsa brasileira) permaneceu praticamente estável, tendo caído -2%.

De acordo com os analistas, a motivação para recomendar as ações do Banco do Brasil naquela época se dava por dois fatores:

Valuation muito convidativo : entre 2019 e 2022, as ações sofreram um enorme “de-rating”, passando de negociar entre 8x e 10x lucros para míseros 4x lucros; Crescimento nos resultados : o bom momento do agronegócio, o crescimento da carteira de crédito e a Selic elevada abriram espaço para capturar um excelente retorno.

Porém, olhando para os números hoje, os analistas acreditam que capturaram apenas um desses fatores. “O que mudou foi o patamar de lucros do BB: em 2021, o banco lucrava R$ 19,7 bilhões; nos últimos 12 meses, o lucro acumulado é de R$ 33 bilhões”, explicam.

Em outras palavras, eles entendem que o retorno que havia para ser capturado através da melhora dos resultados do Banco do Brasil já foi atingido.

Já o valuation, na visão dos analistas, depende tanto dos juros quanto da segurança – cada vez menor – de que o banco permanecerá imune aos riscos políticos.

Em diversas ocasiões, o presidente Lula manifestou o desejo de que o Banco do Brasil focasse mais em investimentos que beneficiassem a população e menos na remuneração dos acionistas.

Diante disso, a decisão dos analistas da casa foi realizar os lucros das ações do Banco do Brasil (BBAS3) e ir em busca de novas oportunidades.

Para agora, eles selecionaram 5 ações que acreditam ser boas apostas para aqueles que desejam gerar renda por meio de dividendos.

São papéis de empresas líderes em seus respectivos setores, resilientes e que têm um histórico de bom pagamento de proventos aos acionistas.

E, agora, você pode conhecê-las de graça. Basta liberar o seu acesso à lista completa clicando no link abaixo:

GRATUITO: CONHEÇA AS 5 MELHORES AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS EM 2024

Gratuito: saiba quais são todas recomendações dos analistas

Todos os meses, os analistas da Empiricus Research garimpam a bolsa de valores em busca das ações que mais têm potencial de pagar bons dividendos aos acionistas. E a boa notícia é que as ações selecionadas para janeiro já foram liberadas em um relatório gratuito.

Pode ficar tranquilo, pois você não precisa pagar nada e nem se comprometer de forma alguma com a casa de análise para poder conhecer as ações recomendadas.

Neste documento, eles também revelaram o dividend yield esperado para 2024 de cada uma dessas ações e os fundamentos por trás de cada indicação.

Portanto, para consultar o material completo, basta clicar no link abaixo e fazer o seu cadastro. O acesso à lista completa será enviado para você por e-mail.

Você não gasta nada em nenhuma etapa desse processo, mas pode lucrar muito com todas as informações que vai encontrar.

GRATUITO: CONHEÇA AS 5 MELHORES AÇÕES PARA BUSCAR DIVIDENDOS EM 2024

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus