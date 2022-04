Barsi e Parisotto: o segredo dos dois maiores investidores da bolsa

Com mais de 50 anos de experiência no mercado financeiro, Luiz Barsi Filho, de 83 anos, e Lírio Parisotto, de 68, estão na lista dos maiores investidores pessoa física da bolsa. Parisotto tem uma fortuna estimada em US$ 2,4 bilhões e Barsi de cerca de R$ 4 bilhões.

Os investidores têm um perfil parecido quando se trata de investimento no mercado. Ambos seguem a estratégia buy and hold, jargão para quem compra uma ação e mantém na carteira, e buscam investir em empresas que apresentam resultados fortes e são boas pagadoras de dividendos. Na noite da quinta-feira, 28 de abril, eles participaram de uma live realizada pela empresa AGF (Ações Garantem Futuro), fundada por Louise Barsi, analista e filha de Barsi.

Durante a conversa, os bilionários destacaram a ansiedade do investidor pessoa física em ficar rico do dia para a noite por meio das ações. “Não existe hora certa de entrar na bolsa. O segredo é manter a constância. Quem investe de forma constante irá pegar o mercado quando tiver bem, e quando não estiver. Acertar na mosca é impossível” afirmou Parisotto.

Parisotto criticou ainda a postura de investidor brasileiro está sempre trocando de investimento na bolsa. Segundo ele, a troca de papéis não é benéfica ao investidor e é vantajosa apenas para a B3 e para as corretoras. “O Ibovespa negocia em torno de R$ 30 bilhões por dia. Em 20 dias uteis em um mês, a bolsa negocia R$ 600 bilhões. Em dois meses, R$ 1,2 trilhão. O mercado inteiro vale R$ 4 trilhões, 30% da cerca de R$ 1,2 bilhão, o que é o free float das empresas. O investimento no Brasil é inferior aos dois meses. Então, quem é que sempre ganha? A B3 que sempre tem taxas e as corretoras. Infelizmente, a cada 60 dias, em média, todas as ações trocam de mão. Você não pode ser feliz com esta necessidade de trocar de posição.”

Para Barsi, o comportamento do brasileiro ao investir na bolsa de valores é reflexo de uma cultura incentivada há anos. De acordo com o bilionário, o brasileiro é “um agiota” por excelência. Foi incentivado durante anos a emprestar dinheiro, primeiro por meio de aplicações na caderneta de poupança e, agora, por meio de investimentos em ações. “Venho sugerindo mecanismos que possam redirecionar a poupança para a geração de riqueza. Quando você faz isso, haverá geração de empregos e de riqueza para o país.”

Barsi afirma ainda nesta mudança de postura, o investir deve ter em mente a busca de empresas sólidas e aconselha investimento em empresas perenes. “O segredo é um só: invista em boas empresas. Direcione os seus recursos para empresas que paguem bons dividendos. Com a visão de ser um parceiro da empresa.”

Poucas e boas

Em relação à carteira de investimentos, Parisotto afirmou que investe no máximo em 12 ações. “Eu falo em 12 ações, porque não tenho personalidade para investir em uma só. Me falta personalidade”, brincou. A estratégia de ser focada em poucas ações é porque, segundo ele, no decorrer do ano, o bom desempenho da carteira vem de duas ou três empresas no máximo. “Elas carregam o resultado da carteira.”

Ele disse ainda que não existe “dica quente do mercado” e o trabalho deve ser do investidor que deve saber avaliar o cenário e principalmente o balanço das companhias. Para quem está pensando em começar a investir, a orientação do bilionário é “escolher duas companhias do elétricas, siderúrgicas, setor de petróleo, mineradora e bancos. Taesa (TAEE11), Copel (CPLE6), Gerdau (GGBR4). São excelentes empresas.” Parisotto destacou ainda sobre a Vale (VALE3) e a Petrobras (PETR4), que distribuíram, juntas, R$ 160 bilhões em dividendos no ano passado.“São empresas com histórico e solidez. Empresas para casar.”

Barsi reforçou, assim como Parisotto, que prefere a concentração de papéis em vez da diversificação. E que sua estratégia foi sempre reinvestir os dividendos ao longo do ano. Por fim, ele segue analisando novos projetos no mercado. Durante a live, destacou duas companhias, a Auren Energia (AURE3), ex-Cesp, e a Vibra Energia (VBBR3). Segundo ele, são projetos interessantes. Veja a live completa abaixo: