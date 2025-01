Banco do Brasil se torna agente custodiante do Tesouro por meio do Cadastro Rápido

O Banco do Brasil anunciou, nesta quarta-feira, 22, que se tornou agente custodiante para a aquisição de títulos do Tesouro Direto por meio do Cadastro Rápido — o Cad&Pag. A solução integra os sistemas do Tesouro Direto, da B3, do Gov.br e de instituições financeiras para a compra de títulos públicos.

Mesmo investidores que não têm conta no banco pode adquirir títulos no portal do Tesouro apenas escolhendo o BB como agente custodiante.

Para Fabrício Reis, líder de Investimentos e Captação do Banco do Brasil, a partir da integração, o BB disponibiliza mais um canal digital para que os brasileiros tenham acesso a instrumentos financeiros para o planejamento financeiro de longo prazo.

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, afirma que este é um avanço importante na missão de democratizar o acesso aos títulos públicos e simplificar a experiência dos investidores.

O Banco do Brasil já contava com o Assistente BB, permitindo que os clientes invistam no ativo por meio do canal no WhatsApp. As contratações de Tesouro por este meio já somam mais de R$ 7 milhões desde que a solução foi lançada, em fevereiro de 2024.

Como investir no Tesouro Direto pelo Banco do Brasil

Para realizar o cadastro é preciso utilizar o login do Gov.br. O pagamento ocorre via Pix, diretamente para o Tesouro Nacional.

Após a compra, o investidor não correntista recebe um e-mail do BB com o convite para completar seu cadastro e abrir uma conta na instituição. O processo é totalmente digital e necessário para que o investidor resgate seus ativos ou receba os rendimentos.

Mais informações disponíveis estão disponíveis no site.