Banco do Brasil (BBAS3) paga dividendos e JCP bilionários hoje; veja valores

O Banco do Brasil (BBAS3) distribui nesta terça-feira, 30, proventos bilionários em dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). A distribuição é referente ao lucro do BB no segundo trimestre deste ano, que somou R$ 8,78 bilhões.

Quanto o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar em dividendos e JCP?

Serão pagos R$ 2,27 bilhões, R$ 410,149 milhões em dividendos e R$ 1,86 bilhões via JCP.

Quanto o Banco do Brasil (BBAS3) vai pagar em dividendos por ação?

A distribuição será de R$ 0,14577953576 por ação no caso dos dividendos e de R$ 0,66402886918 no JCP.

Quem tem direito a receber os dividendos e JCP?

Terão direito aos proventos os acionistas que detinham ações Banco do Brasil até o dia 21 de agosto. A partir do dia 22 os papéis passaram a ser negociados sem o direito ao recebimento dos proventos.

Banco do Brasil no segundo trimestre

O BB apresentou lucro líquido ajustado de R$ 8,7855 bilhões no segundo trimestre de 2023, crescimento de 11,7% na comparação com o mesmo período de 2022. Na comparação trimestral, o indicador subiu 2,8%.

O resultado ficou acima das expectativas dos analistas compiladas pela Bloomberg, que estimavam um lucro de R$ 8,663 bilhões. O indicador foi o maior do setor bancário no trimestre, acima do registrado por Itaú, Bradesco e Santander.

