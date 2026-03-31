Balanços das empresas batem expectativas, mas reação do mercado é tímida

A temporada recente de balanços das empresas na B3 veio, em grande parte, acima das expectativas do mercado, mas isso não foi suficiente para sustentar o desempenho das ações na avaliação do Citi.

Em relatório, o banco identifica uma desconexão crescente entre os resultados já divulgados pelas empresas e a reação dos ativos, cada vez mais influenciada pelas perspectivas futuras.

Os resultados foram mistos, com exemplos de fortes superações, como a B3, e perdas significativas: Azzas 2154, empresa do setor de vestuário e de calçados advinda da fusão da Arezzo e do Grupo Soma, é um exemplo citado pelo banco.

Na prática, o Citi aponta que houve predominância de resultados melhores do que o esperado, mas o mercado passou a reagir com menor intensidade a essas surpresas positivas.

"Das 75 empresas do Índice Bovespa (Ibovespa), 33 registraram receita superior ao esperado em relação ao consenso da Bloomberg e 23 apresentaram lucros acima do esperado", detalhou o relatório.

Mercado olha para frente, não para trás

O Citi destaca que, apesar dos resultados sólidos no período recente, as revisões para os próximos trimestres têm sido mais cautelosas, com cortes em projeções e expectativas de crescimento mais moderado.

Esse processo ajuda a explicar por que empresas que superam previsões ainda assim enfrentam dificuldade para sustentar altas em suas ações.

As próprias companhias têm contribuído para esse cenário ao divulgar projeções mais conservadoras.

Em diversos casos, o guidance tem indicado um ambiente mais desafiador, o que reduz o impacto positivo dos resultados já reportados, que acabam sendo ofuscados por expectativas mais fracas à frente.

Valuation elevado limita reação

Outro fator relevante apontado pelo relatório é o nível de valuation, especialmente em setores que lideraram os ganhos recentes, como tecnologia.

Após um período de forte valorização, muitas companhias passaram a negociar com múltiplos mais elevados, o que reduz o espaço para novas altas baseadas apenas em resultados positivos.

O Citi observa uma mudança na assimetria de reação do mercado, ou seja, enquanto boas notícias geram ganhos mais limitados, resultados abaixo do esperado tendem a provocar quedas mais acentuadas.

Esse padrão indica um nível maior de exigência por parte dos investidores e sugere que parte do otimismo já estava incorporada aos preços.

Diferença entre setores ganha força

Áreas mais sensíveis ao ciclo econômico ou com avaliações mais esticadas tendem a sofrer mais pressão, ao passo que setores considerados defensivos apresentam maior resiliência.

"Em termos de receita, os setores financeiro e de utilidade pública superaram novamente o desempenho." Relatório do Citi

Essa diferença reforça uma mudança no comportamento dos investidores, que passam a adotar uma postura mais seletiva.

Em vez de uma alta generalizada, o mercado tende a premiar empresas com maior previsibilidade de receitas e geração de caixa, especialmente em um ambiente de maior incerteza.

Fluxo e posicionamento também influenciam

O Citi aponta, ainda, que mudanças no posicionamento do mercado têm contribuído para a dinâmica. Há sinais de redução de exposição a ativos de maior risco e possível rotação entre setores.

Esse ajuste de portfólio ocorre em um contexto marcado por juros elevados por mais tempo, desaceleração econômica global e incertezas geopolíticas, o que aumenta a sensibilidade.

Apesar das questões, empresas de diversos setores esperam um desempenho relativamente positivo para 2026, com foco na expansão de receita e margem operacional, segundo o banco.

Mas essa perspectiva otimista é acompanhada por uma postura de cautela por parte dos executivos, que observaram riscos em torno das eleições em 2026, da volatilidade cambial e das tensões geopolíticas.

"A execução dos planos de negócios poderá ser desafiada pela instabilidade do ambiente macroeconômico global e doméstico", acrescentou o Citi, vendo um ambiente de recuperação moderada para 2027.