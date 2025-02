Balanços 4T24: hora de comprar PETR4 e VALE3? Veja o veredito de 130 ações

Um dos eventos mais aguardados pelos investidores começa na próxima semana e deve se estender até o fim de março: a temporada de balanços do 4º trimestre de 2024.

Com a divulgação dos resultados no radar, é hora de separar o joio do trigo e descobrir quais empresas foram capazes de entregar bons números em meio aos desafios econômicos do último ano e quais ficaram para trás.

O mercado todo costuma ficar de olho nos balanços trimestrais. Isso porque os resultados divulgados funcionam como um termômetro da saúde financei00ra das empresas e demonstram como fatores macroeconômicos impactaram – positiva ou negativamente – cada companhia.

O ano de 2024 ficou marcado pelo dólar nas alturas, inflação assombrando o mercado, taxa Selic em ritmo mais contracionista e incertezas sobre o futuro econômico do país.

Não é à toa que investidores já esperam para acompanhar esses números e saber quais empresas são as mais promissoras mesmo com esse ambiente mais difícil.

Para ajudar na tarefa de preparação para a temporada de balanços, a equipe de análise do BTG Pactual criou um guia que reúne as perspectivas para os resultados de mais de 130 empresas brasileiras – entre elas, estão nomes como Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), que costumam ter os balanços mais aguardados.

Os analistas compilaram as estimativas para os indicadores mais importantes de cada companhia, como receita líquida, Ebitda e lucro líquido.

Além das expectativas para os resultados, o material disponibiliza:

Uma comparação do desempenho esperado no 4T24 com o trimestre anterior e o 4T23;

Um calendário com as datas de divulgação de cada uma das empresas; e

A recomendação do BTG Pactual para as ações dessas companhias: comprar , vender ou ficar neutro .

A equipe do portal de notícias Money Times conseguiu acesso a esse guia completo e disponibilizou o material de forma gratuita para qualquer leitor interessado (retire o seu guia aqui).

GRATUITO: VEJA AQUI COMO RECEBER SEU GUIA DA TEMPORADA DE RESULTADOS DO 4T24

Santander, Itaú, Bradesco e outros bancos dão início à temporada de resultados do 4T24

Como já é de costume, o setor bancário deve divulgar seus resultados logo na primeira semana da temporada. O Itaú (ITUB4) e o Santander (SANB11) vão “abrir” a sequência de balanços já no dia 5 de fevereiro, seguidos pelo Bradesco (BBDC4) no dia 7.

Apenas para dar uma “palhinha” do que os analistas do BTG estimaram para essas empresas no guia de resultados, é esperado um trimestre bem positivo para os bancos.

Embora não tenha recomendação de compra para BBDC4 e SANB11, a equipe de análise estima um crescimento do lucro líquido de 73,5% para o Santander e 212,6% para o Bradesco, em comparação com o mesmo período de 2023.

Já o Itaú pode crescer 16,8% em relação ao 4º trimestre de 2023, na visão dos analistas.

É claro que essas três empresas são apenas alguns exemplos das informações que qualquer investidor pode conferir no guia criado pelo BTG.

Além desses “bancões”, é possível saber as expectativas – e as recomendações de como se posicionar – para companhias do setor de varejo, petróleo e gás, agronegócio, serviços básicos e outros 12 segmentos importantes na bolsa.

ONDE INVESTIR EM MEIO AOS BALANÇOS DO 4T24? VEJA NESTE GUIA GRATUITO

Guia gratuito do BTG mostra as ‘previsões’ para o 4T24 – veja o que esperar das empresas

Como dito anteriormente, esse material foi criado pelos analistas do BTG Pactual e está sendo disponibilizado como uma cortesia do Money Times.

Trata-se de um guia que pode ajudar qualquer investidor a ter um norte durante a temporada de resultados do 4º trimestre de 2024 e saber onde investir em meio a tantas informações divulgadas.

O processo para acessar esse conteúdo é muito simples: basta clicar neste link ou no botão abaixo e seguir o passo a passo.

Em poucos cliques, será possível fazer o download desse guia. Lembre-se: o material é totalmente gratuito. Portanto, nem um centavo será cobrado e poderá tomar decisões melhores com seu patrimônio.

GRATUITO: ACESSE O GUIA DE RESULTADOS DO 4T24 AQUI