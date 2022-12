B3 encerra leilão eletrônico do mercado de juros; veja o que muda

A B3 informou que encerrou o leilão eletrônico do mercado de juros. Dessa maneira, os contratos futuros de DI negociados na bolsa passa a contar com uma nova forma de cálculo para os preços de ajustes diários. Os preços, que servem como parâmetro para a taxa de juros em prazos futuros, passam a ser definidos pela média ponderada por volume dos negócios realizados entre 16h10 e 16h20. O novo modelo, conhecido como VWAP (Volume Weighted Average Price) acaba com o leilão eletrônico de fechamento, antes realizado às 16h10.

De acordo com Luís Kondic, diretor de Produtos Listados e Dados da B3, a mudança atende a um pedido do mercado, que entende que há mais alinhamento de preços ao longo da curva de juros quando se considera a média de negociação de todos os vencimentos ao mesmo tempo.

A B3 diz ainda que o novo modelo não exige mais a presença diária dos operadores de mesa durante o leilão, o que traz mais eficiência para o dia a dia dos profissionais de mercado.

A B3 implementou ainda, no dia 5 de dezembro, o TAS (Trade at Settlement) de Futuro de DI, um novo instrumento que permite a negociação do contrato futuro a um diferencial do preço de ajuste durante quase todo o pregão. Segundo a bolsa, o produto, alinhado a práticas internacionais, tende a ser muito utilizado por fundos, que costumam operar os contratos a valores próximos do preço de ajuste.