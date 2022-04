B3 e Nubank estão entre as 5 ações para não ter agora; veja as 5 melhores

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Referência quando o assunto são ações e dividendos, o analista Sérgio Oba lançou nesta semana o primeiro de seus relatórios como head de pesquisa da corretora Vitreo, já causando alvoroço entre especialistas.

No material, Oba divulgou duas listas de interesse para os investidores:

Uma com as cinco melhores ações (top picks);

ações (top picks); E outra com cinco empresas para não ter no portfólio neste momento (top bottoms)

Entre as rejeições de Oba estão a B3 (B3SA3) e o BDR do Nubank (NUBR33).

Antes de chegar à Vitreo, Oba encabeçava a série Vacas Leiteiras, da Empiricus, focada em ações pagadoras de dividendos. Até março deste ano, a carteira rendeu 23,15% em 2022, desempenho 60% superior à performance do Ibovespa no mesmo período.

No histórico total, a carteira também bate o principal índice acionário do Brasil.

O relatório aberto ao público (acesse gratuitamente aqui) nesse período conta, além de recomendações de ações para comprar e para “se livrar”, com uma análise sobre as perspectivas para o mercado brasileiro e, consequentemente, para a bolsa.

O especialista discorre sobre o momento do Brasil, com valorização do real e elevado fluxo estrangeiro de capitais – e ainda projeta o que pode acontecer com nosso país diante dos problemas institucionais de nossos pares emergentes, especialmente a Rússia, que se isolou do mundo com a guerra.

Research próprio: entenda mais sobre o modelo inovador da Vitreo

A área de pesquisa (research) da Vitreo foi recém-inaugurada, com o objetivo de oferecer uma experiência de investimentos baseada no trabalho e na opinião de especialistas, sem conflitos de interesse, como ocorre com o modelo de agentes autônomos, por exemplo.

Dessa maneira, os investidores recebem informação de qualidade para tomar as próprias decisões, visando seus objetivos particulares e metas de construção de patrimônio.

Em processo de mudar de nome para Empiricus Investimentos, a Vitreo, assim como a casa de análises Empiricus, fazem parte do grupo BTG, o maior conglomerado de investimentos da América Latina.

