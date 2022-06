Até R$ 2.208 por mês na Bet365: veja como lucrar em 100% das vezes

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus.

R$ 2.208 por mês, sem precisar sair de casa ou arrumar um segundo emprego, tudo através do celular e de um sistema que possibilita lucros em todos os cenários. Parece mentira, mas isso é totalmente possível com as apostas esportivas, em sites como Bet365 e SportingBet – e eu vou te provar.

Isso porque um especialista em apostas esportivas acaba de soltar uma bomba: existe uma estratégia que possibilita aos apostadores lucrar em 100% das vezes.

Segundo meus cálculos (que você já vai ver aqui), é possível ganhar até R$ 2.208 por mês seguindo à risca o que vou te apresentar.

Não precisa acreditar em mim: você vai ver as contas com os próprios olhos.

Veja bem, não se trata de uma promessa de ganhos de R$ 2 mil por mês. Estou dizendo que é matematicamente comprovado, assim como 2+2=4, que, se você seguir essa estratégia como eu vou falar, você ganha esse dinheiro.

Não é uma opinião, é um fato. Você vai ver.

Apostas esportivas à prova de falha: conheça as surebets

Se você entende desse mundo de apostas esportivas, deve imaginar que estou falando das surebets, apostas que usam arbitragem para garantir a vitória.

E você também deve estar pensando que isso não é tão fácil quanto parece. Afinal, na teoria, essa estratégia é linda, mas, na prática, é quase impossível aplicá-la.

Se você pensou isso, você está parcialmente certo. Sim, eu estou falando das surebets, mas não se trata de garimpar dezenas de sites o dia inteiro e ficar usando calculadoras para tentar encontrar alguma vantagem.

Não, não é isso. Estou falando de um sistema que identifica as surebets pra você e já aponta quanto você precisa apostar em cada site para ganhar em 100% das vezes.

É um método testado e validado. Não é só teoria, é prática – e muita prática.

E, se você é iniciante nesse mundo e não faz ideia do que estou falando até aqui, não se preocupe. Vou esclarecer, de forma simples e fácil, a teoria por trás dessa estratégia.

Essa estratégia se baseia na arbitragem de apostas, as chamadas surebets – um conceito que muitos apostadores conhecem, mas poucos sabem usar com maestria.

Surebet poderia ser traduzido, de forma grosseira, para "aposta com certeza". Ou seja, uma aposta em que você tem certeza que vai ganhar.

A arbitragem é, basicamente, uma forma fácil de poder lucrar com a diferença dos pagamentos entre dois sites.

Entenda como funciona a arbitragem

Caso você não saiba, as casas de apostas pagam pela aposta vencedora de forma inversamente proporcional à chance daquele time vencer.

Isso é óbvio. Se você aposta em alguém que tem menos chances de vencer, você ganha mais dinheiro caso acerte. Da mesma forma, se você aposta em alguém com mais chances de vencer, ganha menos.

A questão aqui é que, às vezes, dois sites diferentes pagam valores suficientemente diferentes pelo mesmo time ou pelo mesmo jogador, de forma que é possível ganhar dinheiro em todos os cenários possíveis.

Não entendeu? Tudo vai ficar mais claro com um exemplo. Você vai ver agora um caso real de arbitragem que estava disponível semana passada.

Veja um exemplo real de quanto você poderia ter ganhado com isso

Em um site de apostas, a luta entre dois lutadores, A e B, estava pagando 1,85 para a vitória de ambos.

Em outro site, a exata mesma aposta estava pagando 1,5 para a vitória do lutador A e 2,46 para o B.

À época, era possível ter lucro garantido fazendo a arbitragem dessa aposta. Bastava apostar no lutador A no primeiro site, e no lutador B no segundo.

Obviamente, só existiam dois resultados possíveis: ou o lutador A ganhava, ou o lutador B ganhava.

Ao apostar nos dois lutadores, pela diferença de pagamento entre os dois sites, você ganharia em qualquer dos dois resultados.

Nesse caso, a estratégia ideal seria:

Apostar R$ 57,08 no lutador A no primeiro site: se ele vencesse, você ganharia 1,85 x 57,08 = R$ 105.59

Apostar R$ 42.92 no lutador B no segundo site: se ele vencesse, você ganharia 42,92 x 2,46 = R$ 105.59

Perceba que essa estratégia funciona melhor em esportes que só tem dois resultados possíveis, como artes marciais. No futebol, por exemplo, você precisaria fazer arbitragem em três sites, já que há de se levar em conta o cenário de empate.

Ou seja, basta seguir exatamente a estratégia e apostar o valor certo em cada cenário possível. É praticamente uma máquina de fazer dinheiro.

É tão fácil quanto parece?

Ok, mas isso tudo é teoria. Como você deve imaginar, na prática, as coisas tendem a ser mais difíceis.

Se você fosse fazer todo esse processo sozinho, provavelmente acabaria muito frustrado – e sem nenhum dinheiro. Isso porque é bem difícil achar essas diferenças relevantes entre sites procurando manualmente.

Por isso, a grande revelação chocante desse especialista é de que existe um sistema que identifica e aponta essas oportunidades pra você – sem que você precise fazer quase nada.

É só ler a oportunidade, fazer um Pix para os sites e pronto. Dali a algumas horas, sua surebet se concretiza e o dinheiro cai na sua conta.

Vou ser sincero: se me contassem uma história como essa, eu duvidaria com todas as minhas forças. Afinal, parece bom demais pra ser verdade. Não existe dinheiro tão fácil assim, certo?

Bem, pra ter certeza de que o sistema funciona antes de bater o martelo, eu resolvi testar, na prática, essa estratégia.

O que eu vou te contar aqui é o que acabou de acontecer comigo ao usar essa estratégia.

Veja quanto dinheiro eu ganhei ao testar essa estratégia

Há uma semana, eu nem sabia o que eram apostas esportivas. Só tinha ouvido falar, mas achava que era apenas um hobbie. Não fazia ideia de que era possível ganhar dinheiro – bastante dinheiro – com isso.

Foi aí que eu entrei em contato com esse sistema que prometia entregar lucros em 100% das vezes. A teoria parecia muito boa, mas, como eu ainda era iniciante nesse mundo, resolvi testar com pouco dinheiro.

Nesta quinta-feira (2), eu entrei no sistema, escolhi uma das oportunidades que ele identificou e apostei R$ 100 seguindo à risca as instruções.

Se eu perdesse os R$ 100 por qualquer motivo que fosse, não iria me machucar. Mas, se ele se multiplicasse, seria meu primeiro passo rumo a uma renda extra online que pode me dar bastante dinheiro.

O resultado? Hoje, menos de 24h depois, eu acordei e esse era o saldo do site de apostas:

Fonte: MarathonBet

100 reais se transformaram em R$ 107,36 como num passe de mágica. Eu só precisei dar alguns cliques, transferir o dinheiro e pronto. A matemática fez o trabalho dela e colocou dinheiro na conta.

E veja bem: eu não entendo nada de esportes, nem mesmo de futebol. Esse dinheiro não entrou na minha conta porque eu estudei a partida e apostei em quem tinha mais chances de ganhar.

Não havia 99% de certeza que eu iria ganhar: a chance aqui era de 100% – simplesmente porque eu apostei nos dois times.

Além disso, esse era um jogo de futebol feminino na Austrália – algo que, com certeza, a grande maioria dos brasileiros está desfamiliarizada.

Mas você nem precisa entender alguma coisa sobre o esporte para ganhar dinheiro com isso. É só usar a matemática a seu favor.

Se esses ganhos se repetirem, podem botar R$ 2.208 no seu bolso

Vamos a uma projeção desses ganhos. Suponha que, em vez de R$ 100, eu tenha apostado R$ 1.000 nessa arbitragem. Considerando os mesmos ganhos, isso traria R$ 73,60 para minha conta.

Se eu fizesse isso todos os dias, com a mesma aposta de R$ 1.000, já teria R$ 2.208 a mais no fim do mês.

Isso mesmo: uma renda extra de R$ 2.208 todos os meses com apenas alguns cliques.

É claro: há de se levar em conta que as apostas variam a todo momento, assim como os lucros envolvidos em cada uma. Por isso, os cálculos são apenas uma simulação do potencial de ganhos que essa estratégia pode gerar.

Eu não acredito em dinheiro fácil. Só estou trazendo aqui projeções do que aconteceu comigo. Todos esses ganhos são com base em resultados reais, projetados para os próximos 30 dias.

E cá entre nós: eu estou apenas no começo dessa jornada, mas tenho convicção de que em pouco tempo vou atingir essas cifras. Afinal, agora que descobri uma renda extra tão fácil e lucrativa como essa, não vou parar mais. Vou aumentar meus aportes pra ver o dinheiro se multiplicando em pouco tempo.

E eu sugiro que você faça o mesmo, mas, claro, sem comprometer parte relevante do seu patrimônio.

Como seria sua vida com R$ 2 mil a mais todos os meses?

Pense bem: como seria sua vida se ganhasse todo esse dinheiro a mais, todos os meses, apenas como renda extra usando seu celular e acompanhando esportes?

Com certeza muitas pessoas poderiam comprar um carro novo, se mudar para o apartamento dos sonhos ou até mesmo fazer uma viagem ao redor do mundo – já que esses ganhos são totalmente online.

O dinheiro seria seu e você poderia usá-lo como quisesse. A criatividade é o limite com tanto dinheiro a mais na conta todo mês.

Agora, restam as perguntas: como usar essa estratégia na prática? Na teoria, é tudo lindo, mas como usar isso de fato? Quais são os melhores sites? Como identificar arbitragens em tempo real? Quanto dinheiro apostar em cada cenário?

A resposta pra essas perguntas é o que separa você desses milhares de reais a mais na sua conta. E a boa notícia é que ninguém mais, ninguém menos que o especialista criador desse sistema vai responder a tudo isso em uma entrevista exclusiva.

Em entrevista exclusiva, especialista vai explicar os detalhes por trás desse sistema; veja como assistir

O especialista por trás desse sistema está prestes a abrir, em detalhes, como funciona essa operação, quais os riscos envolvidos e o que você precisa para usar essa estratégia e poder ter lucros em 100% das vezes com apostas.

Tenho certeza que você já assistiu a diversas entrevistas na sua vida. Essa, no entanto, tem o potencial de te deixar rico – e até mesmo milionário em algum tempo.

Se você ficou, ao menos, intrigado com os números que te apresentei, eu aconselho que assista à entrevista. É totalmente de graça, com certeza vai esclarecer suas dúvidas e vai te mostrar uma estratégia capaz de te deixar rico.

Para assistir a entrevista, é só retirar seu ingresso no link abaixo.

