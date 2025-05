Até 14% em dividendos: esta ex-estatal pode virar ‘máquina de renda extra’

Em meio à instabilidade do mercado, investidores seguem buscando proteção em ações que pagam bons dividendos. Esse tipo de papel tende a oferecer retornos mais consistentes, mesmo diante da volatilidade.

É justamente uma ação com essa característica que apareceu em destaque no Money Picks, o programa que reúne as recomendações mais relevantes de grandes analistas da bolsa.

Este programa faz uma curadoria das indicações de casas de análise, bancos e corretoras e mostra o veredito do que fazer com cada ação da bolsa.

E uma ex-estatal chamou a atenção da equipe de análise do Bradesco BBI nos últimos dias. O motivo? A distribuição proventos. Na visão do banco, essa empresa tem potencial para virar uma verdadeira máquina de dividendos devido a um “gatilho” que pode ser ativado no mês de maio.

Nova máquina de dividendos no radar? Este papel pode pagar proventos de dois dígitos

A ação que está no radar do Bradesco BBI faz parte do setor de energia elétrica. Este já é um segmento bastante conhecido quando o assunto é pagamento de proventos.

Afinal, empresas de energia possuem uma maior previsibilidade dos resultados por terem contratos de longuíssimo prazo e são capazes de gerar dividendos atrativos para os investidores.

Mas para o BBI, esse papel em específico pode se destacar daqui para frente. Isso porque em maio, essa companhia deve divulgar uma nova política de estrutura de capital.

E a expectativa é que ela revele um plano para aumentar (e muito) o pagamento de proventos. A projeção do banco é de que essa ex-estatal entregue dividendos maiores que os lucros já em 2026, o que geraria um dividend yield de até 14%.

Como se já não bastasse a renda extra mais recheada, esse “gatilho” dos dividendos pode levar a um outro ponto de atratividade sobre a ação.

Os investidores podem passar a precificar o papel de forma mais alinhada ao que ele de fato vale. Segundo o BBI, isso pode levar a uma valorização de até 50% na bolsa.

A boa notícia é que o nome e a tese desse papel foram revelados no programa gratuito disponível neste link.

No entanto, a ex-estatal de energia não é a única recomendação promissora desta semana. Além dela, o Money Picks selecionou outras 4 ações que são destaques entre as indicações de grandes bancos, casas de análise e corretoras.

Estas 5 ações estão no radar dos grandes analistas do mercado

Como dito anteriormente, o Money Picks seleciona as principais recomendações do mercado para o investidor. Além da ex-estatal que pode se destacar no pagamento de dividendos, existem outras ações no radar dos principais analistas do país, como:

Uma petroleira que tombou 20% desde o início do ano , mas ficou barata e vale a pena investir;

Uma ação que está “voando alto” e entrou na mira de diferentes analistas;

Uma recomendação bônus do BTG Pactual sobre um “bancão” que deve entregar bons números no 1T25 e pode pagar dividendos atrativos.

Todos os detalhes de cada uma dessas indicações podem ser conferidos gratuitamente clicando aqui.

Além do programa com as 5 ações da semana, é possível acessar mais de 70 carteiras recomendadas de mais de 20 players do mercado de forma 100% gratuita.

Esses portfólios compilam ideias de investimento em:

Ações brasileiras;

BDRs;

Fundos imobiliários;

Ativos para buscar dividendos; e

Renda fixa.

A boa notícia é que todos esses conteúdos podem ser acessados gratuitamente. Trata-se de uma cortesia para os leitores desta reportagem.

Portanto, nem um centavo será cobrado para conhecer as indicações dos “gigantes” do mercado. Basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções. Em instantes, será possível conhecer as recomendações:

GRATUITO: VEJA COMO ACESSAR AS AÇÕES RECOMENDADAS PELOS “GIGANTES” DO MERCADO