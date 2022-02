As melhores práticas dos escritórios de AAI premiados pelo mercado

Ponte recorrente entre a instituição financeira e o cliente, o agente autônomo de investimentos (AAI) acaba sendo a "mão amiga" que responde a dúvidas e leva orientação para o investidor. O crescimento do mercado de investimentos foi acompanhado pela multiplicação de escritórios de AAI — muitos, agora, ligados a grandes bancos ou corretoras.

No BTG Pactual (BPAC11), os mais de 150 escritórios de agentes autônomos que trabalham em parceria realizam um trabalho diário de captação e atendimento aos clientes. Para reconhecer o trabalho desses profissionais, o maior banco de investimentos da América Latina premiou, nesta semana, os melhores escritórios de AAI da sua rede.

"O evento é uma excelente oportunidade para alinhar com todos os times nossa visão sobre os mercados e transmitir um pouco de nossa cultura e nossos valores para todos os assessores que tão bem nos representam juntos aos clientes", disse Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual, à reportagem da EXAME Invest.

O ranking de escritórios de agentes autônomos do BTG Pactual de 2021 foi elaborado com base em uma série de critérios, como ritmo de crescimento do negócio, atendimento dado a clientes e tamanho e desempenho da carteira.

"O BTG tem uma cultura meritocrática bastante conhecida. A premiação foi uma forma de aplicar essa cultura aos nossos parceiros independentes e gerar um reconhecimento ao trabalho feito", disse João Fonseca, sócio do BTG Pactual.

Ao levar em conta não só as cifras, o banco buscou uma forma de reconhecer também os escritórios que ainda estão crescendo e que não são necessariamente os que geram, até aqui, o maior volume de receitas.

"O ranking é um projeto de engajamento, que olha mais do que o resultado dos escritórios. Tivemos escritórios menores, que fizeram um bom trabalho, bem ranqueados", explicou Fonseca.

As receitas do sucesso para AAIs

Lifetime Investimentos

Número um no ranking por dois anos consecutivos, a Lifetime Investimentos, assessoria fundada em 2011, atribuiu boa parte do resultado à forma de atender o cliente. O escritório investiu em ferramentas de CRM (gestão de atendimento) para criar perfis mais completos do investidor, o que, por um lado, ajuda no processo de suitability, e, por outro, permite que o serviço continue satisfatório, mesmo na hipótese de troca do assessor de investimentos.

"Consigo saber desde quais são os hobbies e os planos de vida daquele cliente até aspectos técnicos da carteira que ajudam a construir um elo. Se eu quero me relacionar com esse investidor para o resto da vida, tenho que conhecê-lo bem", explicou Pedro Chaves, diretor comercial da Lifetime, à EXAME.

Outro aspecto importante da performance da Lifetime, de acordo com Chaves, é a governança por trás do processo de recomendação de produtos. Embora tenha liberdade para sugerir aplicações diferentes, de acordo com o perfil de cada cliente, o assessor de investimentos do escritório deve seguir um "manual" de alocação.

"Temos uma ferramenta de asset allocation que passa por um comitê. A escolha do que pode ser indicado para o cliente passa pelas indicações da área de research do BTG Pactual e pela visão dos nossos economistas. A partir daí, montamos uma inteligência que mitiga erros nessa etapa de recomendações", disse o diretor da empresa.

Renova Invest

A Renova Invest, segunda colocada no ranking, priorizou a estratégia de estar próxima do cliente e abriu quatro novas unidades em 2021: Blumenau (SC), Curitiba (PR), Bauru (SP) e uma na zona leste da capital paulista. Esta última teve como estratégia atender investidores locais dos segmentos de alta renda e private banking.

“Enxergamos uma grande oportunidade. Bairros como Mooca, Tatuapé, Jardim Anália Franco e Penha estão em forte expansão”, explicou Raphaela Frakri, head de marketing da Renova Invest.

Para 2022, o escritório espera abrir outras unidades. No primeiro semestre, está prevista a abertura de uma filial na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e em Porto Alegre (RS), enquanto, no segundo semestre, haverá novas unidades em Salvador (BA) e Brasília (DF). Frankri explica que o principal driver de crescimento da Renova Invest se dá por meio da expansão.

“Nós temos a metodologia de relacionamento. A frequência de contato é importante. Já atendemos o país todo, mas, com novos escritórios, a contato será ainda maior", finalizou Raphaela.

Prosperidade Investimentos

A proximidade com o cliente também é estratégia-chave para a Prosperidade Investimentos, assessoria que ficou com a medalha de bronze do ranking. O diferencial do escritório em 2021, ano que foi difícil para o mercado financeiro, em razão da alta rápida dos juros e da queda do Ibovespa, foi se aproximar do cliente e apontar oportunidades.

“Buscamos ter contato ao menos a cada 30 dias e revisar a carteira deles semestralmente”, reforçou Renato Alcantara, sócio da Prosperidade.

Outra característica do escritório é uma equipe considerada mais experiente do que a média do mercado. Os sócios têm entre 40 e 50 anos, quase todos com pelo menos duas décadas de carreira em bancos como Safra, BankBoston e Itaú.

“Somos amigos há muitos anos e trabalhamos juntos ao longo de nossas carreiras. Temos clientes fiéis que seguem conosco”, explicou Alcantara.

Estar perto do cliente, muitas vezes, tem sentido literal. Para esses negócios, o crescimento da carteira de investidores se dá não só pela consolidação nos mercados em que o escritório nasceu mas também pela entrada em novas regiões.