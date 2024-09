As melhores ações para investir em setembro; Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) estão na lista

As ações da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de setembro. Os papéis da estatal estão presentes em 10 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Petrobras, os analistas do Banco do Brasil afirmaram que, embora a companhia tenha apresentado um prejuízo líquido no segundo trimestre de 2024, causado por motivos relacionados a eventos não recorrentes, acordo tributário e variação cambial, os números operacionais de exploração e produção seguiram sólidos, além da manutenção de uma boa taxa de utilização da capacidade de refino.

"Seguimos vendo as boas perspectivas de crescimento da produção e os baixos custos de extração como gatilhos para que a companhia siga entregando uma boa geração de caixa e elevado retorno ao acionista, incluindo a possibilidade de dividendos extraordinários em 2024."

Vale (VALE3)

As ações da Vale (VALE3) ocupam a segunda posição no ranking das mais recomendadas para o mês de setembro, com um total de 7 recomendações de compra. Sobre a mineradora, os analistas afirmam que, apesar das incertezas em relação ao ambiente externo e o aumento da preocupação sobre a atividade econômica na China em 2024, a Vale segue sendo destaque por sua evolução operacional com controle de custos, além de mostrar uma alocação de capital disciplinada e um elevado nível de retorno ao acionista.

No segundo trimestre, a Vale apresentou um resultado positivo, sustentado pelo crescimento de volumes de minério de ferro, o que demonstra a consistência da companhia na estratégia de busca da estabilidade no desempenho de suas operações. Além disso, no mês passado, a companhia nomeou Gustavo Pimenta como CEO. O nome não estava entre os mais cotados, mas trouxe certo conforto ao mercado, que agora volta a focar na continuidade da entrega de expansão de volume, não apenas em minério de ferro, mas também em metais de transição energética, como níquel e cobre, além da manutenção dos mesmos níveis de eficiência incorporados nos últimos anos.

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco, com 6 recomendações, aparece na terceira colocação das mais recomendadas. Sobre o banco, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmam que, após o segmento de varejo bancário no Brasil ter mudado drasticamente, particularmente no segmento de baixa renda, o Itaú fez um excelente trabalho (o melhor entre os incumbentes) ao aceitar e se adaptar ao novo cenário, o que permitirá que seu ROE sustentável amplie a vantagem em relação aos concorrentes.

Disseram ainda que, no segundo trimestre, o Itaú apresentou mais um conjunto de resultados fortes e saudáveis, com seu lucro líquido ligeiramente acima das expectativas do mercado.

"Vimos uma combinação muito boa de crescimento e alta rentabilidade no banco premium incumbente do Brasil no último trimestre. A iniciativa One Itaú também é um tópico muito relevante, embora ainda seja difícil 'tangibilizar' sua importância para a tese de investimento. Com essa estratégia e o super app One Itaú, o banco passou de uma postura defensiva para uma ofensiva. Ele não quer ser um 'seguidor rápido', mas sim um líder, sempre impulsionado por uma visão focada no cliente."

Ações mais recomendadas para setembro

Ação Recomendação Petrobras (PETR3) 10 Vale (VALE3) 7 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Banco do Brasil (BBAS3) 5 Marcopolo (POMO4) 5 BTG Pactual (BPAC11) 4 Cyrela (CYRE3) 4 JBS (JBSS3) 4 Rede D´Or (RDOR3) 4 Vivara (VIVA3) 4 Copel (CPLE6) 3 Direcional (DIRR3) 3 Eletrobras (ELET3) 3 Sabesp (SBSP3) 3 Sanepar (SAPR11) 3 Totvs (TOTS3) 3 VBBR3 (VBBR3) 3 Azzas 2154 (ARZZ3) 2 BR Partners (BRBI11) 2 Carrefour (CRFB3) 2 Engie (EGIE3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Klabin (KLBN11) 2 Localiza (RENT3) 2 Prio (PRIO3) 2 Tim (TIMS3) 2 ABC Brasil (ABCB4) 1 Alupar (ALUP11) 1 Ambev (ABEV3) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 B3 (B3SA3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 BlackRock (BLAK34) 1 Boa Safra (SOJA3) 1 BRF (BRFS3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 Copasa (CSMG3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Cury (CURY3) 1 EcoRodovias (ECOR3) 1 Energisa (ENGI11) 1 Gerdau (GGBR4) 1 ISA CTEEP (TRPL4) 1 Kepler Weber (KEPL3) 1 Mahle-Metal Leve (LEVE3) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 1 Multiplan (MULT3) 1 Odontoprev ODPV3 1 Raia Drogasil (RADL3) 1 Rumo (RAIL3) 1 SUZANO (SUZB3) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Tupy (TUPY3) 1 Vulcabras (VULC3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras consultadas pela EXAME Invest:

Ágora Investimentos

Ação excluída: Copel, Itaú Unibanco e Suzano

Ação incluída: Eletrobras, BTG Pactual e Localiza

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Cyrela (CYRE3) 10 EcoRodovias (ECOR3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: WEG

Ação incluída: B3

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Copasa (CSMG3) 10 Cury (CURY3) 10 Direcional (DIRR3) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: SYN, Plano & Plano, JPMorgan Chase & CO, Prio e Inter

Ação incluída: Marcopolo, Banco do Brasil,Sanepar, BR Advisory Partners e Vibra

Ação Peso (%) Aura Minerals (AURA33) 11 Banco do Brasil (BBAS3) 13 BB Seguridade (BBSE3) 11 BlackRock (BLAK34) 8 BR Advisory Partners (BRBI11) 9 Eletrobras (ELET3) 11 Marcopolo (POMO4) 13 Petrobras (PETR4) 9 Sanepar (SAPR11) 10 VBBR3 (VBBR3) 5

BTG Pactual

Ação excluída: Allos, JBS e Stone

Ação incluída: Banco do Brasil, Marcopolo e Vivara

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET3) 15 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Marcopolo (POMO4) 5 Prio (PRIO3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vivara (VIVA3) 10

CM Capital

Ação excluída: BB Seguridade, Copasa, Hapvida, Hypera, Iochpe-Maxion, JBS, Prio e Raia Drogasil

Ação incluída: Alupar, Ambev, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Metalurgica Gerdau, Prio, Sanepar e Tupy

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Ambev (ABEV3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Caixa Seguridade (CXSE3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 10 Prio (PRIO3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Tupy (TUPY3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Eletrobras, Hapvida, Klabin, Moura Dubeux, Sanepar, Vale, Vamos e Vibra

Ação incluída: Banco do Brasil, BTG Pactual, BR Partners, Engie, Energisa, Kepler Weber, Sabesp e Vulcabras

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 BR Partners (BRBI11) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Energisa (ENGI11) 10 Engie (EGIE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Kepler Weber (KEPL3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vulcabras (VULC3) 10

Guide

Ação excluída: WEG e Sabesp

Ação incluída: Marcopolo e Equatorial

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 BRF (BRFS3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Ambev, Eletrobras e Simpar

Ação incluída: Gerdau, Taesa e Vulcabras

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Tim (TIMS3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

PagBank

Ação excluída: Sabesp

Ação incluída: Marcopolo

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Tim (TIMS3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: Itaú Unibanco, Porto, Totvs e Vivo Telefônica

Ação incluída: ABC Brasil, Boa Safra, Carrefour e Mahle-Metal Leve

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Azzas 2154 (AZZA3) 10 Boa Safra (SOJA3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Copel (CPLE6) 10 Mahle-Metal Leve (LEVE3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Vale (VALE3) 10

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 9 JBS (JBSS3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 13 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 12

Terra Investimentos

Ação excluída: Lojas Renner e Bradesco

Ação incluída: Carrefour e Engie

Ação Peso (%) Azzas 2154 (ARZZ3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Engie (EGIE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 SUZANO (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10

Rentabilidade das carteiras

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de agosto e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Agosto Guide 9,19% Nova Futura 7,96% Pagbank 7,72% Terra Investimentos 7,13% Ágora Investimentos 6,81% Santander 6,60% BB Investimentos 6,34% BTG Digital 5,77% Planner 5,25% Benndorf Research 3,46% Genial Investimentos 3,03% CM Capital 1,82%

Acumulado até agosto

Carteira Desempenho acumulado até agosto Benndorf Research 25,17% BB Investimentos 8,01% Nova Futura 6,22% Ágora Investimentos 5,63% Planner 5,46% BTG Digital 2,03% CM Capital 0,01% Pagbank -2,52% Santander -2,54% Guide -7,16% TC Invest -8,45% Terra Investimentos -8,74% Genial Investimentos -13,94%