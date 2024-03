As melhores ações para investir em março; CYRE3 e EMBR3 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) e da Cyrela (CYRE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de março. Os papéis da companhia estão presentes em 7 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vale (VALE3), os analistas disseram que apesar da continuidade das incertezas em relação ao ambiente externo, em especial sobre o cenário macroeconômico na China e do enfraquecimento do setor imobiliário, a Vale segue sendo destaque pela evolução operacional com controle de custos, além de retorno aos acionistas. "No quarto trimestre do ano passado, a companhia apresentou forte avanço operacional nos segmentos de minerais ferrosos e cobre, o que pode elevar a confiança do mercado na entrega das estimativas de produção divulgadas pela mineradora para os próximos anos", diz a equipe de analistas do BB Investimentos.

Sobre a Cyrela (CYRE3), os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) disseram, por meio de relatório, que a empresa tem entregado resultados operacionais sólidos e consistentemente durante 2023 (crescimento de lançamentos e vendas, margens resilientes, etc.), embora o cenário macroeconômico não tenha sido favorável para o segmento de habitação de média/alta renda (taxas de juros altas, acessibilidade mais fraca, etc.).

"A Cyrela possui um forte momento de resultados, enquanto a ação está sendo negociada a um valuation atrativo. Além disso, com um cenário mais positivo pela frente (as taxas de Selic e de juros de longo prazo podem diminuir em 2024), os bancos poderiam facilitar as condições das taxas de hipoteca para os compradores de imóveis e a Cyrela poderia se beneficiar tanto de um melhor momento em suas operações + rentabilidade, enquanto a ação é impulsionada para taxas de juros de longo prazo menores (nome de alta beta)."

Na terceira colocação aparece a Embraer (EMBR3), com cinco recomendações. Sobre a companhia, os analistas destacaram que a empresa está bem posicionada no mercado de aviação e que oferece uma exposição interessante à indústria de aviação em recuperação." Negociando a 8x EV/EBITDA 24, vemos a Embraer como uma boa opção e com um sólido momento de resultados." Veja ranking de recomendação abaixo:

Ação Recomendação Vale (VALE3) 7 Cyrela (CYRE3) 7 Embraer (EMBR3) 5 JBS (JBSS3) 3 Localiza (RENT3) 3 Petrobras (PETR4 3 Sabesp (SBSP3) 3 Vivara (VIVA3) 3 WEG (WEGE3) 3 BTG Pactual (BPAC11) 3 Multiplan (MULT3) 3 C&A (CEAB3) 3 Direcional (DIRR3) 3 B3 (B3SA3) 3 Lojas Renner (LREN3) 3 Totvs (TOTS3) 3 Copel (CPLE6) 2 Itaú Unibanco (ITUB4) 2 Caixa Seguridade (CXSE3) 2 CTEEP (TRPL4) 2 Klabin (KLBN11) 2 Mitre (MTRE3) 2 Plano & Plano (PLPL3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 BRF (BRFS3) 2 Cemig (CMIG4 2 Porto Seguro (PSSA3) 2 3R Petroleum (RRRP3 2 Arezzo (ARZZ3) 2 YDUQS (YDUQ3) 2 Prio (PRIO3) 2 Bradesco (BBDC4) 2 Usiminas (USIM5) 1 Raia Drogasil (RADL3) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Dexxos (DEXP3) 1 IVVB11 1 Marcopolo (POMO4) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Raízen (RAIZ4) 1 Alupar (ALUP11) 1 Enauta (ENAT3) 1 TIM (TIMS3) 1 Camil (CAML3) 1 Engie (ENGI11) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Mater Dei (MATD3) 1 Pão de Açucar (PCAR3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Grupo SBF (SBFG3) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 Lavvi Empreendimentos (LAVV3) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 1 Natura (NTCO3) 1 São Marinho (SMTO3) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 CCR (CCRO3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Iguatemi (IGTI11) 1 Minerva (BEEF3) 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Carrefour

Ação incluída: Usiminas

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Caixa Seguridade (CXSE3) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Petrobras, ABC Brasil, BB Seguridade, Cielo e Equatorial

Ação incluída: Plano e Plano, Embraer, Cyrela, C&A e Mitre

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 16 C&A (CEAB3) 8 Cyrela (CYRE3) 9 Dexxos (DEXP3) 11 Direcional (DIRR3) 8 Embraer (EMBR3) 11 IVVB11 11 Marcopolo (POMO4) 6 Mitre (MTRE3) 8 Plano & Plano (PLPL3) 12

BTG Digital

Ação excluída: Banco do Brasil, Cosan, Nubank, Vale e Vivara

Ação incluída: B3, Embraer, Itaú Unibanco, Lojas Renner e Raízen

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Embraer (EMBR3) 5 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Mercado Livre (MELI34) 10 Petrobras (PETR4) 15 Raízen (RAIZ4) 10

CM Capital

Ação incluída: Alupar, BRF, C&A, Cemig, Cemig, Direcional, Enauta, Porto Seguro e TIM

Ação excluída: Banco do Brasil, Camil, Card System, Copasa, Petrobras, Sabesp, Suzano e Ultrapar

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 BRF (BRFS3) 10 C&A (CEAB3) 10 Cemig (CMIG4) 10 Direcional (DIRR3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Enauta(ENAT3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 TIM (TIMS3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Assaí, Raízen, Irani e Unipar

Ação incluída: Arezzo, Camil, Equatorial e Pão de Açúcar

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Camil (CAML3) 10 Engie (ENGI11) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Mater Dei (MATD3) 10 Pão de Açucar (PCAR3) 10 Vale (VALE3) 10 YDUQS (YDUQ3) 10

Guide

Ação excluída: Cosan e Rede D'or

Ação incluída: Cyrela e YUDQS

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Assaí (ASAI3) 10 BRF (BRFS3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Grupo SBF (SBFG3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 YDUQS (YDUQ3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Equatorial e Petrobras

Ação incluída: : Klabin e WEG

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Pagbank

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Prio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 TIM (TIM3) 10 Tovts (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: Arezzo, BB Seguridade, Itaú Unibanco e WEG

Ação incluída: Multiplan, Porto, São Martinho e CTEEP

Ação Peso (%) CTEEP (TRPL4) 10 JBS (JBSS3) 10 Lavvi Empreendimentos (LAVV3) 10 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Natura (NTCO3) 10 Porto (PSSA3) 10 Prio (PRIO3) 10 São Marinho (SMTO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10

Santander

Ação excluída: Localiza

Ação incluída: Multiplan

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 13 Vivara (VIVA3) 9

Terra Investimentos

Ação excluída: Gerdau

Ação incluída: Multiplan

Ação Peso (%) 3R Petroleum( RRRP3) 10 B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Multiplan ( MULT3) 10 Vale (VALE3) 10

TC Investimentos

Ação excluída: Assaí, Banco do Brasil, BB Seguridade, CSN Miração, Cury, Direcional, Ecorodovias, Sabesp e Vibra

Ação incluída: C&A, B3, Bradesco, Cyrela, Iguatemi, Itaú Unibanco, JBS, Minerva e Mitre

Ação Peso (%) CEA (CEAB3) 10 B3 (B3SA3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Mitre (MTRE3) 10

Resultados de fevereiro

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de fevereiro:

Carteira Desempenho em fevereiro Benndorf Research 4,16% Ágora Investimentos 3% BB Investimentos 2,99 2,99% Nova Futura 2,75 2,75% Planner 2,44 2,44% CM Capital 2,39% 2,39% BTG Digital 1,89% 1,89% Pagbank 1,39% 1,39% Santander 0,99 0,99% Terra 0,69 0,69% TC Invest 0,69% Guide -0,93% Genial -1,61%

