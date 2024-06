As melhores ações para investir em junho; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão na lista

As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de junho. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest. No caso da Petrobras, foram consideradas tanto as ações preferenciais como as ordinárias.

Sobre a Petrobras, os analistas do BB Investimentos disseram que a mudança de comando da estatal suscitou dúvidas sobre o rumo a ser adotado em pagamento de dividendos e alocação de capital. Entretanto, as primeiras sinalizações indicaram que os rumores a serem adotados são positivos, com reforço da continuidade de dimensões importantes do plano estratégico 2024-28, como a política comercial, o investimento em energias renováveis e a reposição de reservas.

"Entendemos também serem mantidas as boas perspectivas de crescimento da produção, ao passo que custo de extração se mantém reduzidos, combinação que deve seguir produzindo boa geração de caixa e retorno ao acionista, o que justifica sua manutenção em nossa carteira do mês."

Em relação a Vale (VALE3), os analistas da Ágora disseram que após um início de 2024 desafiador, que resultou na alta das cotações, a disponibilidade de fornecimento de minério de ferro melhorou nas últimas semanas, impulsionada por uma recuperação gradual nos embarques australianos (ainda 1% menores no acumulado do ano) e um desempenho contínuo e sólido do Brasil (5% maior no acumulado do ano).

Ainda assim, a China lançou recentemente medidas mais fortes para consertar o assolado mercado imobiliário do país – em um sinal de que o governo tenta finalmente encerrar a longa crise imobiliária que tem refreado sua economia há anos. Para a equipe de analistas, essa política tem poder, em nossa opinião, de reaquecer o mercado por lá e, em consequência disso, manter os preços do minério de ferro em níveis elevados, em função da maior demanda por aço. "Enquanto isso, vemos VALE3 sendo negociada a aproximadamente 3,7x o múltiplo EV/EBITDA para 2024 (implicando um desconto de aproximadamente 27% para os pares, contra a média histórica de aproximadamente 15%), o que não parece justo à luz desse cenário que se emoldura."

Na segunda coloção do ranking, estão as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) com seis recomendações. Para os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), sob a liderança de Milton Maluhy, o banco está passando pela transformação digital mais eficaz entre os bancos incumbentes, o que eles acreditam que permitirá que o seu ROE sustentável aumente a diferença em relação aos seus pares. Esperamos que a administração envie mensagens positivas durante o seu Investor Day em 19 de

Na terceira colocação estão as ações da Totvs (TOTS3) e Cyrela (CYRE3), com cinco recomendações, cada uma.Veja carteira abaixo:

Ação Recomendações Vale (VALE3) 9 Petrobras (PETR4) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Totvs (TOTS3) 5 Cyrela (CYRE3) 5 WEG (WEGE3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Sabesp (SBSP3) 3 Multiplan (MULT3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 2 BTG Pactual (BPAC11) 2 Copasa (CSMG3) 2 JBS (JBSS3) 2 Marfrig (MRFG3) 2 Taesa (TAEE11) 2 Copel (CPLE6) 2 Fleury (FLRY3) 2 Rede D'or (RDOR3) 2 TIM (TIMS3) 2 CTEEP (TRPL4) 2 ISA CTEEP (TRPL4) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 3R Petroleum (RRRP3) 1 A1MT34 1 Allos (ALOS3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Alupar (ALUP11) 1 Ambev (ABEV3) 1 ASSAÍ (ASAI3) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 BITH11 1 Boa Safra (SOJA3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Brasilagro (AGRO3) 1 BRF (BRFS3) 1 BTG Digital 1 C&A (CEAB3) 1 Caixa Seguridade (CXMG3) 1 Camil (CAML3) 1 CCR (CCRO3) 1 Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) 1 Cosan (CSAN3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 CSN (CSNA3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Eneva (ENEV3) 1 Engie (EGIE3) 1 ExxonMobil (EXXO34) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 JPMorgan Chase & CO (JPMC34) 1 Klabin (KLBN11) 1 Localiza (RENT3) 1 Méliuz (CASH3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 1 MRV (MRVE3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Orizon (ORVR3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Positivo (POSI3) 1 Prio (PRIO3) 1 Raia Drogasil (RADL3) 1 Santander (SANB11) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1 Stone (STOC31) 1 Suzano (SUZB3) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Usiminas (USIM5) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 Vivara (VIVA3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo a recomendação por carteira.

Ágora Investimentos

Ação excluída: Embraer

Ação incluída: Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: Klabin

Ação incluída: Caixa Seguridade

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Caixa Seguridade (CXMG3) 10 Copasa (CSMG3) 10 CTEEP (TRPL4) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Embraer, Cemig, Oceanpact e BTG Pactual

Ação incluída: JPMorgan Chase & CO, A1MT34, BITH11 e ExxonMobil

Ação Peso (%) Aura Minerals (AURA33) 12 JBS (JBSS3) 8 A1MT34 10 BITH11 7 ExxonMobil (EXXO34) 11 JPMorgan Chase & CO (JPMC34) 11 Mercado Livre (MELI34) 11 Orizon (ORVR3) 11 Petrobras (PETR4) 11 Vale (VALE3) 8

BTG Digital

Ação excluída: Ambev e Suzano

Ação incluída: Allos e TIM

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Cyrela (CYRE3) 5 Eletrobras (ELET3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Stone (STOC31) 10 TIM (TIMS3) 10

CM Capital

Ação excluída: Alliar, Eletrobras, Enauta, Fleury, Irani, Itaú Unibanco, Méliuz, Suzano, Telefônica Vivo e Vibra

Ação incluída: ISA CTEEP, 3R Petroleum, Aluparr, Boa Safra, Companhia Brasileira de Alumínio, Copsa, Engie, Klabin, Marfrig e Vale

Ação Peso (%) ISA CTEEP (TRPL4) 10 3R Petroleum (RRRP3) 10 Alupar (ALUP11) 10 Boa Safra (SOJA3) 10 Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Engie (EGIE3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Brasil Agro, Aura Minerals, Cemig, Prio e WEG

Ação incluída: Méliuz, CPFL Energia, Hapvida, Odontoprev e Taesa

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Camil (CAML3) 10 CPFL Energia (CPFE3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Méliuz (CASH3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Positivo (POSI3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Vale (VALE3) 10

Guide

Ação excluída: Assaí, Cyrela, Lojas Renner e Suzano

Ação incluída: C&A, Klabin, Petrobras e Totvs

Ação Peso (%) BRF (BRFS3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 C&A (CEAB3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSPS) 10 Totvs (TOTS3) 10 VALE (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ação excluída: BTG Pactual, Cemig, Direcional, Itaú Unibanco, JBS, Prio, Santos Brasil e Vibra Energia

Ação incluída: Santander, Eneva, BrasilAgro, Marfrig, MRV, Totvs, Alpargatas, CSN

Ação Peso (%) Alpargatas (ALPA4) 10 Ambev (ABEV3) 10 Brasilagro (AGRO3) 10 CSN (CSNA3) 10 Eneva (ENEV3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 MRV (MRVE3) 10 Santander (SANB11) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Pagbank

Ação excluída: Iguatemi

Ação incluída: Rede D'or

Ação Peso (%) ASSAÍ (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Tim (TIMS3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: Hospital Mater Dei, Natura e Telefônica Vivo

Ação incluída: Cyrela, Fleury e Totvs

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Totvs (TOTS3) 10

Santander

Ação excluída: Grupo Ultra

Ação incluída: RaiaDrogasil

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10% Cyrela (CYRE3) 8% Grupo Mateus (GMAT3) 9% Itaú Unibanco (ITUB4) 10% Multiplan (MULT3) 10% Petrobras (PETR3) 13% Raia Drogasil (RADL3) 10% Sabesp (SBSP3) 9% Totvs (TOTS3) 9% Vale (VALE3) 12%

Terra Investimentos

Ação excluída: Raia Drogasil

Ação incluída: Petrobras

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Desempenho das carteiras no mês e em 2024

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de maio e o acumulado do ano:

Carteira Desempenho em maio Benndorf Research 7,99% Genial Investimentos 2,53% TC Invest 0,00% Ágora Investimentos -0,79% BB Investimentos -1,58% Nova Futura -1,67% Santander -2,32% Pagbank -3,69% Planner -4,23% Terra Investimentos -4,34% Guide -4,77% CM Capital -5,19% BTG Digital -6,17%

