As melhores ações para investir em julho: PETR4, VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações preferenciais da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de julho. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest. Na sequência, Itaú Unibanco (ITUB4) e Vale (VALE3) empatam no segundo lugar de ações mais recomendadas, estando presentes em 8 carteiras.

Em um momento de desconfiança no mercado, com o dólar subindo para R$ 5,70, nível que não era visto desde janeiro de 2022, os analistas do BTG Pactual pontuam que Petrobras é uma boa escolha para proteção. Isso porque a petroleira tem cerca de 80% das vendas em dólares, frente a 50% dos custos em dólares, aproximadamente.

Já a equipe do BB Investimentos destaca que a recomendação de compra para Itaú se baseia na projeção de que os resultados favoráveis vistos no primeiro trimestre sigam a mesma tendência no segundo trimestre de 2024. "Acreditamos que, dentre os grandes bancos de nossa cobertura, o Itaú segue sendo a opção mais equilibrada entre crescimento e rentabilidade, graças a um mix de crédito favorável, dividido entre perfis PF, PJ, Grandes Empresas e Varejo Alta Renda."

Em relação à recomendação da Vale, os especialistas do Santander analisam que a demanda por minério de ferro de alta qualidade deve continuar decente no curto prazo, beneficiando a empresa devido ao incremento do projeto S11D (localizado no município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará), que aumentou a oferta da commodity de maior qualidade da companhia.

"Ressaltamos que a Vale é a nossa Top Pick do setor de Siderurgia & Mineração, diante da nossa preferência por minério de ferro vs. aço (já que agora esperamos preços médios de minério de ferro de US$ 120/t em 2024 vs. US$ 105/t anteriormente). Além disso, vemos a Vale negociando a um valuation atraente (rendimento de FCL de 12% e 3,5x EV/EBITDA 2024E), um desconto de 27% em relação aos pares globais", escreveram os analistas do Santander em relatório.

Na terceira colocação estão as ações da Cyrela (CYRE3), com cinco recomendações. Na quarta posição, com quatro recomendações cada, aparecem Sabesp (SBSP3), Klabin (KLBN11) e Totvs (TOTS3). Veja a frequência que aparecem cada uma das ações:

Ação Recomendações Petrobras (PETR4) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 8 Vale (VALE3) 8 Cyrela (CYRE3) 5 Sabesp (SBSP3) 4 Klabin (KLBN11) 4 Totvs (TOTS3) 4 WEG (WEG3) 3 JBS (JBS3) 3 Rede D'or (RDOR3) 3 BTG Pactual (BPAC11) 2 Localiza (CSMG3) 2 Multiplan (MULT3) 2 Raia Drogasil (RADL3) 2 Copel (CPLE6) 2 Sanepar (SAPR11) 2 TIM (TIMS3) 2 Telefônica Vivo (VIVT3) 2 Arezzo (ARZZ3) 2 Cosan (CSAN3) 2 Fleury (FLRY3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 ISA CTEEP (TRPL4) 2 Eletrobras (ELET6) 1 Allos (ALOS3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Ambev (ABEV3) 1 ASSAÍ (ASAI3) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 BR Partners (BRBI11) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 BrasilAgro (AGRO3) 1 JP Morgan (JPMC34) 1 Marfrig (MRFG3) 1 C&A (CEAB3) 1 Caixa Seguridade (CXMG3) 1 LOG Commercial Properties (LOGG3) 1 CCR (CCRO3) 1 Minerva (BEEF) 1 Santos Brasil (STBP3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 CSN (CSNA3) 1 Direcional (DIRR3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Embraer (EMBR3) 1 Engie (EGIE3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Méliuz (CASH3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Prio (PRIO3) 1 BlackRock (BLAK34) 1 Santander (SANB11) 1 Stone (STOC31) 1 Suzano (SUZB3) 1 Copasa (CSMG3) 1 Usiminas (USIM5) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 Vivara (VIVA3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo a recomendação por carteira.

Ágora Investimentos

Ação excluída: WEG

Ação incluída: Ecorodovias

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Caixa Seguridade (CXMG3) 10 Copasa (CSMG3) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Méliuz, Orizon, ExxonMobil e Applied Materials

Ação incluída: Sanepar, BR Partners, Prio e BlackRock

Ação Peso (%) Aura Minerals (AURA33) 8 Sanepar (SAPR11) 12 JP Morgan (JPMC34) 12 BR Partners (BRBI11) 12 Prio (PRIO3) 12 Petrobras (PETR4) 13 BlackRock (BLAK34) 10 JBS (JBSS3) 6 Vale (VALE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 7

BTG Digital

Ação excluída: Embraer

Ação incluída: Equatorial

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Cyrela (CYRE3) 5 Eletrobras (ELET3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Stone (STOC31) 10 TIM (TIMS3) 10

CM Capital

Ação excluída: ISA CTEEP, 3R Petroleum, Alupar, Boa Safra, CBA, Copasa e Vale

Ação incluída: Cosan, Fleury, Localiza, LOG Commercial Properties, Raia Drogasil, Santos Brasil e WEG

Ação Peso (%) Cosan (CSAN3) 10 Engie (EGIE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Localiza (RENT3) 10 LOG Commercial Properties (LOGG3) 10 Marfrig (MRFG3) ok 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Santos Brasil (STBP3) 10 WEG (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: BB Seguridade, Camil, Positivo e Taesa

Ação incluída: Embraer, Itaú Unibanco, Klabin e Transmissão Paulista

Ação Peso (%) CPFL Energia (CPFE3) 10 Embraer (EMBR3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Méliuz (CASH3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petrobras (PETR4) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 Vale (VALE3) 10

Guide

Ação excluída: BRF

Ação incluída: Miverva

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 C&A (CEAB3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Minerva (BEEF) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ação excluída: MRV, Marfrig, Eneva e Alpargatas

Ação incluída: Carrefour, Lojas Renner, Rede D'or e Eletrobras

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10% BrasilAgro (AGRO3) 10% Carrefour (CRFB3) 10% CSN (CSNA3) 10% Eletrobras (ELET6) 10% Lojas Renner (LREN3) 10% Rede D'or (RDOR3) 10% Santander (SANB11) 10% Totvs (TOTS3) 10% Vale (VALE3) 10%

Pagbank

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) ASSAÍ (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 TIM (TIMS3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: Metalurgica Gerdau, Prio, São Martinho e Totvs

Ação incluída: Arezzo, Petrobras, Sanepar e Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Fleury (FLRy3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Taesa (TAEE11) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10

Santander

Não houve alternação na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10% Cyrela (CYRE3) 8% Grupo Mateus (GMAT3) 9% Itaú Unibanco (ITUB4) 10% Multiplan (MULT3) 10% Petrobras (PETR3) 13% Raia Drogasil (RADL3) 10% Sabesp (SBSP3) 9% Totvs (TOTS3) 9% Vale (VALE3) 12%

Terra Investimentos

Ação excluída: Multiplan e Fleury

Ação incluída: Arezzo e Localiza

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 CCR (CCRO3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Desempenho das carteiras em junho e acumulado do ano

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de junho e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Desempenho em junho Ágora Investimentos 5,89% Benndorf Research 4,42% Guide 3,50% BB Investimentos 2,53% Planner 2,13% CM Capital 1,37% Santander 0,51% Nova Futura 0,43% Terra Investimentos 0,25% BTG Digital 0,13% TC Invest 0,00% Pagbank -0,38% Genial Investimentos -2,15%

Acumulado em 2024