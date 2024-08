As melhores ações para investir em agosto; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão na lista

As ações da Vale (VALE3) e da Petrobras (PETR4) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de agosto. Os papéis da mineradora estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A Petrobras também tem 9 indicações ao considerar as ações preferenciais e ordinárias. O Itaú Unibanco (ITUB4), com 7 recomendações, aparece na segunda coloção. Na sequência, está a Cyrela (CYRE3), com cinco.

Vale (VALE3)

Sobre a Vale, os analistas do BB Investimentos disseram que apesar da continuidade das incertezas em relação ao ambiente externo, e do aumento das preocupações sobre a atividade econômica na China em 2024, a Vale segue sendo destaque por sua evolução operacional com controle de custos, além de mostrar uma alocação de capital disciplinada, sem deixar de entregar um elevado nível de retorno ao acionista.

"No segundo trimestre, a Vale apresentou um resultado positivo, em nossa opinião, sustentado principalmente pelo crescimento de volumes de minério de ferro, o que mostra a consistência da companhia na estratégia de busca da estabilidade

no desempenho de suas operações. O resultado foi beneficiado

pelo desinvestimento na subsidiária PTVI, que levou a uma marcação de

mercado positiva neste trimestre, contribuindo para que o lucro líquido mais do que triplicasse."

Petrobras (PETR4, PETR3)

Sobre a Petrobras, os analistas da Ágora Investimentos disseram que o anúncio da troca do comando da empresa, em maio, levantou dúvidas em relação às diretrizes estratégicas da companhia, em especial relacionado aos temas mais sensíveis, como dividendos, implementação de CAPEX (investimentos) e política de preços dos combustíveis. Mais recentemente, a nova CEO, Magda Chambriard, indicou que não haverá mudança na política de distribuição dos dividendos e reforçou que seguirá o plano estratégico divulgado no final do ano passado – portanto, sem mudanças relevantes na estratégia já conhecida pelo mercado.

“Ainda que algumas dúvidas permaneçam, não alteramos a nossa visão de que as ações da Petrobras seguem com valuation descontado e, tudo mais constante, devem compor uma atrativa remuneração aos acionistas através da distribuição de elevados dividendos. Do ponto de vista dos resultados, a empresa deve divulgar seus números referentes ao segundo trimestre no próximo dia 8 de agosto e projetamos resultados sólidos, com EBITDA estável em relação ao 1T24 em US$ 12,2 bilhões, além do anúncio de novos dividendos (estimamos US$ 2,2 bilhões).”

Cyrela (CYRE3)

Em relação à Cyrela, os analistas da Ágora disseram que a companhia é a combinação de operação reconhecidamente de qualidade com liquidez das ações – o que faz dela uma das principais alternativas de investimento no setor em caso de entrada de capital estrangeiro. Isto posto, na prévia operacional do segundo trimestre deste ano, a companhia apresentou lançamentos menores do que trimestres anteriores, reflexo de alguns atrasos em processos de aprovação na cidade de São Paulo. Contudo, a recente sanção da nova revisão da lei de zoneamento da cidade deve acelerar os projetos que ficaram engavetados.

A equipe de analistas espera ainda que o resultado do segundo trimestre deste reforce a qualidade percebida da operação da Cyrela frente aos seus pares de média/alta renda, permitindo margens e rentabilidade superiores aos principais concorrentes.

“Relembramos que a empresa também possui, em seu portfólio, participações na Cury, Plano & Plano, Lavvi e outras, que lhe oferece uma possibilidade de diversificação nas classes de rendas, se mostrando presente também nos produtos habitacionais a segmentos econômicos.”

Ações mais recomendadas para agosto

Ação Recomendação Vale (VALE3) 9 Petrobras (PETR4) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 7 Cyrela (CYRE3) 5 JBS (JBSS3) 4 Sabesp (SBSP3) 4 Copel (CPLE6) 3 Vibra Energia (VBBR3) 3 Eletrobras (ELET3) 3 Rede D'or (RDOR3) 3 Klabin (KLBN11) 3 TOTVS (TOTS3) 3 Suzano (SUZB3) 2 Telefônica Vivo (VIVT3) 2 BTG Pactual (BPAC11) 2 Copasa (CSMG3) 2 Direcional (DIRR3) 2 WEG (WEGE3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Raia Drogasil (RADL3) 2 Sanepar (SAPR11) 2 Vivara (VIVA3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 Arezzo (ARZZ3) 2 JP Morgan Chase & Co (JPMC34) 1 Ecorodovias (ECOR3) 1 Cury (CURY3) 1 ISA CTEEP (TRPL4) 1 Aura Minerals (AURA33) 1 Prio (PRIO3) 1 BlackRock (BLAK34) 1 Plano & Plano (PLPL3) 1 SYN PROP TECh (SYNE3) 1 Inter (INBR32) 1 Allos (ALOS3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Rumo (RAIL3) 1 Stone (STOC31) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Hypera (HYPE3) 1 Iochpe- Maxion (MYPK3) 1 Moura Dubeux (MDNE3) 1 Vamos (VAMO3) 1 BRF (BRFS3) 1 Ambev (ABEV3) 1 B3 (B3SA3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 PetroReconcavo (RECV3) 1 Santander (SANB11) 1 Simpar (SIMH3) 1 Tim (TIMS3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Porto (PSSA3) 1 Banco do Brasil (BBAS3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Cosan (CSAN3) 1 Gerdau (GGBR4) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras consultadas pela EXAME Invest:

Ágora Investimentos

Ação excluída: Usiminas

Ação incluída: Cyrela

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: Caixa Seguridade

Ação incluída: Cury

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Copasa (CSMG3) 10 Cury (CURY3) 10 Direcional (DIRR3) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Sanepar, Vale, BR Partners, JBS, Petrobras e Itaú Unibanco

Ação incluída: Eletrobras, BB Seguridade, Plano e Plano, SYN Prop & Tec e Inter

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 13,5 BB Seguridade (BBSE3) 12,5 JP Morgan Chase & Co (JPMC34) 10 Aura Minerals (AURA33) 10 Prio (PRIO3) 10 BlackRock (BLAK34) 10 Plano & Plano (PLPL3) 9 SYN PROP TECH (SYNE3) 9 Petrobras (PETR4) 8 Inter (INBR32) 8

BTG Pactual

Ação excluída: Petrobras, TIM e Klabin

Ação incluída: Prio, Rede D'or e Rumo

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Cyrela (CYRE3) 5 Eletrobras (ELET3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 JBS (JBSSE3) 10 Prio (PRIO3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Stone (STOC31) 10

CM Capital

Ação excluída: Cosan, Engie, Fleury, Localiza, LOG Commercial, Marfrig, Santos Brasil e WEG

Ação incluída: BB Seguridade, Copasa, Hapvida, Hypera, Iochpe- Maxion, Prio e Vale

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Hypera (HYPE3) 10 Iochpe- Maxion (MYPK3) 10 JBS (JBSS3) 10 Klabin (KLBN11) 10 Prio (PRIO3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Eletrobras, Moura Dubeux, Sanepar, Vamos e Vibra

Ação incluída: Méliuz, CPFL Energia, Embraer, Odontoprev e Transmissão Paulista

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Moura Dubeux (MDNE3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Vale (VALE3) 10 Vamos (VAMO3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Guide

Ação excluída: C&A, Minerva e Totvs

Ação incluída: BRF, Vibra Energia e Vivara

Ação Peso (%) BRF (BRFS3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Klabin (KLBN11) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibre Energia (VBBR3) 10 Vivara (VIVA3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ação excluída: CSN, Totvs, Brasil Agro e Rede D'or

Ação incluída: Cyrela, B3, Simpar e PetroReconcavo

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 B3 (B3SA3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 PetroReconcavo (RECV3) 10 Santander (SANB11) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10

Pagbank

Ação excluída: JBS e Direcional

Ação incluída: Assaí e Cyrela

Ação Peso (%) Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D´Or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Tim (TIMS3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Planner

Ação excluída: BB Seguridade, Cyrela, Fleury, Multiplan e Taesa

Ação incluída: Copel,Odontoprev, Porto,Totvs e Vale

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Copel (CPLE6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Porto (PSSA3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Totvs(TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Santander

Ação excluída: Grupo Mateus

Ação incluída: JBS

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 9 JBS (JBSS3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 13 Raia Drogasil (RADL3) 10 Sabesp (SBSP3) 9 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 12

Terra Investimentos

Ação excluída: CCR

Ação incluída: Suzano

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Cosan (CSAN3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4 ) 10 SUZANO (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10

Rentabilidade das carteiras

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de julho e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira recomendada Rentabilidade em julho (%) BTG Pactual 5,57 BB Investimentos 5,19 Benndorf Research 5,04 Pagbank 4,56 Santander 2,51 Planner 2,39 Guide 2,26 Ágora Investimentos 2,09 Genial Investimentos 2,01 CM Capital 1,54 Nova Futura 1,32 Terra Investimentos 1,21

Acumulado em 2024