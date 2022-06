As ações que pagam dividendos mais indicadas para junho

As ações do Banco do Brasil (BBAS3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de junho como pagadoras de dividendos. Os papéis foram citados em cinco das oito carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre o BB, os analistas destacaram que o banco aprovou a distribuição de R$ 0,250285/ação na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativos ao 2T22. Os juros serão pagos em 30 de junho de 2022 com base na posição acionária de 13 de junho, sendo as ações a partir de 14 de junho efetuadas “ex” JCP. O retorno líquido estimado é de 0,6%.

Somado a isso, os analistas destacaram também que a estatal apresentou uma perspectiva positiva para o ano e deve conseguir manter um baixo custo de risco, devido à sua carteira defensiva que tem menor exposição a pessoas físicas em comparação com seus pares, enquanto seu resultado com intermediação financeira deve melhorar com taxas de juro mais altas, levando a uma expansão mais rápida dos lucros em 2022/2023.

Além disso, o Banco do Brasil tem um dos índices mais altos entre os concorrentes ao analisar os ativos ponderados pelo risco para determinar a capacidade de resistir a dificuldades financeiras, o que poderia suportar um crescimento mais rápido dos empréstimos à frente. Como resultado, é esperado que o BB reduza a diferença de ROE (retorno sobre patrimônio liquido) em relação aos pares privados. "Por fim, elevamos nossas estimativas de lucro líquido em 12%, em média, para os próximos dois anos e aumentamos nosso preço-alvo em 13% para R$ 45,00/ação, o que equivale a um aumento potencial de 27% em relação ao preço atual", afirmaram os analistas da MyCap.

Na segunda posição estão as ações da Vale (VALE3) e Telefônica Vivo (VIVT3), com quatro indicações cada uma. Sobre a mineradora, os analistas acreditam que os preços de minério de ferro permaneceram resilientes no primeiro semestre do ano, refletindo a menor oferta, diminuição dos estoques de minério de ferro e a sólida produção de aço chinesa (que não se deteriorou significativamente, mesmo com as restrições relacionadas à covid-19), enquanto uma recuperação na demanda por aço no terceiro trimestre e a expectativa de melhor lucratividade para as siderúrgicas devem fornecer alguma sustentação aos preços do minério de ferro.

De acordo com a Ágora, a estimativa é que os preços do minério de ferro fiquem em uma média de US$ 140/tonelada em 2022 (ante US$ 130 anteriormente), corrigindo para US$ 110 em 2023 à medida que a oferta aumente. "O ambiente de preços do minério de ferro acima da média deve continuar sustentando a saudável geração de caixa de US$ 16 bilhões e US$ 12 bilhões em 2022 e 2023, respectivamente, se traduzindo em forte remuneração aos acionistas de 22% (entre dividendos e recompras de ações). Nos níveis atuais, vemos VALE3 negociando ao redor de 3,8x o múltiplo EV/Ebitda para 2023, ante o nível de 4,5x que consideraríamos justos para este momento do ciclo", acrescentaram.

Em relação à Telefônica (VIVT3), a companhia tem bom histórico de pagamento de proventos e apresentou qualidade dos resultados da companhia. Veja tabela abaixo:

Ação Recomendação Banco do Brasil (BBAS3) 5 Vale (VALE3) 4 Telefônica) Vivo (VIVT3 4 ISA CTEEP (TRPL4) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Cemig (CMIG4) 1 TIM (TIMS3) 1 Vibra Energia (VBBR3) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Itaúsa (ITSA4) 1 Taesa (TAEE11) 1 EDP Brasil (ENBR3) 1 Petrobras (PETR4) 1 Itaú Unibanco (ITUB4) 1 Syn Prop & Tech (SYNE3) 1 B3 (B3SA3) 1 Gerdau (GGBR4) 1 Unipar (UNIP6) 1 Banrisul (BRSR6) 1 Ferbasa (FESA4) 1 M. Dias Branco (MDIA3) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 Minerva Foods (BEEF3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Copel (CPLE6) 1 Engie (EGIE3 1

Ágora Investimentos

Desempenho em maio: 2,90%

Desempenho no ano: 6,80%

Ação excluída: Itaúsa

Ação incluída: Banco do Brasil

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Cemig (CMIG4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20 Vibra Energia (VBBR3) 20

Elite

Desempenho em maio: -0,24%

Desempenho em 2022: 14,02%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Itaúsa (ITSA4) 20 ISA CTEEP (TRPL4) 20 Taesa (TAEE11) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Guide Investimentos

Desempenho em maio: 6,71%

Desempenho em 2022: 9,97%

Ação excluída: Itaú Unibanco

Ação incluída: Banco do Brasil

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 EDP Brasil (ENBR3) 20 Petrobras (PETR4) 20 TIM (TIMS3) 20 Vale (VALE3) 20

Genial

Desempenho em maio: 4,45%

Desempenho em 2022: 16,14%

Não houve alternação na carteira.

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Itaú Unibanco (ITUB4) 20 Syn Prop & Tech (SYNE3) 20 Vale (VALE3) 20

Nova Futura

Desempenho em 2022: 33,46%

Desempenho em maio: 0,14%

Ação excluída: Cyrela

Ação incluída: Unipar

Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 20 CTEEP Cia Transm. Energia Elétrica Paulista (TRPL4) 20 Gerdau (GGBR4) 20 Unipar (UNIP6) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Planner

Desempenho em maio: 0,26%

Desempenho em 2022: 12,40%

Ações excluídas: Taesa, Odontoprev, Grendene, Cosan e Engie

Ações incluídas: Banco do Brasil, Banrisul, Ferbasa, M. Dias Branco e Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 Banrisul (BRSR6) 20 Ferbasa (FESA4) 20 M. Dias Branco (MDIA3) 20 Telefônica Vivo (VIVT3) 20

Santander

Desempenho em maio:5,53%

Desempenho em 2022: 9,89%

Ação excluída: Itaúsa

Ação incluída: Banco do Brasil

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 20 CPFL Energia (CPFE3) 20 Minerva Foods (BEEF3) 20 Petrobras (PETR3) 20 Vale (VALE3) 20

Terra

Desempenho em maio: 20,20%

Desempenho em 2022: 14,15%

Ação excluída: Copasa

Ação incluída: Engie