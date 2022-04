As ações mais compradas por brasileiros na bolsa de valores americana

Um levantamento realizado pela Stake, plataforma de investimentos no exterior, apontou as ações e ETFs mais negociados na bolsa de valores nos Estados Unidos. Entre as mais compradas estão: OneWater Marine Inc (ONEW), Alphabet (GOOGL) e Verizon (VZ). Já entre as mais vendidas estão: Clearside Biomedical, Inc (CLSD), Eiger BioPharmaceuticals, Inc (EIGR) e TMC the metals company In (TMC).

A fintech destaque no mês passado, o investidor brasileiro preferiu comprar ações que são grandes pagadoras de dividendos.

“A grande surpresa vem da liderança da fabricante de barcos OneWater Marine, que lidera o ranking de ações mais compradas. Atualmente a companhia negocia a cerca de 4x preço/lucro, enquanto que a média do setor está na casa de 10x. Isso pode ter motivado investidores a irem às compras, porém é importante lembrar que este é um setor extremamente cíclico e, caso os EUA entrem em recessão como temem muitos analistas, é muito provável que as cotações afundem”, explicou Rodrigo Lima, analista de investimentos da Stake.

Entre as ações mais vendidas, estão, principalmente, realizações de ganhos. Como as farmacêuticas Clearside Biomedical, Eiger BioPharmaceuticals e Voyager Pharmaceuticals. A Clearside reportou um balanço que surpreendeu positivamente os analistas e a Eiger divulgou estudos mostrando que seu tratamento contra covid-19 reduzia em até 50% o número de óbitos e hospitalizações.

“A Voyager, além de divulgar um balanço positivo, também fechou um contrato com a Novartis para programas de terapia genética. Tudo isso fez com que as ações destas companhias disparassem e muito provavelmente investidores optaram por colocar um pouco do lucro no bolso”, disse Lima.

Quem também disparou em vendas foram as ações da Nielsen Holdings. A companhia passou por vários rumores de aquisições no último mês, até que fechou um contrato de venda por US$16 bi para uma empresa de private equity. A alta das cotações também deve ter sido um gatilho para investidores zerarem suas posições.

Confira abaixo a lista completa das ações e ETFs mais compradas e vendidas por brasileiros na Stake em março: