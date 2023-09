As 10 melhores ações para investir em setembro segundo a Empiricus

Acaba de ser divulgada a carteira com as dez melhores ações para o mês de setembro. A seleção foi feita pelos analistas da Empiricus Research e traz recomendações de papéis de empresas que tendem a se beneficiar do cenário econômico atual.

“Ao que tudo indica, os juros devem ser mantidos lá fora, e cortados em mais meio ponto aqui no Brasil. Além disso, entendemos que o ambiente ficou ainda mais inóspito para as empresas com 'pouca gordura para queimar' do ponto de vista de lucratividade”, diz o relatório.

Em outras palavras, embora os analistas vejam potencial para os ativos de risco devido à queda dos juros, são aqueles com maior solidez financeira e resultados que poderão de fato prosperar.

É por esse motivo que, entre as recomendações de setembro, está Iguatemi (IGTI11), substituindo a indicação de Assaí (ASAI3).

Na visão dos analistas, por ter empreendimentos voltados para o público das classes A e B, a empresa se mostra mais resiliente que a média nacional, uma vez que o consumo do seu cliente médio é menos afetado pela deterioração das condições econômicas.

Para os analistas, há três fatores que justificam a tese de investimento em Iguatemi este mês:

Múltiplos exageradamente baixos se comparados à média histórica; Qualquer arrefecimento da curva de juros tende a gerar valor para a empresa no curto e no médio prazo; Apesar da boa performance, sua ação vem sendo negociada com desconto em relação ao seu principal par , a Multiplan (MULT3), o que eles acreditam estar descorrelacionado com a qualidade do portfólio da empresa.

Mas essa é apenas uma das dez ações recomendadas para setembro. Além dela, há outras nove que estão em um bom ponto de entrada agora, nas contas deles.

10 ações baratas e que podem valorizar até 140%

As ações selecionadas pelos analistas da Empiricus Research são de diferentes setores do mercado, mas têm alguns pontos em comum:

Estão baratas ;

São de empresas sólidas e líderes nos seus segmentos;

Têm potencial de valorização com a queda dos juros.

Uma delas, inclusive, é uma ação do setor de varejo de moda que tem potencial para valorizar até 140% em um cenário otimista, segundo Felipe Miranda, CEO da casa. E, mesmo no cenário mais pessimista para a ação, ainda há um potencial de lucro de 41%.

Todos os meses, os analistas da Empiricus Research divulgam a carteira recomendada com as dez ações preferidas deles no mês. São papéis que aliam bons fundamentos a algum gatilho de valorização de curto prazo.

