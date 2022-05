Arena MRV, Estádio do Atlético-MG, lança CRI que paga CDI +4% isento de IR

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Vitreo.

Após o Copom subir mais uma vez a Selic, agora para 12,75% a.a., os títulos de renda fixa ficaram ainda mais atrativos. Alguns títulos pós-fixados do Tesouro, por exemplo, já entregam rendimentos líquidos na casa dos 10,83% a.a., o que é prá lá de bom diante do baixo risco.

Mas e se eu te dissesse que você pode ganhar + 4% ao ano além desse rendimento da Selic, tudo isso com isenção de Imposto de Renda e pagamento mensal de juros?

Parece mentira, não é? Pois são exatamente essas as características do CRI da Arena MRV, distribuído pela corretora Vitreo (veja aqui como receber essa e outras ofertas gratuitamente em seu WhatsApp).

Vamos às principais informações sobre este investimento:

É um CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) , título de renda fixa de crédito privado;

, título de renda fixa de crédito privado; É isento de Imposto de Renda para pessoas físicas;

para pessoas físicas; Paga CDI (índice que flutua muito próximo à taxa Selic) + 4% a.a ., o que hoje representaria cerca de 17,26% a.a. ;

(índice que flutua muito próximo à taxa Selic) ., o que hoje representaria cerca de ; Paga juros mensais, ou seja, você recebe seus pagamentos ao longo do investimento, sem precisar esperar pelo vencimento, o que diminui bastante o risco.

Evidentemente, por estarmos falando de um título de renda fixa de crédito privado, ele não conta com as mesmas garantias do Tesouro Direto, por exemplo. Contudo, segundo o estrategista-chefe da Empiricus, Felipe Miranda, o risco está bem equacionado diante da rentabilidade e das perspectivas para o estádio.

“São grandes as expectativas de geração de renda da Arena, o que deve possibilitar arcar com os compromissos dos próximos anos”, explica em relatório.

Miranda ainda destaca que a governança do negócio é robusta, já que passa pelas figuras de executivos do calibre de Rubens Menin (MRV) e Ricardo Guimarães (Banco BMG), além da auditoria da E&Y.

Isso sem levar em conta o momento do Atlético-MG: atual campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e com um dos melhores elencos da América do Sul, é candidato a seguir ganhando títulos e engajando sua torcida, uma das mais fervorosas do país. Desde 2019, o quadro de sócios-torcedores do clube já subiu 289% - e a expectativa é a de que a Arena ajude a monetizar ainda mais toda essa paixão dos mineiros.

Este CRI da Arena MRV, para além de ser um investimento muito atrativo, concentra o risco em uma securitizadora e é pós-fixado, ou seja, sua rentabilidade depende do CDI. Além disso, é destinado a investidores qualificados.

Assim, o recomendado por especialistas é que você diversifique sua carteira de renda fixa, incluindo vários emissores, rentabilidades (pré, IPCA, CDI) e também prazos. Para fazer isso de maneira mais eficiente, sugiro que você entre neste grupo premium de investidores em renda fixa.

Foi este grupo, coordenado pela Vitreo, corretora que oferece o “CRI do Galo” em sua plataforma, que recebeu em primeira mão a oferta para investir.

A grande vantagem é que isso acontece todos os dias: logo pela manhã, os investidores recebem em seu WhatsApp a oferta mais premium do dia, que muitas vezes se esgota em questão de horas.

São títulos com condições de rentabilidade superiores às praticadas no mercado de renda fixa – e muitas vezes restritos apenas a clientes com capacidade de efetuar aportes milionários.

Nesta segunda-feira, por exemplo, o grupo apresentou um CDB de vencimento em apenas 2 anos, que paga 14,71% a.a., ainda com a garantia do FGC.

Nas últimas semanas, ganhou destaque um CRI que pagava IPCA + 8,5%. Ou seja, ganho real de quase dois dígitos, qualquer que seja a inflação.

Participar deste clube de investidores é, portanto, uma enorme vantagem na hora de compor sua carteira de renda fixa que, convenhamos, é o grande investimento do momento.

