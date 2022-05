Aprenda a investir em fundos imobiliários no maior evento do setor

Com a proximidade do fim do ciclo do aperto monetário, os fundos imobiliários têm apresentado um desempenho melhor do que o registrado no ano passado. Entretanto, o mercado segue volátil diante do cenário atual.

A perspectiva é que a volatidade aumente tanto Brasil como no mundo nos próximos meses. Entre os motivos estão o conflito entre Rússia e Ucrânia e o lockdown para conter a nova onda de Covid-19 na China. No Brasil, há ainda a incerteza relacionada à corrida presidencial.

Diante deste cenário, os investidores buscam alternativas de investimento mais rentáveis. Mas, será que agora é hora certa de comprar Fundos Imobiliários? De acordo com dados da B3, nos últimos três anos, houve um crescimento de 660% no número de brasileiros que investem em FIIs. E a tendência é que ritmo continue ascendente.

Para ajudar os investidores a encontrar as melhores oportunidades, a EQI Investimentos em parceria com a Monett, realiza, entre os dias 1 e 3 de junho, o FII Summit, maior evento de Fundos Imobiliários do país. O encontro reunirá gestores dos principais FIIs, influenciadores e profissionais que são referência no mercado. Uma das novidades dessa edição é que ela será tanto no formato presencial, como online.

O investidor aprenderá com os maiores nomes e especialistas a fazer as melhores escolhas na hora de montar a sua carteira de investimentos, em meio a volatilidade político-econômica de 2022, e a encontrar caminhos para potencializar rendimentos.

Temas e participantes

Entre os temas que serão debatidos estão: os desafios do amadurecimento da indústria FIIs; o fim do home office e as lajes corporativas; como montar uma carteira de Fundos Imobiliários, entre outros.

Mais de 25 participantes confirmaram presença como Marino Colpo, sócio e co-fundador da Boa Safra Sementes; Ilan Nigri, sócio da Vinci Partners e líder da estratégia de investimentos no segmento de galpões logísticos e Bruno Bagnariolli, sócio sênior e CIO da Mauá.

A programação também contará com as análises de especialistas do mercado como: Luís Moran, Head da EQI Research, Ettore Marchetti, CIO da EQI Asset, e Professor Baroni, Analista-chefe de Fundos Imobiliários (FIIs) da Suno Research. Veja lista abaixo dos nomes confirmados:

Juliano Custodio – CEO EQI Investimentos;

Arthur Vieira – Apresentador do programa FIIS no portal Exame;

Marino Colpo – Sócio e co-fundador da Boa Safra Sementes;

Sérgio Belezza – Criador do primeiro Fundo de Investimento Imobiliário brasileiro;

Felipe Paletta – Fundador da Monett;

Rodrigo Medeiros – Fundador do Research de FIIs Desmistificando FII;

Rodrigo Abbud – Sócio Fundador VBI Real Estate;

Daniel Malheiros – Sócio da RBR Asset;

Caio Castro – Sócio da RBR Asset;

Rodrigo Coelho – Sócio da Vinci Partners;

Ricardo Vieira – Head de Fundos da VBI Real Estate;

Rafael Fonseca – Sócio, CFO & Diretor de Relações com Investidores do Grupo Bresco;

Ilan Nigri – Sócio da Vinci Partners;

Guilherme Zanin – Analista Internacional da Avenue;

Felipe Solzki – Sócio e gestor de Fundos na Galapagos Asset Management;

Daniel Caldeira – Fundador e CEO da Mogno Capital;

Roberto Varaschin – Sócio e co-fundador da EQI Investimentos;

Ettore Marchetti – CIO EQI Asset;

Diogo Canteras – Sócio-diretor da HotelInvest

Bruno Bagnariolli – Sócio Sênior e CIO da Mauá;

Giancarlo Nicastro – CEO da SiiLA;

Daniel Nigri – Sócio Fundador e CEO do Dica de Hoje Research;

Rafael Selegatto – Sócio responsável pela gestão e análise de crédito na Iridium;

Luiz Cesta – Fundador da Monett;

Professor Baroni – Analista-chefe de Fundos Imobiliários(FIIs) da Suno Research;

Luís Moran – Head of Research da EQI Investimentos.

Serviço

O FII Summit será realizado no dia 1 de junho, no formato presencial, no espaço JK, na cidade de São Paulo, com vagas limitadas. As transmissões online serão gratuitas e acontecerão nos dias 1, 2 e 3 de junho. Nesta edição, serão ao três trilhas temáticas, divididas em 10 horas de conteúdo. As inscrições devem ser feitas aqui.