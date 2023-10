As 5 maiores ações da bolsa americana; como se tornar sócio delas?

Investir na bolsa americana pode ser um bom negócio. Essa é a recomendação de especialistas em investimentos, que garantem que há muitos benefícios de aplicar as economias no mercado americano. Além de proporcionar oportunidades de diversificação atraentes, a bolsa americana oferece aos investidores a oportunidade de participar de um mercado robusto, caracterizado por uma moeda historicamente estável.

No entanto, é fundamental lembrar que o desempenho passado não garante retornos futuros. Isso porque os investimentos estão sujeitos às flutuações cambiais, questões fiscais, regulatórias e políticas.

Ainda assim, acompanhar a bolsa de valores americana é importante para investidores que desejam tomar decisões de investimento mais embasadas e identificar oportunidades de investir em setores, empresas ou regiões que apresentem bom desempenho.

Por isso, elencamos algumas ações que se destacam na bolsa americana e podem guiar com mais assertividade suas decisões de investimentos. Confira.

1. Apple (AAPL)

É difícil encontrar alguém que não conheça algum produto ou serviço da Apple. Não à toa, é considerada a maior empresa dos Estados Unidos. Sua capitalização de mercado – valor da empresa com base em todas as ações negociadas – está na marca de US$2,2 trilhões.

Mesmo sem possuir ações no Brasil, a empresa de tecnologia figura como a com mais ações negociadas da bolsa norte-americana por brasileiros, segundo a fintech Stake.

2. Microsoft Corporation (MSFT)

Avaliada em cerca de US$1,9 trilhão, a Microsoft (MSFT), líder em software, serviços em nuvem e hardware, está entre as maiores ações da bolsa de valores norte-americana. Dados mais recentes mostram que as ações da Microsoft estão em ascensão: os ativos da empresa subiram 3,07% e alcançaram o valor de US$340,67 no mercado americano.

A companhia anunciou uma receita de US$56,52 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2024, correspondente ao terceiro trimestre de 2023 no calendário. Este valor superou as expectativas, que eram de US$54,50 bilhões. O crescimento anual foi de 12,7%.

3. Amazon.com Inc. (AMZN)

A Amazon é uma gigante do comércio eletrônico, com uma variedade de produtos e serviços, incluindo serviços de computação em nuvem, streaming de vídeo e dispositivos.

O lucro da empresa triplicou em relação ao ano anterior, atingindo US$9,88 bilhões, o que equivale a US$0,94 por ação. Esse resultado superou significativamente a previsão dos analistas, que esperavam um lucro de US$6,05 bilhões, com US$0,59 por ação.

4. Alphabet Inc. (GOOGL)

Alphabet é a empresa-mãe do Google. Dados divulgados pela companhia mostram resultados financeiros bastante atrativos para o primeiro trimestre de 2023: US$69,8 bilhões de receita e US$15 bilhões de lucro líquido. A receita subiu 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido caiu 8% em comparação ao mesmo período.

5. Tesla, Inc. (TSLA)

A Tesla, sediada em Palo Alto, Califórnia, é famosa por fabricar carros elétricos, sistemas de armazenamento de energia e painéis solares. Fundada em 2003, é liderada por Elon Musk.

No balanço financeiro da empresa, divulgado em outubro de 2023, a montadora fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido impressionante de US$1,853 bilhão, após valorização de quase 70% nas ações.

