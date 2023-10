Analista recomenda ação de seguradora que está barata e é conhecida por pagar bons dividendos; veja

Uma seguradora brasileira é a principal recomendação do analista Ruy Hungria, da casa de análise Empiricus Research, para investir com foco em dividendos no momento atual.

A opinião foi emitida durante uma entrevista concedida pelo analista à edição de outubro do programa Onde Investir, disponível no YouTube do portal Seu Dinheiro.

Segundo Ruy, a previsibilidade de resultados apresentada pela empresa é o que a torna tão atrativa para investidores que buscam lucrar com ações da Bolsa brasileira.

Ou seja: é o que faz essa ser uma ação para o investidor comprar “tranquilo”, sem precisar ficar constantemente atento ao sobe-e-desce das cotações ou ao noticiário econômico.

A empresa a qual o analista se referiu durante a entrevista ao programa foi a BB Seguridade (BBSE3).

Essa previsibilidade da companhia existe devido, basicamente, ao seu modelo de negócio. Dividida entre duas verticais principais, a seguradora e a corretora, BB Seguridade carrega uma importante resiliência perante ao cenário macroeconômico brasileiro.

Te explico melhor: de um lado, os períodos de economia próspera e juros baixos costumam potencializar a emissão de prêmios pela seguradora. Com isso, a carteira dela aumenta e, consequentemente, a receita do negócio também.

Por outro lado, a corretora é capaz de se beneficiar em períodos de aperto monetário e juros altos. Isso porque o resultado financeiro tende a subir graças aos investimentos que ela faz em ativos de renda fixa atrelados à taxa Selic.

Vale lembrar que, recentemente, a curva de juros no Brasil voltou a apresentar tendência de alta, o que reforça a importância de investir agora em ativos de caráter mais defensivo – como é o caso de BBSE3, na opinião de Ruy.

Essa “imunidade” ao cenário macro torna BB Seguridade uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa brasileira. E os números comprovam esse título.

Só no último mês de agosto, a companhia distribuiu mais de R$ 3,2 bilhões em proventos a seus acionistas, o equivalente a R$ 1,60 por ação. O pagamento foi relativo ao desempenho da seguradora no primeiro semestre de 2023.

É claro que, quando se fala sobre investimentos, pagamentos passados não são garantia de lucros futuros.

Mas o desempenho apresentado por BB Seguridade fazem Ruy Hungria acreditar que esses pagamentos “gordos” devem continuar por um bom tempo, o que torna BBSE3 uma excelente opção de investimento para quem busca renda extra com dividendos.

[GRATUITO] BBSE3 + 4 AÇÕES RECOMENDADAS POR RUY HUNGRIA PARA DIVIDENDOS

A melhor alternativa para buscar proventos na Bolsa

Durante a entrevista ao Onde Investir, Ruy Hungria ainda destacou um outro motivo pelo qual recomenda a compra de BBSE3 agora para buscar dividendos na Bolsa: a ação está em um ótimo ponto de entrada.

BB Seguridade apresenta excelentes resultados em 2023, até o momento. No segundo trimestre, a companhia reportou lucro líquido de R$ 1,84 bilhão – crescimento de 30,9% em relação ao mesmo período de 2022.

Já o resultado financeiro consolidado da companhia e de suas investidas atingiu R$ 376,1 milhões no mesmo período, 125,9% a mais que no segundo trimestre de 2022.

Mas, mesmo com números tão significativos e acima das expectativas do mercado, os papéis da empresa apresentam queda em 2023. Negociada na Bolsa a R$ 31 atualmente, a ação BBSE3 registra uma baixa de cerca de -5% neste ano.

Por isso, o analista ressalta: “essa é uma empresa que está barata e que paga muito bem. Ela distribui cerca de 80%, 90% do lucro e tem um yield acima dos 10%. É por isso que BB Seguridade se encaixa perfeitamente em nosso portfólio de dividendos”.

Em outras palavras: essa é a oportunidade ideal de pagar barato em uma das ações com maior potencial pagador da Bolsa brasileira, na análise de Ruy.

[GRATUITO] BBSE3 + 4 AÇÕES RECOMENDADAS POR RUY HUNGRIA PARA DIVIDENDOS

BBSE3 e mais 4 ações para dividendos

Da mesma forma como previsibilidade é um fator essencial na hora de investir em uma ação pagadora de dividendos, diversificar o portfólio também é, indiscutivelmente, uma das melhores estratégias para a serem adotadas pelo investidor.

É por isso que não adianta ter apenas BBSE3 na carteira agora. Ruy Hungria recomenda, atualmente, cinco ações para o investidor comprar “de olhos fechados”, pois carregam consigo a tranquilidade que é fundamental para compor uma carteira de longo prazo.

As cinco ações recomendadas pelo analista são de empresas:

Maduras e inseridas em grandes mercados;

Líderes em seus setores de atuação;

Com balanços sólidos;

Que têm modelos de negócio resilientes;

Com altos níveis de liquidez de suas ações;

E boa margem de segurança para o investidor.

Juntas, BBSE3 e essas outras quatro ações brasileiras podem gerar um “pinga-pinga” mensal de dividendos na conta e deixar o investidor menos suscetível aos momentos de aperto financeiro.

A carteira completa, com as cinco ações recomendadas pelo analista Ruy Hungria, está disponível de graça para qualquer investidor brasileiro, como uma cortesia do Grupo Empiricus.

Não é preciso pagar nada para conhecer as empresas que, junto com BB Seguridade, são as melhores opções de investimento para buscar pagamentos na Bolsa agora.

Basta clicar no link abaixo e, em poucos minutos, o relatório gratuito estará disponível no seu e-mail:

[GRATUITO] CONHEÇA A CARTEIRA COM 5 MELHORES AÇÕES PARA DIVIDENDOS