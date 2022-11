Analista que já entregou 385,6% de retorno revela “oportunidades de uma vida”

São Paulo — “Poucas vezes estivemos em níveis tão interessantes em termos de valuation”.

A avaliação sobre o atual preço da bolsa brasileira é de Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus, em relatório enviado para mais de 140 mil assinantes da casa de análise na última quinta-feira, 3.

Miranda fala com conhecimento de causa.

Entre setembro de 2015 e setembro de 2022, o Oportunidades de uma Vida, carteira capitaneada por ele, obteve retorno de expressivos 385,6%, praticamente o triplo do Ibovespa no mesmo período, com “meros” 132,3%.

Agora, o analista acredita que estejamos diante de um movimento de supervalorizações, sobretudo para quem estiver posicionado em um conjunto específico de ativos.

“Nos últimos 20 anos, foram quatro momentos [como este]: na crise de 2008 com a quebra da Lehman, na maior recessão da história republicana na administração Dilma, na greve dos caminhoneiros de 2018 e no ápice da incerteza sobre as consequências da covid-19”, afirma.

“Em todos eles, o período de 24 meses subsequentes foi marcado por excepcional valorização.”

É claro que ganhos passados não são garantia de retorno futuro. Mas, além da relação atrativa entre preço e lucro (P/L) desses ativos, Miranda tem outros motivos para estar otimista com a bolsa brasileira.

Por que a bolsa está tão barata?

Em primeiro lugar, o fim do período eleitoral diminuiu as preocupações de muitos investidores, tanto com uma guinada muito grande à esquerda quanto com uma eventual contestação do resultado das eleições.

“A composição do Congresso, mais à direita, em parte reformista e com vitórias relevantes do bolsonarismo fiel, dificulta qualquer aventura heterodoxa”, explica Miranda.

Segundo ele, a eliminação desse prêmio de risco deve gerar um movimento positivo para os ativos domésticos, que estavam sub-representados, sobretudo no portfólio do investidor estrangeiro.

“Como o gringo é o maior detentor do dinheiro, isso faria bastante preço.”

E por falar no exterior, o analista lembra que o Brasil se encontra em uma posição privilegiada frente a seus pares internacionais.

De um lado, estamos encerrando nosso ciclo de aperto monetário, enquanto o resto do mundo ainda está no estágio de subir suas taxas básicas de juro.

Isso favorece duplamente o país, não apenas porque juros mais baixos incentivam a renda variável, mas porque boa parte das empresas brasileiras possui seus fluxos de caixa no presente (value), em contraponto, por exemplo, às big-techs americanas, com fluxos de caixa no futuro (growth).

Do outro lado, ainda que possua suas imperfeições, o Brasil é visto no restante do mundo como uma democracia liberal, diferentemente de alguns de seus pares no Brics, como Rússia e China.

“O Brasil ganha de W.O. entre os emergentes”, afirma Miranda, ressaltando ainda que o impacto de “uma realocação [dos investimentos] da China em direção ao Brasil poderia ser brutal.”

As melhores oportunidades para o momento

Ainda que esteja otimista com o mercado de ações brasileiro, o estrategista da Empiricus acredita que um grupo de ativos deve se descolar dos demais daqui para a frente.

Para fugir do risco político, a casa de análise acaba de encerrar definitivamente suas posições nas estatais Petrobras e Banco do Brasil — com ganhos de 102% e 33% de quem seguiu suas recomendações.

“Está explícito no programa, na cabeça e nas intenções do PT o uso das empresas públicas ou de economia pública para se fazer política pública. E, sim, há ‘downside’ relevante caso isso aconteça”, explica.

Para manter sua exposição aos setores, a casa ampliou a posição em outras duas empresas com excelentes indicadores.

Além disso, Miranda está otimista com os ganhos expressivos que as small e midcaps podem entregar caso se comprove a queda da Selic em um futuro próximo.

“Essa é uma mola comprimida. É a classe mais amassada e de maior potencial no momento”, afirma.

Hoje fazem parte da carteira da casa ações dos setores financeiro, commodities, consumo, energia e tecnologia. Entre elas:

Uma das principais empresas de shopping center do Brasil com aquisições lucrativas que podem ajudar a fazer a ação subir cerca de 50%;

O maior conglomerado de infraestrutura do Brasil, que está no ramo de logística, mineração, gás e combustíveis, com potencial de subir mais de 90%;

Um banco que negocia a 11x o lucro, está na rota para fazer algo como R$ 10 bilhões ao ano de lucro e virou um dos mais promissores para os próximos meses e anos;

Um outro banco que está recomprando as próprias ações de tão baratas que estão. E não é para menos: estão sendo negociadas a 7,9 vezes preço/lucros.

