Aluguel em dólar? Saiba como ter uma renda extra sem precisar comprar imóveis no exterior

Para quem deseja gerar uma renda extra em dólares, o investimento em imóveis no exterior pode parecer uma opção distante e cara. No entanto, segundo Paula Zogbi, da fintech Nomad, não é necessário comprar imóveis fora do Brasil para receber rendimentos periódicos em moeda estrangeira.

Uma alternativa simples e acessível é investir nos Real Estate Investment Trusts (REITs), fundos imobiliários que operam na bolsa americana, oferecendo rendimentos semelhantes ao aluguel.

O que são os REITs?

Os REITs são empresas que investem em ativos imobiliários ou ligados ao setor imobiliário, e seguem normas rígidas para manter esse status.

Para começar, pelo menos 75% dos ativos totais de um REIT deveM estar em propriedades imobiliárias ou em caixa, e 75% da receita bruta precisa vir desse segmento. Além disso, um REIT precisa ter pelo menos 100 acionistas ao final do primeiro ano de atividade e não pode ter mais de 50% das ações concentradas nas mãos de cinco ou menos investidores.

Os REITs geram receita alugando imóveis de sua propriedade ou financiando imóveis, com retorno via juros dos financiamentos. Eles são obrigados a distribuir, no mínimo, 90% de sua receita tributável aos investidores, o que torna o rendimento atrativo.

Muitos REITs, para se isentar de impostos corporativos, chegam a distribuir 100% dessa receita. Dessa forma, o investidor pode contar com uma renda periódica, semelhante a receber aluguel, mas com a comodidade de investir em cotas negociadas na bolsa de valores americana.

Quais tipos de imóveis estão disponíveis?

O mercado de REITs é extremamente diversificado e oferece acesso a uma gama de propriedades que vai muito além dos tradicionais imóveis residenciais. Além de edifícios corporativos e lojas, os REITs podem incluir propriedades mais especializadas, como data centers, hospitais, galpões logísticos e até torres de telefonia, um segmento particularmente forte nos Estados Unidos.

Essa diversificação permite que o investidor escolha REITs especializados em um determinado tipo de imóvel ou REITS que mantenhaM um portfólio variado, o que amplia as oportunidades de ganho e o potencial de proteção contra riscos específicos de cada setor.

Riscos envolvidos no investimento em REITs

Investir em REITs, no entanto, não está livre de riscos. Como qualquer ativo de renda variável, tanto o valor das cotas quanto os lucros distribuídos podem variar diariamente, conforme a oferta e a demanda do mercado imobiliário.

Paula Zogbi recomenda que os investidores consultem seu perfil de risco antes de tomar qualquer decisão. Além disso, é fundamental analisar o portfólio do REIT em que se deseja investir, fazendo perguntas como: os imóveis são bem localizados? Os locatários possuem saúde financeira para garantir os pagamentos em dia? O estado de conservação dos imóveis é adequado? Essas questões podem ajudar a minimizar os riscos e identificar REITs com potencial de retorno estável.

Como investir em REITs

Segundo Paula Zogbi, o processo de investimento em REITs é simples e pode ser feito por meio de plataformas que oferecem acesso ao mercado financeiro global, como a Nomad.

Após abrir uma conta, o investidor pode converter seus reais em dólares, selecionar o REIT de interesse e fazer o investimento diretamente pela plataforma.

Além de receber os rendimentos periódicos, o investidor também pode lucrar com a valorização das cotas, assim como ocorre na negociação de ações ou fundos imobiliários no Brasil.

Diversificação e proteção contra oscilações cambiais

A diversificação das fontes de renda é um dos grandes atrativos dos REITs. Segundo Paula, essa estratégia ajuda a evitar a exposição excessiva a um único mercado, como o imobiliário brasileiro, cujos ciclos podem se diferenciar dos ciclos internacionais.

Além disso, investir em REITs é uma maneira eficaz de proteger parte do seu patrimônio das oscilações cambiais. Receber uma parcela de suas receitas em dólares permite, por exemplo, compensar períodos de desvalorização do mercado brasileiro ou proteger-se contra flutuações cambiais, que podem impactar tanto os seus gastos no exterior quanto o custo de vida no Brasil.

Em tempos de incerteza econômica, ter uma fonte de renda em moeda forte pode trazer mais segurança e estabilidade para o planejamento financeiro de longo prazo.