Agenda do investidor: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semana

Ata do Copom e IPCA movem o mercado depois da manutenção do guidance para o ritmo de cortes da Selic nas próximas reuniões. Nos EUA, otimismo pós-Fomc será testado por fala de Jerome Powell. CCJ analisa reforma tributária e LDO coloca meta fiscal novamente no foco. Safra de balanços traz Petrobras e bancos. Veja destaques:

Ata do Copom e IPCA

O mercado aguarda a ata do Copom, na terça-feira, para verificar se o Banco Central fará uma avaliação mais detalhada sobre o cenário fiscal. O BC reduziu a Selic em 0,50pp e manteve sinalização de mesmo ritmo para as “próximas reuniões”. O comunicado ampliou o alerta sobre o cenário externo, mas manteve a redação quanto ao fiscal, reiterando a importância do cumprimento da meta. Após a ata, juros podem reagir na sexta-feira ao IPCA de outubro, que deve mostrar uma inflação ainda moderada, em 0,3%, segundo Adriana Dupita, da Bloomberg Economics. Vendas no varejo também está no radar.

Powell e China

O presidente do Fed, Jerome Powell, participa na quinta-feira de painel sobre desafios da política monetária na conferência anual de pesquisa do FMI em Washington. Fala ganha relevo depois de sinalização de que o juro americano não deve mais ser elevado, que gerou forte rali dos ativos de risco, acelerado nesta sexta-feira com o payroll abaixo do previsto. Outros dirigentes do Fed também falarão na semana, que ainda terá o final do horário de verão, no dia 5, e o dia do Veterano, dia 11. China divulgará nos próximos dias dados da balança comercial e inflação. BCs do México e Peru decidem juro.

Reforma tributária

A reforma tributária deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, diz a Agência Senado. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, espera que a proposta seja analisada em plenário nos dias 8 e 9, para ser devolvida à Câmara até o dia 10. A reforma já tem votos necessários para ser aprovada na CCJ e no plenário, segundo o relator, Eduardo Braga, diz a Folha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que novas exceções incluídas no Senado elevam a alíquota padrão em meio ponto percentual.

Meta fiscal e LDO

Haddad está sob forte pressão dentro do governo para abandonar a meta de déficit zero em 2024. Depois de Lula ter colocado em dúvida o objetivo, a ala política circula propostas de um déficit entre 0,25% e 0,75% do PIB, de acordo com duas pessoas familiarizadas com as conversas. O Planalto não comentou. O relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) deve ser votado pela Comissão Mista De Orçamento (CMO) na terça-feira, segundo o Valor.

Petrobras e bancos

Petrobras divulga o balanço na quinta-feira. Itaú, Bradesco, BTG Pactual e Banco do Brasil também estão entre as companhias que informam resultados trimestrais nos próximos dias, ao lado de Eletrobras, Copel, Sabesp, Braskem, Gol, Light e Oi. B3 passa a fechar às 18:00 na próxima segunda com fim do horário de verão nos EUA.