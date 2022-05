As ações mais recomendadas para maio, segundo 14 corretoras

As da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de abril. Os papéis estão presentes em 11 das 14 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Em segundo lugar do ranking estão os papéis da PetroRio (PRIO3), com sete indicações. Empatadas na terceira posição, estão as ações da JBS (JBSS3), da JHSF (JHSF3), Petrobras (PETR4), SLC Agrícola (SLCE3) e os da Weg (WEGE3), com cinco indicações cada.

Stock guide: saiba como escolher as melhores ações segundo o BTG Pactual. Cadastre-se gratuitamente!

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Justificativa

Recentemente os analistas do Santander revisaram as estimativas para os papéis da Vale, elevando em 3% a estimativa de EBITDA para o ano, para agora US$ 30 bilhões, mas mantendo o preço-alvo de R$ 125 e a recomendação de “Compra” para a ação.

"A recente correção das ações da Vale precificou rapidamente uma deterioração nos fundamentos (com o desconto para os pares globais retornando a quase 25%), o que fornece um ponto de entrada atraente para a nossa tese de minério de ferro mais forte por mais tempo, principalmente considerando a nossa expectativa de que a demanda chinesa melhore entre maio e junho e um crescimento fraco da oferta nos próximos anos", dizem, em relatório.

As ações mais recomendadas para o mês

Ação Recomendações Vale (VALE3) 11 PetroRio (PRIO3) 7 JBS (JBSS3) 5 JHSF (JHSF3) 5 Petrobras (PETR4) 5 SLC Agrícola (SLCE3) 5 WEG (WEGE3) 5 Banco do Brasil (BBAS3) 4 Itaú Unibanco (ITUB4) 4 Multiplan (MULT3) 4 Alupar (ALUP11) 3 Iguatemi (IGTI11) 3 ISA CTEEP (TRPL4) 3 Lojas Renner (LREN3) 3 Marfrig (MRFG3) 3 Suzano (SUZB3) 3 TIM (TIMS3) 3 Arezzo (ARZZ3) 2 BR Malls (BRML3) 2 BTG Pactual (BPAC11) 2 Copasa (CSMG3) 2 Cosan (CSAN3) 2 Energias do Brasil (ENBR3) 2 Energisa (ENGI11) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Minerva (BEEF3) 2 Movida (MOVI3) 2 Raízen (RAIZ4) 2 Sinqia (SQIA3) 2 Vibra Energia (VBBR3) 2 Vivara (VIVA3) 2 ABC Brasil (ABCB4) 1 AES (AESB3) 1 Ambev (ABEV3) 1 Ambipar (AMBP3) 1 Americanas (AMER3) 1 Assaí (ASAI3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Bradespar (BRAP4) 1 Braskem (BRKM5) 1 Celulose Irani (RANI3) 1 Cemig (CMIG4) 1 CPFL Energia (CPFE3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Fleury (FLRY3) 1 Iochpe-Maxion (MYPK3) 1 Kepler Weber (KEPL3) 1 Klabin (KLBN11) 1 Localiza (RENT3) 1 Locaweb (LWSA3) 1 Multilaser (MLAS3) 1 Orizon (ORVR3) 1 Pão de Açúcar (PCAR3) 1 Petrobras (PETR3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Sanepar (SAPR11) 1 Santander (SANB11) 1 Taesa (TAEE11) 1 Telefônica-Vivo (VIVT3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Ultrapar (UGPA3) 1 Unipar Carbocloro (UNIP6) 1 Usiminas (USIM5) 1 Vamos (VAMO3) 1 Alpargatas (ALPA4) Anima (ANIM3) B3 (B3SA3)

ÁGORA INVESTIMENTOS

Desempenho em abril: - 5,80%

Desempenho em 2022: 5,80%

Ações excluídas da carteira: Itaúsa

Ações incluídas na carteira: Banco do Brasil

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cemig (CMIG4) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 JHSF (JHSF3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Desempenho em abril: -10,59%

Desempenho em 2020: 2,91%

Ações excluídas: B3, Bradesco, Magazine Luiza e Suzano

Ações incluídas: Itaú Unibanco, Localiza, Lojas Renner e Vibra Energia

Ação Peso (%) AES Brasil (AESB3) 10 BTG Pactual (BPAC11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Petrobras (PETR4) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10 Weg (WEGE3) 10

Benndorf Research

Desempenho em abril: -8,30%

Desempenho em 2022: -0,60%

Ações excluídas: Fertilizantes Heringer, Totvs, IT Now IDIV Fundo de Índice, Banco do Brasil, Sequoia e Magazine Luiza

Ações incluídas: brMalls, JBS, Unipar, SLC Agrícola, Orizon e Taesa

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Bradespar (BRAP4) 10 BRMalls (BRML3) 12 Energisa (ENGI11) 8 JBS (JBSS3) 12 Orizon (ORVR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Taesa (TAEE11) 8 Unipar (UNIP6) 10

BTG Digital

Desempenho em abril: -3,90%

Desempenho em 2022: 17%

Ações excluídas: Localiza e Cielo

Ações incluídas: Minerva e Locaweb

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Energisa (ENGI11) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 Locaweb (LWSA3) 5 Minerva (BEEF3) 5 Multiplan (MULT3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Vale (VALE3) 15

CM Capital

Desempenho em abril: -6,96%

Desempenho em 2022: -2,31%

Ações excluídas: Ambev, BRF, Raia Drogasil, Santander e Unipar

Ações incluídas: JBS, Kepler Weber,São Martinho, Sinqia e Vamos

Ação Peso (%) Bradespar (BRAP3) 10 Copasa (CSMG3) 10 JBS (JBSS3) 10 Kepler Weber (KEPL3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Sinqia (SQIA3) 10 Vale (VALE3) 10 Vamos (VAMO3) 10 WEG (WEGE3) 10

Elite

Desempenho em abril: -4,47%

Desempenho em 2022: 9,62%

Não houve alteração na carteira.

Ações Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Cosan (CSAN3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 JHSF (JHSF3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Movida (MOVI3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Sinqia (SQIA3) 10 Suzano (SUZB3) 10 TIM (TIMS3) 10

Genial Investimentos

Desempenho em abril: -9%

Desempenho em 2022: 5,12%

Ações excluídas: Alpargatas, B3 e Vale

Ações incluídas: Energias do Brasil, Multilaser e Transmissão Paulista

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 Energias do Brasil (ENBR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Multilaser (MLAS3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Santander (SANB11) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 Vivara (VIVA3) 10

Guide

Desempenho em abril: -7,09%

Desempenho em 2022: 1,31%

Ações excluídas: Gerdau, Hapvida, JBS e SLC Agrícola

Ações incluídas: Embraer, Movida, Marfrig e TIM

Ação Peso (%) Alupar (ALUP11) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Movida (MOVI3) 10 Mutiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 TIM (TIMS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Modalmais

Desempenho em abril: 14,01%

Desempenho em 2022: -5,7%

Ações excluídas: BRF, Banco do Brasil, Cielo,Cogna, GOL, Inter, Lojas Renner, Magazine Luiza e Natura

Ações incluídas: IOCHPE-MAXION , ISa CTEEP, JBS, JHS, Minerva, Pão de Açucar, Petrobras, PetroRio e Vale.

Ação Peso (%) Iguatemi (IGTI11) 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 JBS (JBSS3) 10 JHS (JHSF3) 10 Minerva (BEEF3) 10 Pão de Açúcar (PCAR3) 10 Petrobras (PETR4) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Vale (VALE3) 10

NOVA FUTURA

Desempenho em abril: -8,90%

Desempenho em 2022: -3,90%

Ações excluídas da carteira: Americanas, CSN e Pão de Açúcar

Ações incluídas na carteira: Assaí, PetroRio e Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 11% Bradesco (BBDC4) 10% Braskem (BRKM5) 11% BRMalls (BRML3) 10% JHSF (JHSF3) 7% Marfrig (MRFG3) 10% PetroRio (PRIO3) 11% SLC Agrícola (SLCE3) 10% Telefônica Vivo (VIVT3) 10% Vale (VALE3) 10%

Planner

Desempenho em abril: -5,34%

Desempenho em 2022: 9,41%

Ações excluídas: Camil, Hapvida e SLC Agrícola

Ações incluídas: JBS, ISA CTEEP e Usiminas

Ações Peso (%) Ambipar (AMBP3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Ferbasa (FESA4) 10 Fleury (FLRY3) 10 ISA CTEEP (TRPL4) 10 JBS (JBSS3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Sanepar (SAPR11) 10 Usiminas (USIM5) 10 Vale (VALE3) 10

Santander

Desempenho em abril: -6,06%

Desempenho em 2022: 12,33%

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 CPFL Energia (CPFE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 9 Petrobras (PETR3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Totvs (TOTS3) 8 Vale (VALE3) 13 Vibra (VBBR3) 10 WEG (WEG3) 10

Terra Investimentos

Desempenho em abril: -5,68%

Desempenho em 2022: -3,59%

Ações excluídas: Itaú Unibanco e Suzano

Ações incluídas: Cosan e Americanas

Ação Peso (%) Americanas (AMER3) 10 Cosan (CSAN3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10 Weg (WEGE3) 10

Toro Investimentos

Desempenho em abril: 1,76%

Desempenho em 2022: -6,45%

Ações excluídas da carteira: Ambev, Anima, Embraer, Industria Romi, Inter, Pão de Açucar, Petrobras, Petz e Totvs.

Ações incluídas na carteira: Celulose Irani, Copasa, EdP Brasil, JBS, JHSF, PetroRio, Raizen, TIM e Vale