Ações internacionais: Coinbase substitui Visa em carteira recomendada

Muitos agentes da economia já precificaram o primeiro corte nos juros dos Estados Unidos para setembro, mas essa empolgação é acompanhada por um olhar atento aos números da inflação por lá.

O analista da Empiricus Research Enzo Pacheco, vê com certo ceticismo a aparente facilidade de relaxar a política monetária agora. ”Mas parece que o mercado quer acreditar que isso vai acontecer, sim”, completa.

Ele é responsável pela carteira recomendada de ações internacionais da casa de análises e, de olho neste momento do mercado, apresentou a atualização de setembro do portfólio. Os papéis de Visa (VISA3) saem da seleção para dar lugar à Coinbase (C2OI34). Na visão de Pacheco, o momento é favorável para a exposição a criptomoedas.

Por que investir na Coinbase?

A Visa é líder no setor de meios de pagamentos, com números bem superiores à segunda colocada (Mastercard), com forte geração de caixa e amplo poder de marca, conforme ressalta Pacheco.

Apesar dessas características positivas, Pacheco entende que, nos preços atuais, o valuation da Visa não é tão atrativo quanto de outras empresas do mercado.

Por isso, para o lugar da companhia, o analista optou pelas ações da Coinbase em sua carteira mensal de 10 ações internacionais para investir agora.

Segundo Pacheco, o intuito da mudança é aproveitar o momento atual das moedas digitais.

No último mês, os criptoativos sofreram com a aversão à risco guiada por incertezas espraiadas nos mercados globais – o que também impactou as ações C2OI34. Porém, Pacheco lista alguns motivos para ter uma boa perspectiva para a companhia:

A empresa se consolidou como principal corretora de criptoativos regulada nos EUA; Resultados recentes mostram diversificação da receita da Coinbase; Bom cenário externo com a aprovação do Genius Act e a institucionalização do setor de criptomoedas.

“Entendemos que a posição de Coinbase possa atuar de maneira satisfatória tanto no

caso de um corte de juros por parte do Fed, como na possibilidade da instituição mantê-los

inalterados por conta da resiliência da inflação”, explica Pacheco.

Veja quais são as 10 ações internacionais recomendadas para setembro

Todos os meses, o analista Enzo Pacheco separa 10 ações internacionais para que os investidores possam diversificar seus portfólios da melhor forma possível.

Como abordado nesta matéria, a Coinbase foi a mudança da carteira para este mês. Mas, neste relatório – que está com acesso gratuito liberado –, você pode conferir a tese em todas as 10 ações recomendadas pelo analista, além do contexto macroeconômico que justifica as escolhas.

