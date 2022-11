As ações e ETFs favoritos dos brasileiros nos Estados Unidos em outubro

Em mês de temporada de balanços, brasileiros aproveitaram as grandes quedas de big techs para ir às compras.

Com a Amazon (AMZN) perdendo a marca dos US$ 1 trilhão em valor de mercado pela primeira vez desde março de 2020, os brasileiros foram grandes compradores da ação. É o que mostra o levantamento realizado pela plataforma de compra de ações americanas Stake.

Rodrigo Lima, analista de investimentos da fintech, afirma que o principal destaque do mês foi para a Meta (META), conglomerado americano de tecnologia e redes sociais.

“A empresa caiu 31% devido à perda da lucratividade e aumento dos gastos com a tentativa de implementação do metaverso. Com isso, a companhia passou a negociar com um preço/lucro abaixo de dez vezes pela primeira vez desde o seu IPO”.

ETFS mais negociados

Em relação aos ETFs mais negociados, há a volta do interesse dos brasileiros pelo setor imobiliário americano, com o Vanguard Real Estate (VNQ) voltando a liderar a lista.

Estratégias alavancadas tanto para posições long quanto para posições short também seguem sendo bastante utilizadas, com três ETFs com alavancagem de 3x figurando na lista (SQQQ, SPXU e TQQQ).