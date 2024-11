Ação com potencial lucrativo ‘óbvio e gritante’ saltou 30% e está barata

"Uma companhia de grandes ambições”. É assim que uma small cap que já valorizou 12 vezes o Ibovespa nos últimos 12 meses foi definida ao ser incluída entre as ações mais promissoras do mercado.

O portfólio “Oportunidades de Uma Vida”, liderado por Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus Research, agora tem recomendação de compra para uma ação de serviços industriais que:

É extremamente fora do radar – tem apenas R$ 700 milhões de valor de mercado;

Já valorizou pouco mais de 30% neste ano;

Está sendo negociada a um patamar de preço atrativo;

Apresentou um resultado forte no 3º trimestre de 2024 – e a expectativa é de que continue em um “caminho de crescimento sólido e consistente” .

A companhia entrou para a bolsa em meio à safra de IPOs em 2020 e passou a chamar a atenção do mercado a partir de 2022, após a pandemia. Desde então, as ações mais do que dobraram de valor.

Neste cenário, outros gigantes da Faria Lima também passaram a ficar de olho nessa small cap. Esse é o caso, por exemplo, de uma gestora que tem uma projeção otimista e está posicionada no papel a partir dos fundos da casa:

Fonte: Exame (18/11/2024)

Quais são os destaques dessa empresa que está em um ‘momento operacional fantástico’?

Um fator que tem chamado a atenção de analistas e investidores para esse ativo é o crescimento por meio de aquisições.

A empresa de serviços industriais está expandindo seus segmentos de atuação por meio da alocação de capital em outras companhias. Felipe Miranda destaca que essas aquisições são realizadas de forma bastante seletiva, o que reforça a qualidade da estratégia de crescimento da empresa.

Além disso, os investimentos são feitos em companhias que possuem um bom funcionamento e, portanto, já entram no portfólio gerando lucros operacionais.

Uma aquisição feita em agosto deste ano, por exemplo, já tem previsão para acrescentar mais de R$ 300 milhões em receita e R$ 60 milhões em Ebitda (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) às contas da companhia.

Outro destaque que pode impulsionar os números dessa small cap é a recuperação do retorno sobre o capital investido.

Nos últimos anos, ela fez um investimento forte em equipamentos para colocar em prática o plano de expansão. Em breve, isso pode se traduzir em aumento dos lucros para a empresa, explica Miranda.

É pensando nesses fundamentos que o analista defende que a empresa está em um “momento operacional fantástico”.

Além disso, está sendo negociada a um valuation incrivelmente descontado:

“Ainda vemos as ações bastante baratas, quase valendo seu caixa, mas, neste momento, o potencial de valorização, bem como seus eventuais catalisadores, é mais óbvio e gritante”.

Ação é uma ‘Oportunidade de Uma Vida’ e está em um excelente ponto de entrada

Como dito anteriormente, essa small cap promissora foi incluída na carteira “Oportunidades de Uma Vida”, composta por 17 ações e com retorno acumulado de 203% do Ibovespa e 295% do CDI desde a criação, em setembro de 2015.

Esse portfólio faz parte da série Palavra do Estrategista, a principal da Empiricus Research e liderada pelo estrategista-chefe da casa. Um relatório com o nome e a tese completa da small cap recomendada por Felipe Miranda está disponível justamente nessa série.

Neste material, o analista explica em detalhes o que está em jogo para essa companhia que está conquistando o mercado.

A boa notícia é que qualquer investidor interessado em conhecer a ação pode ler esse relatório na íntegra. Isso porque o acesso à série Palavra do Estrategista foi liberado gratuitamente para todos os leitores desta matéria.

Ou seja: é possível conhecer este papel com potencial lucrativo “óbvio e gritante” sem gastar nem um centavo.

Além disso, a cortesia do Seu Dinheiro permite acessar todas as outras 16 ações da carteira “Oportunidades de Uma Vida” e receber, por três meses, relatórios quinzenais em primeira mão com indicações de onde investir.

Todo esse pacote de conteúdo está disponível de graça para investidores que acessarem este link e seguirem o passo a passo. Lembre-se: o nome e a tese da small cap extremamente barata faz parte desse material e pode te ajudar a capturar lucros expressivos:

