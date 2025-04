Ação brasileira atrai atenção de estrangeiros e pode subir 21%, aponta analista

A guerra comercial iniciada por Donald Trump contra “o resto do mundo” (mas principalmente contra a China) tem provocado uma mudança de postura nos mercados globais – que pode ser percebida por investidores atentos.

Devido à incerteza econômica que paira sobre os Estados Unidos, investidores têm buscado diversificar seus investimentos para além do mercado de ações norte-americano, que antes reinava como um “porto seguro” dos ativos de risco.

Apesar do cenário de aversão ao risco ser a nível global, alguns fatores podem sustentar a ideia de que há uma certa “fuga” da concentração de patrimônio nos EUA em si. Dentre eles:

O recuo acumulado do dólar , que atingiu o menor nível perante as principais divisas do mundo desde 2022; Queda das bolsas americanas: em recuo desde a semana passada, os índices Dow Jones , Nasdaq e S&P 500 fecharam todos em queda de mais de 2% na última segunda-feira (21); Entrada de capital estrangeiro na B3 : o mês de abril tem registrado um número expressivo de saídas, mas o saldo acumulado de entrada dos “gringos” na B3 em 2025 é positivo : pouco mais de R$ 2,3 bilhões .

Mas, é claro, considerando que o cenário brasileiro já era especialmente volátil antes mesmo do cenário global de medo se instaurar, não é em qualquer ativo brasileiro que o investidor estrangeiro aporta seu capital, sem outros critérios.

E então surge a pergunta: qual o tipo de ação brasileira que pode atrair os olhos dos gringos?

Segundo Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus Research, é possível apontar uma ação brasileira em especial que atende a esse requisito, e pode ser uma boa oportunidade de investimento no momento. Vamos entender o porquê.

[CONHEÇA A AÇÃO BRASILEIRA ‘QUERIDINHA’ DOS GRINGOS CLICANDO AQUI]

Entenda a tese de investimento por trás da ação ‘queridinha’ dos gringos

A ação em questão é de uma varejista ligada ao ramo da saúde, presente em todo o território nacional, com mais de 3.000 lojas.

Em entrevista à edição de março do programa Onde Investir, do Seu Dinheiro, Larissa afirmou que esta é uma empresa “de excelente qualidade”, e de características defensivas que fazem sentido para o momento atual de mercado.

“[Esta] é uma ação de que os fundos institucionais gostam. O “gringo” gosta muito dessa ação. Com essa reversão de fluxo [estrangeiro], a gente pode vê-la se beneficiando”, disse a analista.

Com isso em vista, a ação foi selecionada para compor sua carteira recomendada das 10 melhores ideias da bolsa desde o mês de março. Em relatório publicado no dia 1º de abril, Larissa aponta 4 pilares por trás da tese de investimento na empresa:

Crescimento estrutural do seu mercado de atuação de forma geral, o que beneficia a própria empresa em si; Forte estratégia de expansão física e digital , fortalecendo sua competitividade; Superioridade operacional perante aos seus concorrentes; Valuation atrativo.

Para a Empiricus, o preço-alvo dos papéis é de R$ 25. Considerando o preço de fechamento de R$ 20,69 no pregão da última quinta-feira (17), estamos falando de um potencial de valorização de quase 21% embutido nos papéis.

Ou seja, este pode ser um bom momento de entrada no ativo. Não apenas para investidores institucionais ou estrangeiros, mas também para o investidor pessoa física que deseja buscar bons retornos em sua carteira, mesmo em meio a tantas incertezas mundo afora.

Gratuito: Conheça as 10 ações brasileiras mais promissoras do momento

Se você deseja saber mais sobre a ação indicada por Larissa Quaresma, a boa notícia é que você pode acessar gratuitamente a recomendação completa da analista. Mas não para por aí.

Em parceria com a Empiricus, o Seu Dinheiro está disponibilizando como cortesia o acesso à carteira recomendada pela analista com as 10 melhores ações brasileiras para comprar agora.

Ou seja, você confere não só esta, como mais 9 ideias de investimento para diversificar sua carteira.

E a boa notícia é que esse conteúdo está disponível de forma totalmente gratuita. Para acessar, basta apenas clicar no botão abaixo e seguir as instruções:

[CONFIRA AS 10 AÇÕES BRASILEIRAS MAIS PROMISSORAS DO MOMENTO]