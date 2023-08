71 ações recomendadas para investir em agosto; VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de agosto. Os papéis da companhia estão presentes em 8 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vale, os analistas destacaram que a companhia mostrou um avanço operacional em produção e uma melhora nas vendas em relação ao primeiro trimestre deste ano, mas trouxe também o efeito da queda no preço das commodities que prejudicou o balanço no comparativo anual.

No entanto, a companhia segue buscando elevar o retorno ao acionista, tanto vai recomprar ações como via pagamento de proventos, após anunciar o equivalente a R$ 1,91/ação a serem pagos em JCP em setembro. “Considerando os 4 últimos proventos pagos, incluindo esse anunciado, o valor pago é de R$ 6,07/ação que, em relação à média das ações da Vale dos últimos 12 meses, equivale a um dividend yield de 8,1%, ou seja, um patamar de retorno bastante interessante ao investidor,” afirmou a equipe de analistas do BB Investimentos.

Na segunda colocação aparecem empatadas as ações do Itaú Unibanco (ITUB4) e da Rede D'or (RDOR3), com seis recomendações cada uma. Sobre o banco, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmou que acredita que seja um momento único no setor de saúde, com a diminuição das taxas de juros enquanto os preços das ações continuam a subir.

Sobre os papéis ITUB4, os analistas disseram que o enxerga o Itaú como um banco premium no país e que está liderando a transformação digital entre os bancos incumbentes no Brasil. Disseram também que o banco está sendo negociado com desconto no múltiplo Preço/Lucro antes dos impostos em comparação com o Bradesco (para 2023 e 2024), o que eles não concordam. "Esperamos que o Itaú

apresente resultados sólidos no próximo trimestre e acreditamos que há espaço para o banco aumentar o pagamento de dividendos neste ano, o que poderia ser um catalisador para a ação."

Em relação as ações da Rede D'or, os analistas acreditam que é um momento único no setor de saúde, com a diminuição das taxas de juros. "Enquanto os preços das ações continuam a subir alguns fatores positivos que o perfil de investimento de longo prazo da Rede D'or se beneficia do atual ciclo de afrouxamento das taxas de juros, o que é positivo para a empres aalém de momento de resultados sólidos." A terceira colocação está a Totvs, com 5 recomendações. Veja ranking completo abaixo:

As ações recomendadas para agosto

Ações Recomendação Vale (VALE3) 8 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Rede D'or (RDOR3) 6 Totvs (TOTS3) 5 Direcional (DIRR3) 4 Localiza (RENT3) 4 Ecorodovias (ECOR3) 3 B3 (B3SA3) 3 Simpar (SIMH3) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 JBS (JBSS3) 3 Vivara (VIVA3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Assaí (ASAI3) 2 Copel (CPLE6) 2 Eletrobras (ELET6) 2 JHSF (JHSF3) 2 PRIO (PRIO3) 2 Petrobras (PETR4) 2 Celulose Irani (RANI3) 2 Metalurgica Gerdau (GOAU4) 2 Movida (MOVI3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 BrasilAgro (AGRO3) 2 Aliansce Sonae (ALSO3) 2 BB Seguridade (BBSE3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Suzano (SUZB3) 2 WEG (WEGE3) 2 Raia (RADL3) 2 Hypera (HYPE3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Natura (NTCO3) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Petroreconcavo (RECV3) 1 Portobello (PTBL3) 1 WIZ (WIZC3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 MRV (MRVE3) 1 Rumo (RAIL3) 1 Aeris (AERI3) 1 CBA (CBAV3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Anima Educação (ANIM3) 1 Blau (BLAU3) 1 Pague Menos (PGMN3) 1 São Martinho (SMTO3) 1 Copasa (CSMG3) 1 CVC (CVCB3) 1 Engie (EGIE3) 1 Fleury (FLRY3) 1 Prio (PRIO4) 1 Cruzeiro do Sul (CSED3) 1 Vamos (VAMO3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 Meiluz (CASH3) 1 Oncoclinicas (ONCO3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Carrefour (CRFB3) 1 CSN (CSNA3) 1 Telefônica Vivo (VIVT3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Eletrobras (ELET3) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Vibra (VBBR3) 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Arezzo, CCR e Totvs

Ação incluída: Natura, EcoRodovias e Rede D'or

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JHSF (JHSF3) 10 Natura (NTCO3) 10 PRIO (PRIO3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: CCR, Hypera e Multiplan

Ação incluída: Grupo Mateu, Rede D'or e Simpar

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 B3 (B3SA3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Grupo Mateus (GMAT3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Dimed, Eletrobras, Hypera, Itaú Unibanco, Localiza, Prio, Triunfo e Vale

Ação incluída: Banco do Brasil, JBS, Metalurgica Gerdau, Movida, Petroreconcavo, Portobello, Simpar e WIZ

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10% Celulose Irani (RANI3) 10% JBS (JBSS3) 10% Metalurgica Gerdau (GOAU4) 10% Movida (MOVI3) 10% Petroreconcavo (RECV3) 10% Portobello (PTBL3) 10% Simpar (SIMH3) 10% Vivara (VIVA3) 10% WIZ (WIZC3) 10%

BTG Digital

Ação excluída: Equatorial, Arezzo e Banco do Brasil

Ação incluída: Petrobras, Mercado Livre e Hapvida



Ação Peso (%) B3 (B3SA3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 Lojas Renner (LREN3) 10 Mercado Livre (MELI34) 15 MRV (MRVE3) 5 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Rumo (RAIL3) 10

CM Capital

Ação excluída: Irani, Localiza, MaterDei, Multiplan, Portobello, Rumo, Simpar, Ultrapar, Vale e WEG

Ação incluída: Aeris, CBA, Alpargatas, Anima, Blau, BrasilAgro, Direcional, Gerdau, Pague Menos e São Martinho



Ação Peso (%) Aeris (AERI3 10 CBA (CBAV3) 10 Alpargatas (ALPA4) 10 Anima Educação (ANIM3) 10 Blau (BLAU3) 10 BrasilAgro (AGRO3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Gerdau (GOAU4) 10 Pague Menos (PGMN3) 10 São Martinho (SMTO3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Cemig, Copel, Grupo Mateus, Porto Seguro e Indústrias Romi

Ação incluída: Aliansce Sonae , Ecorodovias, Prio, Vale e Weg



Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Copasa (CSMG3) 10 CVC (CVCB3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Engie (EGIE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Prio (PRIO4) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Weg (WEG3) 10

Guide

Ação excluída: Arezzo, M.Dias Branco e Iguatemi

Ação incluída: Vivara, JBS e Aliansce

Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cruzeiro do Sul (CSED3) 10 Ecorodovidas (ECOR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vamos (VAMO3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Modalmais

Ação excluída: ABC Brasil, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, JBS, Raia Drogasil, Raizen, Sabesp, Ultrapar e Viveo

Ação incluída: BB Seguridade, Carrefour, Direcional, Meiluz, Oncoclinicas, Porto Seguri, Rede D'or, Suzano e WEG

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBHSE3) 10 Carrefour (CRFB3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Equatorial (EQTL3 ) 10 Meiluz (CASH3) 10 Oncoclinicas (ONCO3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Suzano (SUZB3) 10 WEG (WEGE3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Banco do Brasil, Copasa, Lojas Renner e Multiplan

Ação incluída: Bradesco, CSN , JBS e Simpar

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 11% B3 (B3SA3) 11% Bradesco (BBDC4) 11% Carrefour (CR)FB3 11% CSN (CSNA3) 7% JBS (JBSS3) 10% JHSF Part (JHSF3) 11% Rede D'OR (RDOR3) 11% Simpar (SIMH3) 8% Vale (VALE3) 9%

PagBank

Ação excluída: BTG Pactual, Intelbras e Equatorial

Ação incluída: Vale, Itaú Unibanco e Eletrobras

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 Raia (RADL3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Ação excluída: Prio, Vale e SLC Agrícola

Ação incluída: BrasilAgro, Localiza e Sabesp



Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 BrasilAgro (AGRO3) 10 Copel (CPLE6) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 WEG (WEGE3) 10

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Equatorial (EQTL3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 13 Vivara (VIVA3) 9

Terra Investimentos

Ação excluída: Prio e Bradesco

Ação incluída: Suzano e Hypera

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hypera (HYPE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Desempenho das carteiras em julho e acumulado do ano

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de julho e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Desempenho em julho Guide 5,73% CM Capital 4,83% BTG Digital 4,36% Planner 4,12% Ágora Investimentos 3,91% Benndorf Research 3,89% Terra Investimentos 3,87% Nova Futura 3,80% Santander 2,94% Pagbank 2,40% Modalmais 1,98% BB Investimentos 0,94% Genial Investimentos -3,72%

Desempenho em 2023

Carteira Desempenho acumulado até agora (julho) Benndorf Research 27,31% BTG Digital 22,15% Planner 17,04% Modalmais 16,26% CM Capital 12,77% Guide 12,46% BB Investimentos 9,55% Nova Futura 9,54% Santander 9,33% Genial Investimentos 6,85% Pagbank 3,73% Terra Investimentos 1,81% Ágora Investimentos 1,33%

Veja também

Sob expectativa dividida, Copom inicia reunião que deve marcar 1ª queda do ciclo de cortes da Selic