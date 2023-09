65 ações recomendadas para investir em setembro; VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de setembro. Os papéis da companhia estão presentes em 11 das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Sobre a Vale (VALE3), os analistas destacaram que a produção de minério de ferro chegou a 78,7 milhões de toneladas no segundo trimestre desse ano, alta trimestral de 18% e de 6% em um ano, com melhor produção em todos os sistemas. Na frente de preços, os prêmios de minério de ferro se recuperaram sequencialmente para US$ 4,50/tonelada, devido a um melhor mix de produtos e por conta desses resultados, a mineradora está agora a caminho de entregar sua produção de minério de ferro de 310 a 320 milhões de toneladas para 2023 (prevemos 315 milhões de toneladas).

“Continuamos vendo bons fundamentos do mercado de minério de ferro nos próximos meses, exacerbados pelos baixos estoques (principalmente os mantidos por siderúrgicas), o que deve manter os preços da commodity em níveis elevados. O valuation também parece atraente, com a ação negociando a 4,1x o múltiplo EV/EBITDA para 2024, um amplo desconto de quase 30% para os pares australianos e contra 5,5x que vemos como justo.”

Na segunda colocação aparecem as ações do Itaú Unibanco, com 7 indicações. Sobre (ITUB4), o BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), afirmou que o banco divulgou resultados razoáveis no segundo trimestre no início deste mês, com qualidade de ativos sob controle e fortes índices de capital, o que os analistas acreditam que levará a uma proporção de payout maior já no segundo semestre. “Com um ROE de 21%, o Itaú continua superando seus pares privados por uma ampla margem, o que esperamos que continue nos próximos anos, levando a uma expansão de múltiplos em comparação com outros players estabelecidos.”

Na terceira colocação aparecem empatadas as seguinte ações: Prio (PRIO3), Rede D'or (RDOR3), Simpar (SIMH3), Banco do Brasil (BBAS3) e TOTVS (TOTS3). Veja ranking competo abaixo:

Ações Recomendações Vale (VALE3) 11 Itaú Unibanco (ITUB4) 7 Prio (PRIO3) 4 Rede D'or (RDOR3) 4 Simpar (SIMH3) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 4 TOTVS (TOTS3) 4 Assaí (ASAI3) 3 EcoRodovias (ECOR3) 3 Localiza (RENT3) 3 Petrobras (PETR4) 3 Vivara (VIVA3) 3 BB Seguridade (BBSE3) 3 Suzano (SUZB3) 3 Copel (CPLE6) 2 JHSF (JHSF3) 2 Natura (NTCO3) 2 ABC Brasil (ABCB4) 2 Direcional (DIRR3) 2 São Martinho (SMTO3) 2 Eletrobras (ELET3) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 MRV (MRVE3) 2 Raia Drogasil (RADL3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Aliansce Sonae (ALSO3) 2 Copasa (CSMG3) 2 Cyrela (CYRE3) 2 Telefônica Vivo (VIVT3) 2 Eletrobras (ELET6) 1 B3 (B3SA3) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 JBS (JBSS3) 1 Irani (RANI3) 1 WIZ (WIZC3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Rumo (RAIL3) 1 Bradespar (BRADP4) 1 CSN Mineração (CMIN3) 1 Itaúsa (ITSA4) 1 Cielo (CIEL3) 1 Locaweb (LWSA3) 1 Engie (EGIE3) 1 Hidrovias (HBSA3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Smart Fit (SMFT3) 1 WEG (WEGE3) 1 Cruzeiro do Sul (CSED3) 1 Alpargatas (ALPA4) 1 Eztec (EZTC3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Isa CTEEP (TRPL4) 1 Multiplan (MULT3) 1 Auren (AURE3) 1 BrasilAgro (AGRO3) 1 Auren (AURE3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Equatorial (EQTL3) 1 Petrobras (PETR3) 1 3R Petroleum (RRRP3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Hypera (HYPE3) 1 Marfrig (MRFG3) 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Arezzo, CCR e Totvs

Ação incluída: Natura, EcoRodovias e Rede D’or

Ação Peso (%) Assaí (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 EcoRodovias (ECOR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú Unibanco 10 JHSF (JHSF3) 10 Natura (NTCO3) 10 Prio (PRIO3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 B3 (B3SA3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Grupo Mateus (GMAT3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Rede D'Or (RDOR3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: Metalurgica Gerdau, Movida, Portobello e Petroreconcavo

Ação incluída: Vale, São Martinho, ABC Brasil e Petrobras

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 JBS (JBSS3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Irani (RANI3) 10 Simpar (SIMH3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10 WIZ (WIZC3) 10

BTG Digital

Ação excluída: B3

Ação incluída: BB Seguridade

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Hapvida (HAPV3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 Lojas Renner (LREN3) 10 Mercado Livre (MELI34) 15 MRV (MRVE3) 5 Petrobras (PETR4) 10 Rumo (RAIL3) 10 Vale (VALE3) 10

CM Capital

Ação excluída: Aeris, CBA, Alpargatas, Anima Educação, Blau, BrasilAgro, Direcional, Pague Menos e São Martinho

Ação incluída: Bradespar, CSN Mineração, Itaúsa, JBS, Raia Drogasil, Cielo, Locaweb, Suzano e Vale

Ação Peso (%) Bradespar (BRADP4) 10 CSN Mineração (CMIN3) 10 Itaúsa (ITSA4) 10 JBS (JBSS3) 10 Raia Drogasil (RADL3) 10 Cielo (CIEL3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Locaweb (LWSA3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: da CVC, Fleury e Totvs

Ação incluída: Hidrovias, Porto Seguro e Smart

Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Engie (EGIE3) 10 Hidrovias (HBSA3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Prio (PRIO3) 10 Smart Fit (SMFT3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Guide

Ação excluída: Totvs e Vamos

Ação incluída: Simpar e São Martinho

Ação Peso (%) Aliansce Sonae (ALSO3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cruzeiro do Sul (CSED3) 10 Ecorodovidas (ECOR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

Modalmais

Ação excluída: BB Seguridade, Carrefour, Direcional, Equatorial, Meiluz, Oncoclínicas,Porto Seguro, Rede D'or, Suzano e WEG

Ação incluída: Alpargatas, Assaí, Banco do Brasil, Cyrela, EZTec, JHS, MRV, Rede D'or, Sabesp e Trisul

Ação Peso (%) Alpargatas (ALPA4) 10 Assaí (ASAI3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 10 Eztec (EZTC3) 10 JHS (JHSF3) 10 MRV (MRVE3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Trisul (TRIS3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Arezzo, B3, Bradesco, Carrefour, CSN , JHSF Participações e Rede D'Or

Ação incluída: BB Seguridade, Isa CTEEP, Itaú Unibanco, PRIO, Suzano, São Martinho e Telefônica Brasil

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 12 Isa CTEEP (TRPL4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 12 JBS (JBSS3) 8 PRIO (PRIO3) 10 São Martinho (SMTO3) 10 Simpar (SIMH3) 7 Suzano (SUZB3) 10 Vale (VALE3) 12 Vivo (VIVT3) 9

PAGBANK

Ação excluída: Eletrobras

Ação incluída: Copel

Ação Peso (%) ASSAÍ ON (ASAI3) 10 Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 Raia (RADL3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Ação excluída: Copel, Hypera, Localiza e Sabesp

Ação incluída: Auren, Copasa, Odontoprev e Totvs

Ação Peso (%) Auren (AURE3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 BrasilAgro (AGRO3) 10 Copasa (CSMG3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Odontoprev 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Totvs (TOTS3) 10 WEG (WEGE3) 10

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Equatorial (EQTL3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 13 Vivara (VIVA3) 9

Terra Investimentos

Ação excluída: Sabesp e Vibra

Ação incluída: Bradesco e 3R Petroleum

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hypera (HYPE3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Desempenho das carteiras em agosto e acumulado do ano

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de agosto e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Desempenho em agosto Benndorf Research -3,16% Planner -3,95% Terra Investimentos -4,07% Santander -4,08% BTG Digital -5,79% Pagbank -5,85% BB Investimentos -6,09% Guide -6,51% Genial Investimentos -7,12% Ágora Investimentos -8,69% Modalmais -9,90% CM Capital -11,53% Nova Futura -12,14%

