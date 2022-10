65 ações recomendadas para outubro: VALE3 está entre elas

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de outubro. Os papéis estão presentes em oito das 14 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Em segundo lugar do ranking estão os papéis da Lojas Renner (LREN3), com seis recomendações. Na terceira posição, ficaram os papéis do Assaí (ASAI3), com cinco indicações.

Quer começar a investir? Abra sua conta gratuitamente no BTG Pactual

As carteiras mensais divulgadas têm a mesma quantidade de ações para permitir uma comparação de desempenho mais igualitária.

Entre 14 corretoras analisadas, a carteira da Modalmais registrou a maior rentabilidade em setembro (8,12%), enquanto a carteira da Benndorf Research registrou a pior rentabilidade: -4,86%. O Ibovespa, principal índice de ações, encerrou o mês com valorização de 0,7%.