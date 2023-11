62 melhores ações para investir em novembro; VALE3 e ITUB4 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de novembro. Os papéis da companhia estão presentes em 9 das 12 carteiras consultadas pela EXAME Invest.

Vale (VALE3 )

Sobre a mineradora, os analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmaram que embora as perspectivas para a economia chinesa sejam difíceis, os preços bem sustentados do minério de ferro (pelo menos no curto prazo) e o controle de custos podem levar a fortes resultados no quarto trimestre.

Os analistas da Ágora também destacaram as incertezas vindas da economia global, em especial com os rumos da atividade na China. "A verdade é que os preços do minério de ferro estão novamente em US$ 120/tonelada, sinalizando que a dinâmica do mercado físico é realmente saudável. Em função desse cenário, o EBITDA da Vale (US$ 4,5 bilhões) subiu 8% no trimestre, beneficiado por maiores volumes de minério de ferro, preços mais altos e, principalmente, custos mais baixos."

Itaú Unibanco (ITUB4)

O Itaú Unibanco aparece na segunda colocação com sete recomendações. Os analistas da Ágora destacaram que o banco deve continuar a apresentar forte crescimento de lucros e ROE (Return on Equity) acima da média setorial. Além disso, o Itaú tem um balanço forte, com um elevado índice de cobertura e base de capital, o que poderia apoiar um crescimento mais forte dos empréstimos e/ou uma distribuição de dividendos mais elevada.

Prio (PRIO3)

As ações da Prio aparecem na terceira colocação, com seis recomendações no ranking. Segundo os analistas do BTG Pactual, a empresa é a principal escolha entre as petrolíferas privadas brasileiras devido uma combinação convincente de momento operacional robusto e preços mais elevados do Bren. " o que poderia traduzir-se em revisões positivas iminentes dos lucros. É também um movimento táctico, uma vez que proporciona um certo nível de proteção contra incertezas políticas e potenciais alterações no Plano Estratégico da Petrobras, previsto para ser divulgado em Novembro." Disseram ainda que o mercado está subestimando o potencial da PRIO para diminuir os custos nos próximos meses. "Estamos confiantes de que a empresa manterá um yield robusto de geração de caixa de 20% em 2024, mesmo com potenciais atrasos na primeira produção de petróleo de Wahoo. A empresa poderia compensar parcialmente estes atrasos acelerando as atividades de perfuração em Albacora Leste. "

As melhores ações para investir em novembro

Veja ranking competo abaixo:

Ação Recomendação Vale (VALE3) 9 Itaú (ITUB4) 7 Prio (PRIO3) 6 BB Seguridade (BBSE3) 5 Telefônica Vivo (VIVT3) 5 JBS (JBSS3) 4 Totvs (TOTS3) 4 WEG (WEGE3) 3 Multiplan (MULT3) 3 Banco do Brasil (BBAS3) 3 SLC Agrícola (SLCE3) 3 Eletrobras (ELET3) 3 Vibra (VBBR3) 3 Copel (CPLE6) 2 Ecorodovias (ECOR3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Suzano (SUZB3) 2 Engie (EGIE3) 2 Porto Seguro (PSSA3) 2 Localiza (RENT3) 2 Carrefour (CRFB3) 1 Natura&Co (NTCO3) 1 Banco BTG Pactual (BPAC11) 1 Klabin (KLBN11) 1 Petrobras (PETR4) 1 RaiaDrogasil (RADL3) 1 Cteep (TRPL4) 1 Inter (INBR32) 1 Kepler (KEPL3) 1 Mercado Livre (MELI34) 1 Rumo (RAIL3) 1 Alliar (AALR3) 1 Eletrobras (ELET6) 1 Enauta (ENAT3) 1 Fleury (FLRY3) 1 Irani (RANI3) 1 Meliuz (CASH3) 1 Hidrovias (HBSA3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Neoenergia (NEOE3) 1 Raízen (RAIZ4) 1 Smart Fit (SMFT3) 1 Taesa (TAEE11) 1 Allos (ALOS3) 1 Cosan (CSAN3) 1 Rede D'or (RDOR3) 1 Vivara (VIVA3) 1 YDUQS (YDUQ3) 1 Ambev (ABEV3) 1 ASSAÍ (ASAI3) 1 Direcional (DIRR3) 1 ABC Brasil (ABCB4) 1 Arezzo (ARZZ3) 1 Odontoprev (ODPV3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 3R Petroleum (RRRP3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Hypera (HYPE3) 1 Lojas Renner (LREN3) 1 Marfrig (MRFG3) 1

Ágora Investimentos

Ação excluída: Eletrobras e Itaúsa

Ação incluída: WEG e Itaú Unibanco

Ação Peso (%) Carrefour (CRFB3) 10 Copel (CPLE6) 10 Ecorodovias (ECOR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JBS ( JBSS3) 10 Natura&Co (NTCO3) 10 Prio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

BB Investimentos

Ação excluída: Grupo Mateus, Localiza, Direcional, Banco ABC, Caixa Seguridade

Ação incluída: BTG Pactual, Gerdau, Klabin, Multiplan, RaiaDrogasil

Ação Peso (%) Banco BTG Pactual (BPAC11) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Klabin (KLBN11) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Cteep (TRPL4) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Benndorf Research

Ação excluída: ETF IVVB11, Petrobras, Sabesp, ABC Brasil, M.Dias Branco, Klabin e ETF QBTC11

Ação incluída: JBS, Prio, Itaú Unibanco, SLC Agrícola, Inter, Kepler e Telefônica Vivo

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 11 BB Seguridade (BBSE3) 12 Inter (INBR32) 6 Itaú Unibanco (ITUB4) 8 JBS (JBSS3) 13 Kepler (KEPL3) 4 Prio (PRIO3) 11 SLC Agrícola (SLCE3) 7,50 Telefônica Vivo (VIVT3) 15 Vale (VALE3) 12,5o

BTG Digital

Ação excluída: Hapvida e Petrobras

Ação incluída: Vibra e Prio

Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Mercado Livre (MELI34) 10 Prio (PRIO3) 15 Rumo (RAIL3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra Energia (VBBR3) 10

CM Capital

Ação excluída: Taurus, Grandene, Klabin, Simpar e São Martinho

Ação incluída: Meliuz, Enauta, Fleury, Irani e Vibra

Ação Peso (%) Alliar (AALR3) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Enauta (ENAT3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Irani (RANI3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Meliuz (CASH3) 10 Suzano (SUZB3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Copasa, Grupo Soma e WEG

Ação incluída: Neoenergia, Marcopolo e Raízen

Ação Peso (%) Eletrobras (ELET3) 10 Engie (EGIE3) 10 Hidrovias (HBSA3) 10 Marcopolo (POMO4) 10 Neoenergia (NEOE3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Prio (PRIO3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Smart Fit (SMFT3) 10 Taesa (TAEE11) 10

Guide

Ação excluída: Cruzeiro do Sul e São Martinho

Ação incluída: YDUQS e Cosan

Ação Peso (%) Allos (ALOS3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cosan (CSAN3) 10 EcoRodovias (ECOR3) 10 JBS (JBSS3) 10 Rede D'or (RDOR3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10 YDUQS (YDUQ3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Isa CTEEP e São Martinho

Ação incluída: Ambev e SLC Agrícola

Ação Peso (%) Ambev (ABEV3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 11 JBS (JBSS3) 11 PRIO (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 7 Suzano (SUZB3) 9 Vale (VALE3) 11 Vivo (VIVT3) 11 WEG (WEGE3) 10

Pagbank

Ação excluída: Localiza

Ação incluída: BB Seguridade

Ação Peso (%) ASSAÍ (ASAI3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Copel (CPLE6) 10 Direcional (DIRR3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 Telefônica Brasil (VIVT3) 10 TOTVS (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Planner

Ação excluída: Auren, Totvs, WEG e Copasa

Ação incluída: ABC Brasil, Arezzo, BB Seguridade e Engie Energia

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Arezzo (ARZZ3) 10 BB Seguridade (BBSE3) 10 Engie (EGIE3) 10 Muliplan (MULT3) 10 Odontoprev (ODPV3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Taesa (TAEE11) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10

Santander

Ação excluida: Multiplan

Ação incluída: Vibra

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Equatorial (EQTL3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 13 Vibra (VBBR3) 10 Vivara (VIVA3) 9

Terra Investimentos

Ação excluída: Vibra

Ação incluída: Localiza

Ação Peso (%) 3R Petroleum (RRRP3) 10 Bradesco (BBDC4) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Hypera (HYPE3) 10 Localiza (RENT3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

Desempenho das carteiras em outubro e acumulado do ano

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de outubro e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Resultado em outubro Benndorf Research -0,84% Nova Futura -1,65% Santander -2,47% Guide -3,40% Pagbank -3,44% Planner -3,69% Terra Investimentos -5,06% BTG Digital -5,07% Ágora Investimentos -5,19% BB Investimentos -5,97% CM Capital -6,22% Genial Investimentos -7,54%

Carteira em 2023