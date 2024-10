5 estratégias para diversificar a sua carteira de investimentos

Diversificar a carteira de investimentos é um dos pilares de uma estratégia financeira sólida. Ao distribuir seus recursos em diferentes ativos, você reduz o risco de perdas significativas e aumenta as chances de obter retornos consistentes a longo prazo.

Mas como fazer isso da maneira mais eficiente? A especialista em investimentos Paula Zogbi, da fintech Nomad, compartilha cinco estratégias para te ajudar a construir uma carteira diversificada e personalizada.

1 - Conheça seu perfil de investidor

Entenda seu apetite ao risco e quanto você pode investir sem perder o sono. Mesmo perfis conservadores conseguem diversificar dentro do seu limite de tolerância.

2 - Identifique seus objetivos e prazos

Aqui é o momento em que você define claramente o que você quer alcançar e em quanto tempo espera atingir esses seus objetivos. Em geral, investimentos mais arriscados são mais recomendados para objetivos de longo prazo, porque as oscilações de preços podem gerar prejuízos em casos de uso emergencial. Já a renda fixa de curto prazo costuma ser a mais indicada para reservas de emergência, por exemplo. A diversificação deve sempre ser feita entre as classes de ativos levando perfil e prazos em consideração.

3 - Distribua mesmo dentro das classes de ativos

No mercado de ações, por exemplo, existem empresas mais ou menos arriscadas, de acordo com seus mercados, tamanhos e consistência nos ganhos. Ativos mais arriscados podem compensar a volatilidade com maiores ganhos. Uma forma de diversificar dentro de um mesmo ativo sem precisar alocar uma grande quantia é via ETFs, que são fundos listados na bolsa de valores seguindo um índice ou uma estratégia específica. Existem, por exemplo, ETFs que seguem o S&P500, ou que investem apenas em companhias boas pagadoras de dividendos, ou que aplicam em commodities. É uma excelente maneira de diversificar, já que, pela Nomad, dá para investir a partir de 1 dólar.

4 - Faça o rebalanceamento regular

Periodicamente, não deixe de ajustar a sua carteira para manter a alocação desejada conforme seus objetivos estabelecidos anteriormente. Se sua parcela em ações subiu muito, por exemplo, é importante evitar que ela se mantenha desproporcional na sua carteira: faça vendas e realoque conforme seu perfil de investidor, ou realize novos aportes para sempre estar enquadrado. Faça isso também ao reinvestir dividendos, cupons e outros proventos

5 - Considere investimentos internacionais

Explore oportunidades fora do país para reduzir a dependência de um único mercado, como o brasileiro. Isso é importante para buscar proteção contra oscilações cambiais e efeitos inflacionários, além de permitir exposição a mercados diferentes dos que estão disponíveis aqui no Brasil. Por exemplo: as empresas de tecnologia são muito mais abundantes na bolsa dos estados unidos; já o mercado de renda fixa é mais de 20 vezes maior que o brasileiro.