Cinco ações para comprar agora e buscar dividendos gordos

O mercado tem aderido cada vez mais à estratégia de comprar ações que pagam bons dividendos. Esses papéis têm sido, inclusive, preferidos em relação a outras ações que por muito tempo foram consideradas as “queridinhas da bolsa”. Afinal, o que mudou?

O movimento é uma resposta à alta dos juros ao redor do mundo. Com a inflação e o custo do dinheiro nas alturas, os investidores estão abrindo mão de ações que, apesar de serem boas, não contam com boa geração de caixa.

Em outras palavras, isso é sinal de que os acionistas querem dinheiro na mão. Ao invés da tradicional promessa de lucros futuros das companhias, agora os investidores buscam por pagamentos constantes e imediatos em dinheiro.

Ações boas pagadoras de dividendos são famosas por distribuírem uma parte dos lucros da empresa aos acionistas todo mês, semestre ou ano. É claro que a “fatia da pizza” a ser abocanhada depende de quantas ações você tem: quanto mais ações, maiores serão os dividendos.

A grande vantagem em investir nelas é justamente a possibilidade de gerar uma renda passiva através dos investimentos, além de não ter que pagar por impostos sobre os valores recebidos, já que os dividendos são isentos de Imposto de Renda.

E o que fazer com esse dinheiro ao recebê-lo? Bom, aí depende. Você pode muito bem sacar os valores recebidos e usá-los para pagar as contas do mês, caso seja da sua vontade. Mas o que a maioria dos investidores costuma fazer é reinvestir os dividendos.

Comprar mais ações, investir em um plano de previdência privada, aplicar em fundos de investimentos ou imobiliários… Independentemente de qual seja a sua escolha, o mais valioso dessa estratégia é colocar o dinheiro para trabalhar para você, gerando ainda mais dinheiro ao se beneficiar dos juros compostos.

Os juros compostos são o que uma aplicação paga por manter o dinheiro investido. Eles incidem sobre o valor inicial investido e também sobre os juros acumulados ao longo do tempo. Sendo assim, são a forma mais utilizada pelos grandes investidores para construírem riqueza.

Se essa estratégia de investimento faz sentido para você, sugiro que continue comigo. A seguir, quero apresentar características de cinco ações boas pagadoras de dividendos para comprar agora.

São papéis de empresas selecionados para investidores que desejam construir uma carteira focada em dividendos. Eles foram “garimpados” por Sérgio Oba, analista da Vitreo, corretora com mais de R$ 13 bilhões de patrimônio sob custódia.

“São nomes que acreditamos atender plenamente os requisitos para compor um portfólio de verdadeiros investidores de dividendos, aqueles focados no longo prazo, que querem reinvestir os proventos recebidos” - Sérgio Oba, analista da Vitreo

Cinco ações que podem pagar dividendos "gordos" nos próximos meses e anos

1. Uma empresa do setor de alimentação e bebidas

A primeira ação de empresa selecionada por Oba faz parte do segmento de produção de alimentos e bebidas. Embora tenha enfrentado um passado recente desafiador, a verdade é que hoje ela é dona de um portfólio amplo e gerida por um time de qualidade, fazendo com que seja uma das líderes do setor no Brasil.

Além disso, a empresa conta com um viés de inovação que vem se destacando na atual gestão. Ela elaborou novos canais de vendas, campanhas de marketing e, devido às novas estratégias, está recuperando parcialmente o terreno perdido para a concorrência.

Na análise de Oba, após anos de correção no preço das ações, hoje elas finalmente oferecem um bom ponto de entrada. Nos preços atuais, o analista enxerga que os papéis estão baratos e podem ter dividend yield próximo de 4,5% ao ano.

2. Um banco tradicional brasileiro

A segunda recomendação do analista é a compra dos papéis de um dos maiores bancos tradicionais brasileiros. Trata-se de uma instituição com excelente histórico e que é resiliente, já tendo superado os cenários mais adversos possíveis, desde disrupções setoriais até crises econômicas.

O seu resultado trimestral, com sólida posição de caixa, também leva Sérgio Oba a crer que o banco poderá pagar dividendos crescentes ao longo do tempo. Atualmente, ele oferece dividend yield atrativo, de 5% ao ano, e tem um programa de recompra de ações à vista.

A recompra de ações é uma forma da empresa dizer que suas ações estão muito baratas que vale a pena utilizar o caixa da empresa para investir na compra de seus próprios papéis, visando lucrar com a valorização. Para o acionista, esse é um excelente sinal, pois indica que é hora de investir.

Na visão de Oba, o programa “funciona como um provento disfarçado, que tem como principal vantagem maximizar os lucros dos acionistas”.

3. Uma empresa referência do segmento odontológico

A terceira ação de empresa indicada por Sérgio Oba para buscar construir riqueza com dividendos é referência do segmento odontológico. Atualmente, ela é considerada a líder do seu setor, com cerca de ⅓ do mercado brasileiro.

Na visão do analista, uma das principais vantagens de investir em empresas do setor de odontologia é a baixa sinistralidade. E isso se deve ao padrão dos procedimentos, que são previamente mapeados, têm alta durabilidade e oferta abundante de mão de obra, uma vez que o Brasil é o país que mais forma dentistas no mundo.

No entanto, a empresa recomendada por Oba tem vantagens competitivas. Em primeiro lugar, ela é uma referência em tecnologia na área odontológica. Além disso, suas ações estão baratas, tem previsão de 6,5% de dividend yield e histórico de programas de recompra de ações nos últimos anos.

4. Uma das maiores seguradoras do país

A quarta ação de empresa no radar de Oba é uma das seguradoras de maior sucesso no Brasil. Ela está relacionada a um banco com grande representatividade no país e tem um contrato de exclusividade que vai até meados de 2032, o que lhe dá uma expressiva força de vendas.

Trata-se de uma companhia diversificada em suas frentes de negócios e com histórico comprovado. Ademais, o analista destaca que vê uma onda de ventos favoráveis para a seguradora, com o nível de sinistralidade voltando à normalidade após o período de pandemia, além de taxas de juros mais altas, que favorecem seu resultado financeiro.

Por fim, mas não menos importante, as ações dessa seguradora estão baratas e têm previsão de um dividend yield “gordo”, de 8,5% ao ano.

5. Uma companhia do setor de transmissão de energia elétrica

Por último, Oba indica comprar as ações de uma companhia do setor de transmissão de energia elétrica. Essa é uma companhia que tem em seu DNA uma resiliência natural, que transborda nos níveis de retorno.

Há um bom tempo essa companhia vem executando um ótimo trabalho de alocação de capital, entregando crescimento e se tornando maior e melhor. O seu balanço trimestral provou isso, com números acima das expectativas do mercado.

De agora em diante, a elétrica adota um modelo no qual sairá do ciclo de investimentos para a geração de caixa, o que é uma ótima notícia para o investidor. Na prática, isso significa que a companhia deve pagar dividendos crescentes nos próximos meses e anos.

Para você ter uma ideia, o dividend yield projetado da empresa é de 5,5%, além de uma taxa de retorno da ordem de 9%.

Após ter visto esse pequeno “spoiler” sobre as 5 ações selecionadas por Sérgio Oba para compor a carteira focada em dividendos, imagino que você esteja curioso para saber quais são os seus nomes e tickers. Mas não se preocupe, pois isso vai ser fácil.

Em um relatório gratuito, o analista detalhou cada um dos casos apresentados acima e porque você deveria investir o seu dinheiro neles. Na visão de Oba, apesar de fazerem parte de diferentes segmentos, essas empresas têm vários pontos em comum:

São companhias maduras inseridas em grandes mercados; Seus modelos de negócios são resilientes às crises; Contam com alto nível de liquidez nas ações; São líderes em seus respectivos setores; Contam com vantagens competitivas; Têm boa margem de segurança; Têm sólidos balanços.

Ou seja, além de terem a projeção de pagar dividendos “gordos” nos próximos meses e anos, as ações garimpadas por Oba na bolsa brasileira são apostas de longo prazo. Em outras palavras, estamos falando de papéis de empresas que você provavelmente irá querer carregar por um bom tempo…

“Estou indicando ações de empresas com capacidade de gerar caixa livre comprovada, permitindo a distribuição de proventos de forma sustentável por um longo tempo, para que os acionistas possam se beneficiar do fenômeno de juros compostos” — Sérgio Oba, analista da Vitreo

Portanto, para ter acesso aos tickers dessas empresas, basta acessar essa página e inserir um e-mail válido para receber o relatório na sua caixa de entrada. Pode ficar tranquilo, pois não há pegadinhas aqui: você não precisará desembolsar nenhum centavo para conhecer as 5 ações boas pagadoras de dividendos para comprar agora.

Se eu fosse você, não perderia a chance de conhecê-las. Como você mesmo viu no início desta reportagem, essa pode ser a estratégia mais assertiva para o seu patrimônio caso você queira construir riqueza com investimentos:

