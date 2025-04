30 ideias de investimentos para abril: veja as melhores ações, FIIs e BDRs

O primeiro trimestre de 2025 terminou com saldo positivo para os investidores. O Ibovespa e o Ifix avançaram mais de 6%, refletindo um mês de março otimista para os mercados.

Agora, com o início de abril, é o momento ideal para revisar a carteira e identificar as melhores oportunidades.

Para isso, o programa mensal “Onde Investir” recebeu os analistas da Empiricus Research para revelar quais são as principais oportunidades para abril.

Entre os destaques do programa, estão as recomendações de:

Ações brasileiras promissoras, com Larissa Quaresma;

Melhores papéis para buscar dividendos , com Ruy Hungria;

Os fundos imobiliários mais atrativos, com Caio Araujo;

Ações internacionais em bom ponto de entrada, com Enzo Pacheco.

O programa já está disponível de forma totalmente gratuita para qualquer investidor interessado em buscar lucros em abril. Para acessar todas as recomendações, basta clicar no botão abaixo e seguir as instruções:

GRATUITO: VEJA AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA INVESTIR EM ABRIL

A seguir, confira alguns “spoilers” das indicações dos analistas.

Selic terminal menor que o esperado? Esta ação pode ‘surfar’ cenário

Após a reunião do Copom em março, o mercado começou a ajustar as expectativas para a taxa Selic em 2025.

O Banco Central já sinalizou que as próximas reuniões devem diminuir a magnitude das altas dos juros e investidores já começaram a projetar uma taxa básica de juros terminal mais baixa.

Com isso, a analista Larissa Quaresma defende que há boas oportunidades para investir em ações cíclicas domésticas.

Não é à toa que, em abril, a analista recomenda um papel que, só nos últimos 30 dias, já valorizou quase 30% e tem potencial para entregar novos ganhos daqui para frente.

SAIBA QUAL É A AÇÃO CÍCLICA DOMÉSTICA FAVORITA PARA INVESTIR AGORA

Analista recomenda uma ‘gigante’ dos dividendos que ficou barata

Uma ação brasileira entrou no radar de Ruy Hungria para buscar dividendos “gordos” daqui para frente. Trata-se de um papel que é conhecido pela distribuição expressiva de proventos e que, agora, está em um bom ponto de entrada.

Para ter ideia, essa empresa entrou para o top 20 de maiores pagadoras de proventos do mundo em 2024, segundo um levantamento da Janus Henderson.

Ainda assim, a performance da ação no ano está abaixo da média da bolsa brasileira. Enquanto o Ibovespa já saltou quase 10% desde o início de 2025, esse papel subiu apenas 1%.

Mas o analista acredita que esse desempenho abriu uma oportunidade para investir na “gigante” dos dividendos. Segundo Ruy, o papel está sendo negociado a menos de 4 vezes o lucro – na visão dele, um patamar de preço barato – e pode entregar dividendos de até dois dígitos neste ano.

VEJA QUAL É ESSA “GIGANTE” DOS DIVIDENDOS RECOMENDADA PARA INVESTIR EM ABRIL

Alta de até 15% e dividendos de 9%: este FII pode gerar ganhos na bolsa e renda atrativa

Os fundos imobiliários tiveram um período bem positivo em março. O Ifix chegou a superar os 3.300 pontos, com destaque para fundos imobiliários de shoppings e galpões logísticos.

Em abril, o analista Caio Araujo recomenda investir em um fundo imobiliário que performou abaixo dos pares no último mês e tem potencial para alcançá-los nas próximas semanas.

Trata-se de um FII híbrido, composto por lajes corporativas em localizações fortes e galpões logísticos. Na avaliação do analista, esse fundo é uma boa oportunidade de ganho de capital e geração de renda.

Para ter ideia, a projeção é de que o ativo pode valorizar até 15% e pagar dividendos de até 9% nos próximos 12 meses.

CONHEÇA ESTE FII BARATO QUE PODE SALTAR ATÉ 15% E PAGAR DIVIDENDOS DE 9%

Uma big tech que ficou para trás e está em um bom patamar de compra

Enquanto os ativos de risco “surfaram” o mês de março, o otimismo passou longe das bolsas americanas. O S&P 500, por exemplo, teve o pior desempenho no 1º trimestre deste ano desde 2022.

O analista Enzo Pacheco destaca que as ações mais pressionadas neste início de 2025 foram as de tecnologia. Para ele, esse cenário abriu espaço para se posicionar a preços mais atrativos em empresas com alto potencial de crescimento.

Com isso em mente, uma das principais indicações de Enzo é a big tech considerada “a mais bem vista pelos investidores”.

Na visão do analista, após uma queda expressiva desse papel, qualquer recuperação pode gerar ganhos atrativos para os acionistas.

VEJA QUAL É A BIG TECH RECOMENDADA PARA INVESTIR EM ABRIL

Onde investir em abril? Veja as principais recomendações para o mês

Estes quatro ativos são apenas uma “palhinha” das recomendações que podem ser encontradas no “Onde Investir em Abril”.

O programa já está no ar e reúne as principais indicações para buscar lucros em diferentes classes de ativos neste mês que se inicia.

Ao seguir as instruções deste link é possível, além de assistir ao conteúdo, receber as carteiras recomendadas da Empiricus Research sem pagar nem um centavo.

São 30 indicações de ações brasileiras, pagadoras de dividendos, FIIs e ativos internacionais.

Trata-se de um compilado de todas as oportunidades que o investidor precisa conhecer para estar bem preparado no mercado financeiro neste mês.

Lembre-se, tanto o programa completo quanto as carteiras estão disponíveis como uma cortesia para os leitores desta matéria. Nem um centavo será cobrado. Basta acessar este link ou o botão abaixo para ter acesso a todos estes materiais:

GRATUITO: VEJA 30 RECOMENDAÇÕES DE ATIVOS PARA INVESTIR EM ABRIL